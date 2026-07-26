Ook Sergio Pérez heeft een straf ontvangen voorafgaand aan de Grand Prix van Hongarije. De Mexicaanse Cadillac-coureur had al de langzaamste tijd genoteerd in de kwalificatie op de Hungaroring, maar zal de race niet vanaf die positie starten door het aanpassen van de set-up.

Het team van Cadillac is vooralsnog bezig met een zeer tegenvallend raceweekend op het Hongaarse circuit. Door de updates van Aston Martin, is Cadillac nu met afstand het langzaamste team van het veld. Pérez kende op zijn beurt een tegenvallende kwalificatie, en kwam niet verder dan de 22ste en de laatste plaats. Bij het team hebben ze besloten om na de kwalificatie het één en ander te veranderen, maar dat is tegen de regels.

Wat heeft Cadillac gedaan?

Het team van Cadillac heeft de set-up van de auto van Pérez aangepast, en dat is tegen de parc fermé-regels. De auto's mogen onder de parc fermé-regels geen onderdelen van andere specificaties krijgen of de set-up aanpassen, maar dat heeft Cadillac nu dus toch wel gedaan. Het betekent dat hij de Grand Prix van zometeen vanuit de pitlane moet starten, en er dus een plekje vrij blijft op de grid.

Andere veranderingen

Vooralsnog zijn er nog geen andere coureurs die de race vanuit de pits zullen starten, maar er zijn wel een aantal gridstraffen uitgedeeld waardoor de grid er anders uitziet dan na de kwalificatie de verwachting was. Ferrari-coureur Lewis Hamilton en Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli hebben allebei een gridstraf van drie plaatsen ontvangen. Hamilton kreeg zijn gridstraf voor het blokkeren van Oscar Piastri, terwijl Antonelli niet goed genoeg van zijn gas was gegaan onder de gele vlaggen die werden veroorzaakt door een spin van Max Verstappen.

Regerend wereldkampioen Lando Norris zal de race van vandaag vanaf de pole position starten. Door de gridstraf van Hamilton zal zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc de race vanaf de tweede plek starten.