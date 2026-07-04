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Red Bull ziet nog ruimte voor verbetering na topresultaat Verstappen

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Red Bull ziet nog ruimte voor verbetering na topresultaat Verstappen

Het team van Red Bull Racing ziet nog ruimte voor verbetering voor de rest van het raceweekend in Silverstone. Op de vrijdag zat Max Verstappen er nog verrassend goed bij, maar de viervoudig wereldkampioen reageerde opvallend kritisch. Technisch directeur Pierre Waché stelt dan ook dat er nog werk aan de winkel is.

Het team van Red Bull introduceerde afgelopen week in Oostenrijk een groot updatepakket, en die nieuwe onderdelen leken naar wens te fungeren. Op de Red Bull Ring kwam Verstappen als tweede over de streep, maar de verwachtingen voor dit weekend waren lager. In de sprint kwalificatie in Silverstone zag Red Bull er opvallend snel uit, en Verstappen noteerde de derde tijd. De onderlinge verschillen waren echter heel klein, en Verstappen wil dan ook dat er nog iets gaat gebeuren.

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Bij Red Bull weten ze ook dat ze nog stappen moeten zetten. Technisch directeur Pierre Waché probeerde na afloop de moed erin te houden, en hij sprak zich uit in de review van het team: "Het circuit van Silverstone is heel anders dan vorige week in Oostenrijk. De temperatuur is hier wat lager en het waait ook harder, dus we hebben te maken met nieuwe omstandigheden."

Waché wijst aan wat het grote verschil is: "Op een circuit als dit is energiemanagement echt cruciaal, dus we moeten leren van vandaag en dat meenemen naar de rest van het weekend."

Ruimte voor verbetering

Bij Red Bull weten ze dat er nog stappen moeten worden gezet richting de rest van het weekend: "We hebben een paar dingen geleerd in de eerste vrije training en zeker wat vooruitgang geboekt, maar er is nog ruimte voor verbetering in aanloop naar de kwalificatie. Er zijn dingen waar we zeker nog aan moeten werken, dus daar gaan we voor zaterdag naar kijken."

Onderlinge verschillen

Verstappen had in de sprint kwalificatie op het circuit van Silverstone een grote voorsprong op zijn teamgenoot Isack Hadjar. De jonge Fransman moest het doen met de achtste tijd, maar kon eerder in de sessie het tempo nog aardig bijhouden.

Rimmer

Posts: 13.354

Nu al zin in Baku, Vegas, Monza en Spa. Vooral die laatste. Twee goede remzones en de rest van de 7 km volgas zonder elektriciteit. Lekker met 575 pk rondrijden. De F3 gaat nog harder.

  • 7
  • 4 jul 2026 - 09:10
F1 Nieuws Max Verstappen Pierre Waché Red Bull Racing GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (5)

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  • Flexwing

    Posts: 439

    Ja wat ik al zei de batterij is doorslag gevend

    • + 0
    • 4 jul 2026 - 08:53
  • Rimmer

    Posts: 13.354

    Nu al zin in Baku, Vegas, Monza en Spa. Vooral die laatste. Twee goede remzones en de rest van de 7 km volgas zonder elektriciteit. Lekker met 575 pk rondrijden. De F3 gaat nog harder.

    • + 7
    • 4 jul 2026 - 09:10
  • Pietje Bell

    Posts: 35.584

    Thomas Maher
    @thomasmaheronf1
    ·
    12 m
    Christian Horner's memoir, Drive, is set to be released later this year, on October 22.

    The book will be a tell-all of his 20-year career at Red Bull, with the audiobook
    narrated by himself. #F1 #BritishGP

    pbs.twimg.com/medi(...)ttZK?format=jpg&;name=4096x4096

    • + 0
    • 4 jul 2026 - 11:14
    • Pietje Bell

      Posts: 35.584

      Horner heeft het 6 min geleden ook zelf aangekondigd met een filmpje:

      www.instagram.com/p/DaXYyn7MAJ1/

      • + 0
      • 4 jul 2026 - 11:22
    • snailer

      Posts: 33.729

      In analogie....

      Matt Majendie - Sports journalist volgens mij van de Evening Standard. Heeft een zeer belangrijk jaar mee mogen kijken intern binnen RBR voor een jaar. Nafenoeg alle deuren werden voor hem geopend. Hij mocht bijna overal zijn. Enige beperking waar ik van hoorde was dat hij niet bij beplaade vergaderingen mocht zijn waar de RBR Oostenrijk top bij aanwezig was.
      Het gaat om het jaar 2025.

      De man heeft er ook een boek over geschreven. Inside Red Bull Racing: A Season with F1's Most Thrilling Team
      Zou ook in het Nederlands zijn uitgegeven.

      Persoonlijk ben ik enorm geinteresseerd in dit team. Memoires zijn mooi. Maar is altijd gekleurd. Neemt niet weg dat als ik Horners memoires in handen zou krijgen ik het niet zou nalaten het te lezen. Dank voor de tip.

      Waarom meer geinteresseerd in Matt Majendie's boek? Hij wordt als Journaille geacht neutraal te zijn.
      Uiteraard werkt dat niet zo. Ik heb al wel wat gehoord van Matt Matt Majendie.
      De man is uiters lovend over de persoon Verstappen. Hij is dus totaal niet meer neutraal op dat gebied. Hahaha. Zoals altijd pakt Verstappen mensen in zijn omgeving volledig in. Is hier ook gebeurd.

      Wat ik hem ook al heb horen zeggen is dat hij het ontslag niet zag aankomen van Horner. Er waren absoluut nul signalen binnen RBR zelf.

      Twee interessante boeken dus om voor te kiezen voor rond de Kerst.

      • + 0
      • 4 jul 2026 - 11:46

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Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
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Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
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26 - 28 jun
Oostenrijk
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
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Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
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Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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