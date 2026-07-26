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Ook Perez ontvangt gridstraf in Hongarije

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Ook Perez ontvangt gridstraf in Hongarije

Ook Sergio Pérez heeft een straf ontvangen voorafgaand aan de Grand Prix van Hongarije. De Mexicaanse Cadillac-coureur had al de langzaamste tijd genoteerd in de kwalificatie op de Hungaroring, maar zal de race niet vanaf die positie starten door het aanpassen van de set-up.

Het team van Cadillac is vooralsnog bezig met een zeer tegenvallend raceweekend op het Hongaarse circuit. Door de updates van Aston Martin, is Cadillac nu met afstand het langzaamste team van het veld. Pérez kende op zijn beurt een tegenvallende kwalificatie, en kwam niet verder dan de 22ste en de laatste plaats. Bij het team hebben ze besloten om na de kwalificatie het één en ander te veranderen, maar dat is tegen de regels.

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Wat heeft Cadillac gedaan?

Het team van Cadillac heeft de set-up van de auto van Pérez aangepast, en dat is tegen de parc fermé-regels. De auto's mogen onder de parc fermé-regels geen onderdelen van andere specificaties krijgen of de set-up aanpassen, maar dat heeft Cadillac nu dus toch wel gedaan. Het betekent dat hij de Grand Prix van zometeen vanuit de pitlane moet starten, en er dus een plekje vrij blijft op de grid.

Andere veranderingen

Vooralsnog zijn er nog geen andere coureurs die de race vanuit de pits zullen starten, maar er zijn wel een aantal gridstraffen uitgedeeld waardoor de grid er anders uitziet dan na de kwalificatie de verwachting was. Ferrari-coureur Lewis Hamilton en Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli hebben allebei een gridstraf van drie plaatsen ontvangen. Hamilton kreeg zijn gridstraf voor het blokkeren van Oscar Piastri, terwijl Antonelli niet goed genoeg van zijn gas was gegaan onder de gele vlaggen die werden veroorzaakt door een spin van Max Verstappen.

Regerend wereldkampioen Lando Norris zal de race van vandaag vanaf de pole position starten. Door de gridstraf van Hamilton zal zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc de race vanaf de tweede plek starten.

Larry Perkins

Posts: 66.637

Perez: "Maar de kans dat ik ga winnen wordt daardoor niet kleiner..."

  • 1
  • 26 jul 2026 - 14:14
F1 Nieuws Sergio Perez Cadillac GP Hongarije 2026

Reacties (1)

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  • Larry Perkins

    Posts: 66.627

    Perez: "Maar de kans dat ik ga winnen wordt daardoor niet kleiner..."

    • + 1
    • 26 jul 2026 - 14:14

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

MX Sergio Perez -
  • Team Cadillac F1
  • Punten 1.450
  • Podiums 35
  • Grand Prix 217
  • Land MX
  • Geb. datum 26 jan 1990 (36)
  • Geb. plaats Guadalajara, MX
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,73 m
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Team profiel

Cadillac
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