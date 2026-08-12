Mercedes-kopstuk Simone Resta probeert de verwachtingen voor de tweede seizoenshelft te temperen. De Duitse renstal kende een sterke start van het seizoen, en voert nu de titelstrijd aan met Andrea Kimi Antonelli. Resta probeert de rust te bewaren en stelt dat de strijd na de zomerstop altijd een andere wending neemt.

Het team van Mercedes schoot dit jaar uit de startblokken en was in de eerste paar races oppermachtig. George Russell won de seizoensopener in Australië, en wist later ook de Oostenrijkse Grand Prix op zijn naam te schrijven. Antonelli deed het beter, wist zes Grands Prix te winnen en voert momenteel het wereldkampioenschap aan met een riante voorsprong. Antonelli barst van het zelfvertrouwen, maar in de laatste races voor de zomerstop wisten ook de teams van Ferrari en McLaren te winnen.

Waar moet Mercedes rekening mee houden?

Technisch kopstuk van Mercedes Simone Resta wil dan ook niet te vroeg juichen. In de Silver Arrows Radio Show probeert hij de rust te bewaren: "De geschiedenis leert ons dat het kampioenschap na de zomerstop altijd een andere wending neemt."

Er kan veel gaan veranderen, stelt Resta: "De druk neemt toe voor de teams die aan de leiding gaan, maar ook voor de teams die proberen hun achterstand in te halen. De sfeer wordt intenser en elk resultaat krijgt meer gewicht. Dan zie je pas echt de kracht en de veerkracht van een team."

'Ben heel benieuwd hoe dit gaat aflopen'

Onder die druk kan een team of coureur de strijd winnen of verliezen: "Het is het moment waarop renstallen laten zien of ze deze druk aankunnen en blijven presteren wanneer er steeds meer en meer op het spel staat."

Volgens Resta is het dus zeker nog geen gelopen race, en de tweede helft van het seizoen lijkt dan ook beslissend te worden. Het technische kopstuk kan dan ook niet wachten om de baan weer te betreden: "Ik ben heel erg benieuwd hoe die fase van het seizoen zal verlopen."