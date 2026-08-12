De laatste editie van de Dutch Grand Prix staat voor de deur, en de voorbereidingen zijn in volle gang. Over iets meer dan een week melden de teams en coureurs zich in de paddock op het circuit van Zandvoort, en langzaam maar zeker begint alles vorm te krijgen.

De Formule 1-wereld verkeert momenteel in de zomerstop, en de coureurs genieten nog van hun vakantie. De meeste coureurs hebben zich teruggetrokken in zonnige oorden, en de fabrieken zijn ook nog dicht vanwege de zomerstop. Toch draait het hele circus volgende week weer als vanouds door, en op Zandvoort doen ze er alles aan om het circuit gereed te krijgen voor de Formule 1-sessies.

Wat gaat er nog allemaal gebeuren?

De poorten van het circuit gingen enkele weken geleden al op slot voor bezoekers, en sindsdien wordt er hard gewerkt om alles af te krijgen voor het echte werk. In de pitlane wordt er al hard gewerkt, zo kan worden opgemaakt uit nieuwe beelden. Gisteren arriveerden er vrachtwagens van DHL met materiaal van de Formule 1, en de pitlane zelf begint ook steeds meer vorm te krijgen.

De lijnen tussen de fastlane en de pitlane zijn bijvoorbeeld voorzien van een nieuw kleurtje. Hier zijn nu de kleuren en logo's van F1-sponsor Aramco te zien, terwijl vandaag ook de finishbrug met de startlichten in F1-stijl is gebracht. De gebruikelijke Zandvoort-logo's zijn afgeplakt en de Heineken-logo's zijn nu goed zichtbaar. Daarnaast is de Tarzanbocht inmiddels veranderd in een parkeerplaats voor vrachtwagens, terwijl de werklui hard bezig zijn in onder meer de pits.

Wanneer barst het circus los?

In de afgelopen weken werd er al hard gewerkt, en werden er onder meer extra tribunes geplaatst naast het rechte stuk. Het is de verwachting dat er in de komende dagen nog veel zal gebeuren, en dat de teams begin volgende week in de Noord-Hollandse kustplaats zullen arriveren. De meeste coureurs zullen volgende week donderdag pas op het circuit verschijnen voor de mediadag.