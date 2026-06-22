Williams houdt de ontwikkelingen op de rijdersmarkt nauwlettend in de gaten. De renstal uit Grove zou serieuze interesse hebben in Sergio Pérez en ziet de Mexicaan als een mogelijke oplossing voor het geval Carlos Sainz of Alexander Albon besluit te vertrekken.

Hoewel Sainz en Albon momenteel onder contract staan bij Williams, zouden beide coureurs openstaan voor een overstap als zich een kans voordoet bij een team met meer perspectief op succes. Daardoor wil Williams voorbereid zijn op alle scenario's.

Williams wil niet verrast worden door vertrek van coureurs

De ambities binnen Williams zijn de voorbije maanden flink gegroeid. Onder leiding van teambaas James Vowles werkt de Britse renstal aan een terugkeer naar de top van de Formule 1, maar het team beseft ook dat het kwetsbaar blijft zolang grotere teams aan hun coureurs trekken.

Met name Albon wordt al langer in verband gebracht met een transfer naar een topteam, terwijl ook de toekomst van Sainz onderwerp van speculatie blijft. Williams wil daarom niet afwachten en heeft volgens F1-journalist Rubén Canales Pérez bovenaan de verlanglijst gezet.

Pérez geldt als ervaren en direct inzetbare oplossing

De Mexicaan beschikt over een schat aan ervaring in de Formule 1 en bewees de afgelopen jaren bij Red Bull Racing dat hij races kan winnen en een team kan helpen in de strijd om belangrijke punten.

Voor Williams zou Pérez dan ook een logische keuze zijn. De voormalige teamgenoot van Max Verstappen brengt niet alleen ervaring en commerciële waarde mee, maar kan ook stabiliteit bieden in een periode waarin de rijdersmarkt steeds verder in beweging komt.

Mocht één van de huidige coureurs besluiten zijn toekomst elders voort te zetten, dan lijkt Williams in ieder geval niet onvoorbereid. De interesse in Pérez laat zien dat de renstal uit Grove klaarstaat om snel te schakelen wanneer de situatie daarom vraagt.

Pérez lijkt smaak te pakken te hebben in Formule 1

Na bij Red Bull aan de kant te zijn geschoven na 2024, keerde de Mexicaan dit seizoen terug op de grid. Nadat hij bij Cadillac vorm heeft gegeven aan de entree van het Amerikaanse merk in de koningsklasse van de autosport, heeft dat de interesse van de nodige teams opgeleverd.

Ook Aston Martin is genoemd als mogelijke vervolgstap van Pérez. Daar is de 36-jarige genoemd als opvolger van Fernando Alonso die mogelijk zijn helm aan de wilgen gaat hangen.