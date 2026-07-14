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Pérez klapt volledig uit de school: "Zonder mij had Aston Martin niet bestaan"

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Pérez klapt volledig uit de school: "Zonder mij had Aston Martin niet bestaan"

Sergio Pérez heeft een opvallend verhaal gedeeld over de turbulente periode bij Force India. De Mexicaan onthult dat hij en zijn manager een cruciale rol speelden in het redden van het team, waardoor Lawrence Stroll het uiteindelijk kon overnemen. Zonder die ingreep zou het huidige Aston Martin volgens Pérez zelfs nooit hebben bestaan.

Pérez verruilde McLaren na een teleurstellend seizoen in 2013 voor Force India, waar teambaas Otmar Szafnauer veel vertrouwen in hem had. Enkele jaren later kwam de renstal echter in zwaar financieel weer terecht. Leveranciers werden niet betaald, salarissen bleven uit en het gevaar bestond dat Force India volledig zou verdwijnen.

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'Zonder administratie was het team failliet gegaan'

In de High Performance Racing Podcast blikte Pérez terug op die chaotische periode. Volgens de Mexicaan kreeg hij via zijn manager te horen dat een leverancier een faillissementsprocedure had opgestart. Om te voorkomen dat het team direct zou verdwijnen, besloten Pérez en zijn manager zelf actie te ondernemen.

"Mijn salaris was het hele jaar niet uitbetaald en dat leek bijna normaal te zijn geworden. Maar toen hoorde ik dat een leverancier een procedure had gestart die het einde van het team kon betekenen. Samen met mijn manager hebben we ervoor gezorgd dat Force India onder bewind werd geplaatst. Als we dat niet hadden gedaan, was het team failliet gegaan. Dan zou het huidige Aston Martin simpelweg niet bestaan. Vervolgens kregen we negentig dagen om een koper te vinden en uiteindelijk stapte Lawrence Stroll in."

Pérez moest personeel geruststellen

De beslissing zorgde aanvankelijk voor veel onrust binnen het team. Pérez begreep dat het vreemd overkwam dat juist een coureur verantwoordelijk leek voor het onder bewind plaatsen van zijn eigen werkgever. Daarom zocht hij zelf het personeel op om uit te leggen waarom hij die stap had gezet.

"Alles gebeurde midden in het seizoen, van raceweekend naar raceweekend. Vlak voordat ik in de auto stapte, zat ik nog met advocaten om tafel, terwijl ik nauwelijks begreep hoe alles juridisch werkte. Uiteindelijk heb ik het personeel uitgelegd dat ik dit niet deed om het team kapot te maken, maar juist om ieders baan te redden. Daarna kwam er meer rust, al bleef de onzekerheid groot totdat er een nieuwe eigenaar werd gevonden."

De overname door Lawrence Stroll leidde uiteindelijk tot de naamsverandering van Force India naar Racing Point en later Aston Martin. Pérez wordt de laatste tijd bovendien genoemd als mogelijke kandidaat om Fernando Alonso op termijn op te volgen, waardoor een terugkeer naar de renstal waar hij ooit een hoofdrol speelde niet uitgesloten lijkt.

Snork

Posts: 22.791

Jij reageert op de titel, maar wat Perez beweert is gewoon juist. Het artikel beschrijft niet eens wat Perez in 2013 al deed voor het team. Zie mijn reactie hieronder.
Ik ben geen Perez-fan, maar dit zijn gewoon de feiten.

  • 21
  • 14 jul 2026 - 16:12
F1 Nieuws Formule 1 F1 Sergio Perez Cadillac Aston Martin

Reacties (24)

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  • BoerTeun

    Posts: 1.589

    Zonder Perez was Max geen wereld kampioen geworden
    Zonder Perez had Aston Martin niet bestaan
    Zonder papa Perez had Sergio Perez niet bestaan
    Zonder papa Perez was Max geen wereldkampioen geworden en had Aston Martin niet bestaan
    Zonder Opa Perez had papa Perez niet bestaan
    Leve Opa Perez voor het redden van het F1 team! Hoera, hoera, hoera

    • + 9
    • 14 jul 2026 - 14:53
  • Pleen

    Posts: 956

    Wat is er aan de hand met deze gast joh. Perez lijdt aan een of ander zelfverheerlijkingssyndroom!

    • + 8
    • 14 jul 2026 - 15:42
    • Snork

      Posts: 22.788

      Jij reageert op de titel, maar wat Perez beweert is gewoon juist. Het artikel beschrijft niet eens wat Perez in 2013 al deed voor het team. Zie mijn reactie hieronder.
      Ik ben geen Perez-fan, maar dit zijn gewoon de feiten.

      • + 21
      • 14 jul 2026 - 16:12
    • TylaHunter

      Posts: 10.817

      En is tamelijk oud nieuws. We gaan richting Spa en toen dat speelde met Racing Point / Force India was dit allemaal al bekend. Ik geloof al dik een jaar of 7 terug?

      • + 2
      • 14 jul 2026 - 16:14
    • Larry Perkins

      Posts: 66.333

      Het is inderdaad alweer lang geleden, ik heb er niet meer echt een uitgebreide actieve herinnering aan, maar weet nog wel dat ik het als eerste wist en dus de scoop had.

      • + 3
      • 14 jul 2026 - 16:18
    • zoefroef

      Posts: 1.747

      Kloot wat checo zegt, alleen is het een heel oud verhaal, hij heeft dit al meedere keren naar buiten gebracht,

      • + 3
      • 14 jul 2026 - 17:01
    • elflitso

      Posts: 1.949

      Ja ik kende het verhaal ook nog wel. Hij heeft ergens zeker gelijk. Maar omdat op deze manier zo breed uit te meten ook wel een beetje overdreven. Maar dat, je eigen op de schouders blijven slaan, is wel een familiekwaaltje daar.

      • + 2
      • 14 jul 2026 - 20:15
  • Joeppp

    Posts: 8.720

    En het schandalige van dit alles is dat Perez vervolgens vervangen werd en op straat stond.

    • + 6
    • 14 jul 2026 - 15:51
    • Larry Perkins

      Posts: 66.333

      De Zuid-Amerikaanse Mexicanen zijn niet anders gewend dan op straat te staan, meestal met hun groente- en fruitstalletje.
      Of ze liggen op de straat met een kogel in hun kop...



      * hoofd

      • + 4
      • 14 jul 2026 - 16:21
    • zoefroef

      Posts: 1.747

      Zuid-Amerikaanse Mexicanen, Venezuelanen? Colombianen? Of Surinamers?

      • + 2
      • 14 jul 2026 - 17:02
    • Patrace

      Posts: 6.835

      @Larry: als ze überhaupt nog een hoofd hebben...

      @zoef: Je weet toch: Zuid-Amerikaanse Mexicanen. Dat zijn Mexicanen die in Zuid-Amerika wonen.

      • + 2
      • 14 jul 2026 - 18:06
    • Larry Perkins

      Posts: 66.333

      Vermoed dat @zoefroef één van de legendarische uitspraken van Helmut Marko niet kent...

      • + 1
      • 14 jul 2026 - 23:54
    • Elektropunkz

      Posts: 1.016

      Welke legendarische uitspraak doel je op?

      • + 0
      • 15 jul 2026 - 05:38
    • Larry Perkins

      Posts: 66.333

      Het ging half 2023 om het volgende @Elektropunkz:
      ____________________________

      Het lukt Sergio Perez dit Formule 1-seizoen voorlopig nog niet om de prestaties van Max Verstappen te evenaren. Zijn Red Bull-teamgenoot pikt de ene naar de andere zege op en kwam dit jaar al twaalf keer als eerste over de meet, terwijl de Mexicaan zelf nog maar twee overwinningen wist te pakken in de dominante RB19. Het verschil in de WK-stand is behoorlijk. Helmut Marko steekt zijn kritiek op de 33-jarige coureur niet onder stoelen of banken. Bij ServusTV suggereerde de Oostenrijker onlangs dat Perez' nationaliteit aan de basis lag van sommige problemen. "We weten dat hij problemen heeft met kwalificeren en dat zijn vorm nogal schommelt", aldus Marko. "Hij is Zuid-Amerikaans. Hij heeft niet zo'n volledige focus als Max en Sebastian." (MS)

      ____________________________

      Uiteraard zijn Mexicanen geen Zuid-Amerikanen maar Noord-Amerikanen en los daarvan was zijn opmerking nogal d i s c r i m i n e r e n d en generaliserend, waarvoor hij ook zijn excuses heeft gemaakt.

      • + 3
      • 15 jul 2026 - 11:46
    • Elektropunkz

      Posts: 1.016

      Dank Larry … verhelderend

      • + 0
      • 15 jul 2026 - 21:49
  • Snork

    Posts: 22.788

    Omdat alleen het jaar 2013 wordt benoemd en het artikel hierin niet voldoende duidelijk is, hierbij wat meer duiding:

    In 2013 heeft Sergio Pérez niet direct een faillissement van Force India voorkomen, maar hij speelde wel een belangrijke financiële rol door de sponsors die hij meebracht. Toen Pérez eind 2013 werd aangetrokken voor het seizoen 2014, bracht hij aanzienlijke steun mee van Mexicaanse sponsors zoals Telmex, Telcel en Claro, bedrijven uit het Carlos Slim-imperium. Maar het team stond toen niet op omvallen. De sponsors hielpen het bedrijf om investeringen te doen.

    Pas in 2018 kwam Force India in een financiële crisis terecht. Eigenaar Vijay Mallya grote juridische en financiële problemen (vooral zijn andere ondernemingen zoals Kingfisher gingen slecht), waardoor leveranciers, personeel en ook de coureurs niet betaald werden.
    Pérez was zelf een van de schuldeisers: Hijdiende samen met Mercedes (toen de motorleverancier) en sponsor BWT een juridische aanvraag in om het team onder administration (vergelijkbaar met surseance/bescherming tegen faillissement) te plaatsen.
    Eindresultaat is dat Lawrence Stroll hierna de renstal heeft overgekocht, wat doorging als Racing Point Force India, later Racing Point en daarna als Aston Martin.

    • + 9
    • 14 jul 2026 - 16:10
  • Larry Perkins

    Posts: 66.333

    "Pérez klapt volledig uit de school."

    De vertaling is onjuist, het moet zijn:
    "Perez heeft klap van de molen gekregen."

    • + 3
    • 14 jul 2026 - 16:14
  • snailer

    Posts: 33.866

    Grutte Pierez.

    Redder van AM
    Schrik dan Verstappen.
    Toekomstig koning van de F1.

    Bûter, brea en griene tsiis, wa't dat net sizze kin, is gjin oprjochte Mex
    (Boter, (rogge)brood en groene kaas, wie dat niet kan zeggen, is geen ware Mexicaan)

    • + 2
    • 14 jul 2026 - 16:24
    • HarryLam

      Posts: 5.596

      Diet oer n balke spregt mut oer n strie net stroffelje.

      • + 0
      • 14 jul 2026 - 18:07
    • snailer

      Posts: 33.866

      De Friese zin is een gekende zin van Grote Pier.

      Hoewelnik wat woorden verat, niet te veel, spreek en lees ik het verder niet.

      • + 0
      • 14 jul 2026 - 19:47
    • HarryLam

      Posts: 5.596

      Wie over een balk springt moet over een strooitje niet struikelen.

      • + 1
      • 15 jul 2026 - 10:56
  • F1 bekijker

    Posts: 448

    Al jaren bekend.

    • + 1
    • 14 jul 2026 - 18:13
  • butch3225

    Posts: 62

    Maar alle reacties ten spijt op dit artikel..... het is en blijft het enige resultaat dat Perez ooit bereikt heeft..... om zijn spetterende raceoverwinningen en het opstapelen van titels zal hij niet bekend blijven...

    • + 0
    • 16 jul 2026 - 09:43

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-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
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Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
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Coureursprofiel

MX Sergio Perez -
  • Team Cadillac F1
  • Punten 1.450
  • Podiums 35
  • Grand Prix 215
  • Land Mexico
  • Geb. datum 26 jan 1990 (36)
  • Geb. plaats Guadalajara, Mexico
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,73 m
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Team profiel

Cadillac
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