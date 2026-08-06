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'Williams in gesprek met Pérez als mogelijke opvolger van Sainz'

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'Williams in gesprek met Pérez als mogelijke opvolger van Sainz'

Sergio Pérez gaat naar alle waarschijnlijkheid afscheid nemen van Cadillac. Na slechts één Formule 1-seizoen te hebben gereden voor de Amerikaanse debutant, lijkt de Mexicaan het welletjes te hebben gevonden. De entourage van Pérez is al in gesprek geraakt met Williams, dat prompt een vervanger nodig heeft voor de ontevreden Carlos Sainz. 

Na een jaar aan de zijlijn te hebben gestaan vanwege zijn vertrek bij Red Bull Racing, keerde Pérez dit seizoen terug op de grid bij Cadillac. De eerste seizoenshelft verliep echter niet zoals gepland. Zonder een enkel punt te hebben gescoord en vele betrouwbaarheidsproblemen, ligt er voor de Mexicaan maar weinig in het verschiet. 

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'Williams biedt Pérez een uitweg' 

Williams kan Pérez een ontsnappingsroute bieden in de F1. De voormalig teamgenoot van Max Verstappen zal uit zijn contract lopen na dit seizoen bij Cadillac en heeft al opties voor 2027. Volgens AutoSportWeb is de entourage van de man uit Guadalajara al in gesprek geraakt met teambaas James Vowles en consorten.

Naast het feit dat Pérez een ervaren F1-coureur is, biedt hij ook commerciële mogelijkheden aan het team uit Grove. Met een bataljon aan sponsoring vanuit Mexico, kan de negenvoudig winnaar bij de constructeurs ook financiële klappers maken in de toekomst. 

Rijdersmarkt kan ieder moment ontploffen

Met Pérez als nieuwe rijder bij het team, sorteert Vowles alvast voor op een vertrek van Sainz. De Spanjaard is niet te spreken over de progressie die de Britse renstal heeft geboekt en lijkt te mikken op een vertrek. De viervoudig Grand Prix-winnaar is al genoemd bij Audi en Aston Martin

Silly Season is definitief losgegaan dit seizoen. Naast het feit dat Pérez broodnodig een contract zoekt voor volgend jaar, wordt er ook over de toekomst van onder andere Verstappen, Sainz, Esteban Ocon, Oscar Piastri en ook Fernando Alonso gespeculeerd. Mocht er van een van die coureurs in de komende weken bekend gaan worden dat diegene zal vertrekken bij zijn team, kan van daaruit een domino-effect plaats gaan vinden. 

 

Musicman

Posts: 273

Perez neemt geld mee ,en dat hebben ze nodig bij williams ,als Perez m uit de muur houd en niet te veel spint een prima deal voor Williams.

  • 2
  • 6 aug 2026 - 16:36
F1 Nieuws Formule 1 F1 Sergio Perez Williams Cadillac

Reacties (4)

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  • Musicman

    Posts: 273

    Perez neemt geld mee ,en dat hebben ze nodig bij williams ,als Perez m uit de muur houd en niet te veel spint een prima deal voor Williams.

    • + 2
    • 6 aug 2026 - 16:36
    • core2duo

      Posts: 1.779

      @Musicman Je bent een paar jaar blijven hangen. Williams is niet meer het noodlijdende team van 2019. Dorilton pompt er fors geld in en Sainz zei zelf dat geld juist níét het probleem is.

      Dus "Perez nemen ze alleen voor het geld" is een leuke forummythe, maar geen feit. Als Williams hem al zou willen, is dat vanwege zijn ervaring met het ontwikkelen van auto's onder nieuwe reglementen, niet omdat ze anders de stroomrekening niet kunnen betalen.

      • + 2
      • 6 aug 2026 - 18:23
  • zoefroef

    Posts: 1.753

    Wat een ontzettend wollig stukje,

    • + 0
    • 6 aug 2026 - 17:58
  • Larry Perkins

    Posts: 66.927

    "Williams in gesprek met Pérez."

    Klopt niet!
    Is duidelijk te zien dat Verstappen in gesprek is met Pérez...

    • + 2
    • 6 aug 2026 - 18:09

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

MX Sergio Perez -
  • Team Cadillac F1
  • Punten 1.450
  • Podiums 35
  • Grand Prix 217
  • Land MX
  • Geb. datum 26 jan 1990 (36)
  • Geb. plaats Guadalajara, MX
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,73 m
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Team profiel

Williams
Williams
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