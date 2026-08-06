Sergio Pérez gaat naar alle waarschijnlijkheid afscheid nemen van Cadillac. Na slechts één Formule 1-seizoen te hebben gereden voor de Amerikaanse debutant, lijkt de Mexicaan het welletjes te hebben gevonden. De entourage van Pérez is al in gesprek geraakt met Williams, dat prompt een vervanger nodig heeft voor de ontevreden Carlos Sainz.

Na een jaar aan de zijlijn te hebben gestaan vanwege zijn vertrek bij Red Bull Racing, keerde Pérez dit seizoen terug op de grid bij Cadillac. De eerste seizoenshelft verliep echter niet zoals gepland. Zonder een enkel punt te hebben gescoord en vele betrouwbaarheidsproblemen, ligt er voor de Mexicaan maar weinig in het verschiet.

'Williams biedt Pérez een uitweg'

Williams kan Pérez een ontsnappingsroute bieden in de F1. De voormalig teamgenoot van Max Verstappen zal uit zijn contract lopen na dit seizoen bij Cadillac en heeft al opties voor 2027. Volgens AutoSportWeb is de entourage van de man uit Guadalajara al in gesprek geraakt met teambaas James Vowles en consorten.

Naast het feit dat Pérez een ervaren F1-coureur is, biedt hij ook commerciële mogelijkheden aan het team uit Grove. Met een bataljon aan sponsoring vanuit Mexico, kan de negenvoudig winnaar bij de constructeurs ook financiële klappers maken in de toekomst.

Rijdersmarkt kan ieder moment ontploffen

Met Pérez als nieuwe rijder bij het team, sorteert Vowles alvast voor op een vertrek van Sainz. De Spanjaard is niet te spreken over de progressie die de Britse renstal heeft geboekt en lijkt te mikken op een vertrek. De viervoudig Grand Prix-winnaar is al genoemd bij Audi en Aston Martin.

Silly Season is definitief losgegaan dit seizoen. Naast het feit dat Pérez broodnodig een contract zoekt voor volgend jaar, wordt er ook over de toekomst van onder andere Verstappen, Sainz, Esteban Ocon, Oscar Piastri en ook Fernando Alonso gespeculeerd. Mocht er van een van die coureurs in de komende weken bekend gaan worden dat diegene zal vertrekken bij zijn team, kan van daaruit een domino-effect plaats gaan vinden.