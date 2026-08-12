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Mercedes-kopstuk komt met waarschuwing: "Titelstrijd neemt nog een wending"

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Mercedes-kopstuk komt met waarschuwing: "Titelstrijd neemt nog een wending"

Mercedes-kopstuk Simone Resta probeert de verwachtingen voor de tweede seizoenshelft te temperen. De Duitse renstal kende een sterke start van het seizoen, en voert nu de titelstrijd aan met Andrea Kimi Antonelli. Resta probeert de rust te bewaren en stelt dat de strijd na de zomerstop altijd een andere wending neemt.

Het team van Mercedes schoot dit jaar uit de startblokken en was in de eerste paar races oppermachtig. George Russell won de seizoensopener in Australië, en wist later ook de Oostenrijkse Grand Prix op zijn naam te schrijven. Antonelli deed het beter, wist zes Grands Prix te winnen en voert momenteel het wereldkampioenschap aan met een riante voorsprong. Antonelli barst van het zelfvertrouwen, maar in de laatste races voor de zomerstop wisten ook de teams van Ferrari en McLaren te winnen.

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Technisch kopstuk van Mercedes Simone Resta wil dan ook niet te vroeg juichen. In de Silver Arrows Radio Show probeert hij de rust te bewaren: "De geschiedenis leert ons dat het kampioenschap na de zomerstop altijd een andere wending neemt."

Er kan veel gaan veranderen, stelt Resta: "De druk neemt toe voor de teams die aan de leiding gaan, maar ook voor de teams die proberen hun achterstand in te halen. De sfeer wordt intenser en elk resultaat krijgt meer gewicht. Dan zie je pas echt de kracht en de veerkracht van een team."

'Ben heel benieuwd hoe dit gaat aflopen'

Onder die druk kan een team of coureur de strijd winnen of verliezen: "Het is het moment waarop renstallen laten zien of ze deze druk aankunnen en blijven presteren wanneer er steeds meer en meer op het spel staat."

Volgens Resta is het dus zeker nog geen gelopen race, en de tweede helft van het seizoen lijkt dan ook beslissend te worden. Het technische kopstuk kan dan ook niet wachten om de baan weer te betreden: "Ik ben heel erg benieuwd hoe die fase van het seizoen zal verlopen."

Larry Perkins

Posts: 67.078

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  • 1
  • 12 aug 2026 - 18:58
F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (5)

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  • Larry Perkins

    Posts: 67.078

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    • + 1
    • 12 aug 2026 - 18:58
    • Need5Speed

      Posts: 4.273

      Je moet je huid niet verkopen voor je een bok geschoten hebt?

      • + 0
      • 12 aug 2026 - 22:02
    • Rimmer

      Posts: 13.440

      Je moet een beer zijn voorhuid pas verkopen als er geschoten is.

      • + 0
      • 12 aug 2026 - 23:02
    • Need5Speed

      Posts: 4.273

      Lijkt me een lastige markt, geen idee wat die doen tegenwoordig.

      • + 0
      • 12 aug 2026 - 23:06
  • snailer

    Posts: 34.343

    Off topic (En toch niet):

    Mogelijk interessant. Dit gaat over front load - backload upgrade keuzes.

    Ben geen fan van The Race ware het opinie betreft. Maar het is 1 van de meest betrouwbare bronnen voor nieuws en voor regelgeving.

    Deze video gaat over regelgeving en hoe het geld te investeren.

    https://youtu.be/SvE5YhCZuf4
    The $6 million twist in F1's title race

    En met het onderschrift kan je zien dat het wel degelijk totally en utterlyon topic is.
    Taai om naar te luisteren. Maar wel een duidelijk verhaal.


    Excuses als een ander dit al geplaatst heeft.

    • + 0
    • 12 aug 2026 - 20:29

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
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10
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 369
  • Podiums 12
  • Grand Prix 35
  • Land Italië
  • Geb. datum 25 aug 2006 (19)
  • Geb. plaats Bologna, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Mercedes
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