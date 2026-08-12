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Zandvoort krijgt vorm: F1-voorbereidingen in volle gang

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Zandvoort krijgt vorm: F1-voorbereidingen in volle gang

De laatste editie van de Dutch Grand Prix staat voor de deur, en de voorbereidingen zijn in volle gang. Over iets meer dan een week melden de teams en coureurs zich in de paddock op het circuit van Zandvoort, en langzaam maar zeker begint alles vorm te krijgen.

De Formule 1-wereld verkeert momenteel in de zomerstop, en de coureurs genieten nog van hun vakantie. De meeste coureurs hebben zich teruggetrokken in zonnige oorden, en de fabrieken zijn ook nog dicht vanwege de zomerstop. Toch draait het hele circus volgende week weer als vanouds door, en op Zandvoort doen ze er alles aan om het circuit gereed te krijgen voor de Formule 1-sessies.

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Wat gaat er nog allemaal gebeuren?

De poorten van het circuit gingen enkele weken geleden al op slot voor bezoekers, en sindsdien wordt er hard gewerkt om alles af te krijgen voor het echte werk. In de pitlane wordt er al hard gewerkt, zo kan worden opgemaakt uit nieuwe beelden. Gisteren arriveerden er vrachtwagens van DHL met materiaal van de Formule 1, en de pitlane zelf begint ook steeds meer vorm te krijgen.

De lijnen tussen de fastlane en de pitlane zijn bijvoorbeeld voorzien van een nieuw kleurtje. Hier zijn nu de kleuren en logo's van F1-sponsor Aramco te zien, terwijl vandaag ook de finishbrug met de startlichten in F1-stijl is gebracht. De gebruikelijke Zandvoort-logo's zijn afgeplakt en de Heineken-logo's zijn nu goed zichtbaar. Daarnaast is de Tarzanbocht inmiddels veranderd in een parkeerplaats voor vrachtwagens, terwijl de werklui hard bezig zijn in onder meer de pits.

Wanneer barst het circus los?

In de afgelopen weken werd er al hard gewerkt, en werden er onder meer extra tribunes geplaatst naast het rechte stuk. Het is de verwachting dat er in de komende dagen nog veel zal gebeuren, en dat de teams begin volgende week in de Noord-Hollandse kustplaats zullen arriveren. De meeste coureurs zullen volgende week donderdag pas op het circuit verschijnen voor de mediadag.

Starscreamer

Posts: 1.485

Mijn stoeltje voor vrijdag is al gereserveerd :)
De rest kijk ik lekker voor de buis vond 80 euro voor een vrijdag al duur zat.

  • 2
  • 12 aug 2026 - 16:57
F1 Nieuws GP Nederland 2026

Reacties (8)

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  • Starscreamer

    Posts: 1.485

    Mijn stoeltje voor vrijdag is al gereserveerd :)
    De rest kijk ik lekker voor de buis vond 80 euro voor een vrijdag al duur zat.

    • + 2
    • 12 aug 2026 - 16:57
    • Larry Perkins

      Posts: 67.076

      Zit al twee dagen en zes uur verstopt in het luxe toilet van de officiële VIP-hospitality van Red Bull Racing, daar wordt het zo druk dat een gast meer of minder toch niet opvalt...

      • + 0
      • 12 aug 2026 - 17:53
  • Larry Perkins

    Posts: 67.076

    Filmpje…

    Circuit Zandvoort 2 weeks before Final Dutch GP
    (Jorg de Bruijn, 5,40 minuten)

    urlr.me/TrCzvt

    • + 0
    • 12 aug 2026 - 17:47
    • Joseph1000

      Posts: 329

      Zonder vip pas om je nek zal je snel opvallen

      • + 0
      • 12 aug 2026 - 18:00
    • Larry Perkins

      Posts: 67.076

      Duh, uiteraard heb ik die.

      • + 0
      • 12 aug 2026 - 18:02
  • Joseph1000

    Posts: 329

    @starscreamer.
    Vrijdag is ook minst hectische dag.Voor
    Training en kwalificatie sprint zag ik nog tickets voor 180 en 140 euro hoofdtribune als ze bocht 14 uitkomen.
    Wat n prijzen voor paar uurtjes kijken.

    • + 0
    • 12 aug 2026 - 17:50
    • Joeppp

      Posts: 8.757

      Ja, ik ben twee keer op uitnodiging geweest en dat was leuk maar de prijzen die ze vragen gaan mij de pet te boven. 80 euro om op vrijdag in de duinen te zitten, ik ben geen zandhagedis met een enorme erfenis.

      • + 0
      • 12 aug 2026 - 18:20
  • Joseph1000

    Posts: 329

    @joepp ik heb op Zandvoort gewerkt toen f1 horeca. Ik zag ze daar inderdaad zitten.
    In de duinen is nog te doen met mooi weer.met regen sta je daar haha
    Je mag ook geen stoeltje meenemen en dat voor 80 euro pff.
    Verstappen stopte wel voor ze en trok een keer hard op . Wil je echt vip ga zondag naar vip gedeelte paddock kaartje is rond 3500 euro haha
    Mag je wel effe de pits in en champagne drinken.

    • + 0
    • 12 aug 2026 - 18:54

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

    Sprint / Sprint startgrid

    12:00 - 13:00

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Sprint shootout

    16:30 - 17:14

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    12:00 - 13:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    16:30 - 17:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
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8
Audi
12
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Williams
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Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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