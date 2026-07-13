Sergio Pérez heeft openhartig teruggeblikt op zijn periode bij Red Bull Racing. De Mexicaan, die na vier seizoenen afscheid nam van het team, stelt dat hij zich geregeld alleen voelde en dat alles binnen de renstal uiteindelijk in dienst stond van Max Verstappen. Toch spreekt Pérez ook met veel respect over de viervoudig wereldkampioen.

In de podcast High Performance vertelt Pérez dat hij wel degelijk steun kreeg van de teamleiding, maar dat hij vanaf het begin wist dat hij nooit de absolute prioriteit zou zijn binnen Red Bull. Volgens de Mexicaan werd het team volledig opgebouwd rond Verstappen.

'Alles was gericht op Verstappen'

Pérez legt uit dat hij successen mocht vieren met teambaas Christian Horner en adviseur Helmut Marko, maar dat hem ook duidelijk werd gemaakt waar de echte focus lag.

"Ik kreeg steun, maar slechts tot op zekere hoogte. Als ik won, waren Christian Horner en Helmut Marko blij, maar uiteindelijk maakten ze me duidelijk dat het hele project om Max Verstappen draaide. De belangrijkste en meest ervaren ingenieurs werkten met hem. Alles was op zijn kant van de garage gericht, maar dat wist ik eigenlijk al voordat ik mijn contract tekende," vertelt Pérez.

De Mexicaan merkt bovendien op dat hij in bepaalde periodes het tempo van Verstappen kon volgen, maar dat de verhoudingen veranderden zodra Red Bull nieuwe onderdelen introduceerde.

"Er waren seizoenen waarin ik dicht bij Max zat, maar telkens wanneer er upgrades kwamen, werd het gat naar hem ineens een stuk groter."

Pérez prijst Verstappen ondanks moeilijke jaren

Ondanks zijn kritiek benadrukt Pérez dat Verstappen volgens hem een uitzonderlijke coureur is. Hij zegt zelfs veel van de Nederlander te hebben geleerd tijdens hun gezamenlijke periode bij Red Bull.

"Max is een ongelooflijk complete coureur. Hij heeft me laten zien hoe je een team naar je hand zet en hoe je jezelf steeds naar een hoger niveau tilt, ook al had ik niet altijd de juiste middelen om hetzelfde te doen," aldus Pérez.

Tot slot wijst de Mexicaan erop dat zijn bijdrage volgens hem pas echt werd gewaardeerd nadat hij vertrok bij Red Bull. "Toen ik wegging en andere coureurs mijn plek innamen, beseften ze pas hoeveel werk ik in die vier jaar heb verzet."