Het team van Red Bull Racing ziet nog ruimte voor verbetering voor de rest van het raceweekend in Silverstone. Op de vrijdag zat Max Verstappen er nog verrassend goed bij, maar de viervoudig wereldkampioen reageerde opvallend kritisch. Technisch directeur Pierre Waché stelt dan ook dat er nog werk aan de winkel is.

Het team van Red Bull introduceerde afgelopen week in Oostenrijk een groot updatepakket, en die nieuwe onderdelen leken naar wens te fungeren. Op de Red Bull Ring kwam Verstappen als tweede over de streep, maar de verwachtingen voor dit weekend waren lager. In de sprint kwalificatie in Silverstone zag Red Bull er opvallend snel uit, en Verstappen noteerde de derde tijd. De onderlinge verschillen waren echter heel klein, en Verstappen wil dan ook dat er nog iets gaat gebeuren.

Hoe is het gevoel bij Red Bull?

Bij Red Bull weten ze ook dat ze nog stappen moeten zetten. Technisch directeur Pierre Waché probeerde na afloop de moed erin te houden, en hij sprak zich uit in de review van het team: "Het circuit van Silverstone is heel anders dan vorige week in Oostenrijk. De temperatuur is hier wat lager en het waait ook harder, dus we hebben te maken met nieuwe omstandigheden."

Waché wijst aan wat het grote verschil is: "Op een circuit als dit is energiemanagement echt cruciaal, dus we moeten leren van vandaag en dat meenemen naar de rest van het weekend."

Ruimte voor verbetering

Bij Red Bull weten ze dat er nog stappen moeten worden gezet richting de rest van het weekend: "We hebben een paar dingen geleerd in de eerste vrije training en zeker wat vooruitgang geboekt, maar er is nog ruimte voor verbetering in aanloop naar de kwalificatie. Er zijn dingen waar we zeker nog aan moeten werken, dus daar gaan we voor zaterdag naar kijken."

Onderlinge verschillen

Verstappen had in de sprint kwalificatie op het circuit van Silverstone een grote voorsprong op zijn teamgenoot Isack Hadjar. De jonge Fransman moest het doen met de achtste tijd, maar kon eerder in de sessie het tempo nog aardig bijhouden.