Sergio Pérez heeft een opvallend verhaal gedeeld over de turbulente periode bij Force India. De Mexicaan onthult dat hij en zijn manager een cruciale rol speelden in het redden van het team, waardoor Lawrence Stroll het uiteindelijk kon overnemen. Zonder die ingreep zou het huidige Aston Martin volgens Pérez zelfs nooit hebben bestaan.

Pérez verruilde McLaren na een teleurstellend seizoen in 2013 voor Force India, waar teambaas Otmar Szafnauer veel vertrouwen in hem had. Enkele jaren later kwam de renstal echter in zwaar financieel weer terecht. Leveranciers werden niet betaald, salarissen bleven uit en het gevaar bestond dat Force India volledig zou verdwijnen.

'Zonder administratie was het team failliet gegaan'

In de High Performance Racing Podcast blikte Pérez terug op die chaotische periode. Volgens de Mexicaan kreeg hij via zijn manager te horen dat een leverancier een faillissementsprocedure had opgestart. Om te voorkomen dat het team direct zou verdwijnen, besloten Pérez en zijn manager zelf actie te ondernemen.

"Mijn salaris was het hele jaar niet uitbetaald en dat leek bijna normaal te zijn geworden. Maar toen hoorde ik dat een leverancier een procedure had gestart die het einde van het team kon betekenen. Samen met mijn manager hebben we ervoor gezorgd dat Force India onder bewind werd geplaatst. Als we dat niet hadden gedaan, was het team failliet gegaan. Dan zou het huidige Aston Martin simpelweg niet bestaan. Vervolgens kregen we negentig dagen om een koper te vinden en uiteindelijk stapte Lawrence Stroll in."

Pérez moest personeel geruststellen

De beslissing zorgde aanvankelijk voor veel onrust binnen het team. Pérez begreep dat het vreemd overkwam dat juist een coureur verantwoordelijk leek voor het onder bewind plaatsen van zijn eigen werkgever. Daarom zocht hij zelf het personeel op om uit te leggen waarom hij die stap had gezet.

"Alles gebeurde midden in het seizoen, van raceweekend naar raceweekend. Vlak voordat ik in de auto stapte, zat ik nog met advocaten om tafel, terwijl ik nauwelijks begreep hoe alles juridisch werkte. Uiteindelijk heb ik het personeel uitgelegd dat ik dit niet deed om het team kapot te maken, maar juist om ieders baan te redden. Daarna kwam er meer rust, al bleef de onzekerheid groot totdat er een nieuwe eigenaar werd gevonden."

De overname door Lawrence Stroll leidde uiteindelijk tot de naamsverandering van Force India naar Racing Point en later Aston Martin. Pérez wordt de laatste tijd bovendien genoemd als mogelijke kandidaat om Fernando Alonso op termijn op te volgen, waardoor een terugkeer naar de renstal waar hij ooit een hoofdrol speelde niet uitgesloten lijkt.