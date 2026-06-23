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Vowles wil Sainz én Albon behouden voor ploeterend Williams

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Vowles wil Sainz én Albon behouden voor ploeterend Williams

Ondanks de tegenvallende start van het seizoen twijfelt Williams niet aan de toekomst van Carlos Sainz en Alex Albon. Teambaas James Vowles benadrukt dat beide coureurs zich volledig achter het project in Grove hebben geschaard en ook in 2027 onderdeel willen uitmaken van de ambitieuze plannen van de Britse renstal.

Williams maakte vorig jaar grote stappen door naar de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap te stijgen, maar de verwachtingen zijn dit seizoen nog niet ingelost. De FW48 kampt met overgewicht en mist neerwaartse druk, waardoor de resultaten achterblijven.

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Vowles rekent op openheid van Sainz en Albon

Volgens Vowles is er binnen Williams sprake van een open en eerlijke samenwerking met beide coureurs. De Brit stelt dat hij Sainz en Albon vanaf het eerste moment heeft meegenomen in de uitdagingen waarmee het team kampt.

"Alex en Carlos hechten, net als ik, enorm veel waarde aan eerlijkheid en transparantie. We hebben voortdurend open gesprekken gevoerd over de problemen die we zagen en over de stappen die we zetten om die op te lossen", legt Vowles uit in gesprek met Motorsport.com.

"Ze weten precies waar we staan, zowel op de moeilijke als op de positieve momenten. Juist daardoor hebben we een vertrouwensband opgebouwd. Als ze ooit andere opties zouden overwegen, dan bespreken ze dat rechtstreeks met mij. Op dit moment hebben ze allebei duidelijk gemaakt dat ze hun toekomst bij Williams zien."

Williams werkt aan snelle oplossing voor problemen

Vowles erkent dat de huidige prestaties niet voldoen aan de verwachtingen. Williams werkt daarom aan een reeks updates die de FW48 de komende races lichter en competitiever moeten maken. De puntenfinishes in Miami, Montréal en Monaco tonen volgens hem aan dat er voldoende potentieel aanwezig is.

Tegelijkertijd begrijpt de teambaas dat coureurs altijd luisteren wanneer topteams aankloppen. "Elke rijder op de grid zou gek zijn om een kans bij een topteam niet serieus te bekijken. Dat is de realiteit van de Formule 1", aldus Vowles.

Toch maakt de Brit zich geen zorgen over een vertrek van zijn coureurs. "Carlos en Alex hebben veel tijd en energie geïnvesteerd in dit project. Ze willen van Williams hun team maken en krijgen hier een rol die uniek is in de paddock. Mijn taak is om hen te laten zien dat we snel weer kunnen meestrijden om podiumplaatsen en op termijn om overwinningen."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Carlos Sainz Jr Alexander Albon James Vowles Williams

Reacties (1)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 943

    Alternatief: Ploeterende Vowles wil ploeterende Sainz én ploeterende Albon behouden voor ploeterend Williams.

    • + 0
    • 23 jun 2026 - 21:16

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Canada
Gilles Villeneuve
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Spanje
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.343
  • Podiums 29
  • Grand Prix 239
  • Land ES
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, ES
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
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Williams
Williams
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