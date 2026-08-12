Cadillac heeft een nieuwe teambaas aangesteld. Marcin Budkowski neemt de leiding over bij de Amerikaanse Formule 1-nieuwkomer en moet het team naar een hoger niveau tillen. De ervaren engineer begint aan zijn nieuwe klus tijdens de Grand Prix van Nederland in Zandvoort.

Budkowski beschikt over meer dan twintig jaar ervaring in de Formule 1 en werkte in het verleden onder meer voor Prost, Ferrari, McLaren, de FIA en Renault/Alpine. Zijn aanstelling past bij de volgende fase van Cadillac, dat na de opbouw van het nieuwe team nu de stap naar betere prestaties wil zetten.

Cadillac neemt afscheid van Lowdon

CEO Dan Towriss is ervan overtuigd dat Budkowski de juiste man is om Cadillac verder te helpen. "Met de komst van Marcin zetten we opnieuw een belangrijke stap in de ontwikkeling van ons team. We willen niet alleen deelnemen aan de Formule 1, maar uiteindelijk ook vooraan kunnen meestrijden. Met zijn ervaring, technische kennis en leiderschap kan hij ons helpen om de juiste processen en mentaliteit op te bouwen."

Daarmee komt er ook een einde aan de periode van Graeme Lowdon als teambaas. Towriss spreekt zijn waardering uit voor de Brit, die een belangrijke rol speelde bij de opbouw van Cadillac als Formule 1-team. "We zijn Graeme dankbaar voor zijn leiderschap en alles wat hij vanaf de grond heeft opgebouwd. Hij heeft een belangrijke basis gelegd en we wensen hem alle succes voor de toekomst."

Budkowski wil Cadillac naar voren brengen

Budkowski is inmiddels 49 jaar en heeft binnen de Formule 1 ervaring opgedaan op technisch, sportief en bestuurlijk gebied. Bij Renault/Alpine was hij onder meer uitvoerend directeur en bestuurslid. Ook werkte hij voor de FIA en verschillende topteams, waardoor hij een uitgebreid netwerk en veel kennis van de sport meebrengt naar Cadillac.

De nieuwe teambaas weet dan ook wat hem te doen staat. "Cadillac heeft een geweldige basis en grote ambities. We zitten in een fase met enorme kansen en moeten iedere afdeling optimaal laten functioneren. Het doel is duidelijk: met een sterke organisatie, een winnaarsmentaliteit en maximale aandacht voor details steeds beter worden."

"Mijn focus ligt op het verbinden van onze mensen, middelen en informatie, zodat we sneller de juiste beslissingen kunnen nemen en de auto iedere race beter wordt. Het is een enorme eer om de sportieve leiding van Cadillac op me te nemen. We beginnen daarmee meteen tijdens de Grand Prix van Nederland in Zandvoort."

Cadillac keert na de zomerstop terug op het circuit tijdens de Nederlandse Grand Prix van 21 tot en met 23 augustus. Het Amerikaanse team neemt de lessen uit de eerste seizoenshelft mee naar Zandvoort en hoopt daar de eerste stappen te zetten in de volgende fase van zijn Formule 1-project.