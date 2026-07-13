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Pérez blijft uithalen naar Red Bull: "Alles draaide om Verstappen"

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Pérez blijft uithalen naar Red Bull: "Alles draaide om Verstappen"

Sergio Pérez heeft openhartig teruggeblikt op zijn periode bij Red Bull Racing. De Mexicaan, die na vier seizoenen afscheid nam van het team, stelt dat hij zich geregeld alleen voelde en dat alles binnen de renstal uiteindelijk in dienst stond van Max Verstappen. Toch spreekt Pérez ook met veel respect over de viervoudig wereldkampioen.

In de podcast High Performance vertelt Pérez dat hij wel degelijk steun kreeg van de teamleiding, maar dat hij vanaf het begin wist dat hij nooit de absolute prioriteit zou zijn binnen Red Bull. Volgens de Mexicaan werd het team volledig opgebouwd rond Verstappen.

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'Alles was gericht op Verstappen'

Pérez legt uit dat hij successen mocht vieren met teambaas Christian Horner en adviseur Helmut Marko, maar dat hem ook duidelijk werd gemaakt waar de echte focus lag.

"Ik kreeg steun, maar slechts tot op zekere hoogte. Als ik won, waren Christian Horner en Helmut Marko blij, maar uiteindelijk maakten ze me duidelijk dat het hele project om Max Verstappen draaide. De belangrijkste en meest ervaren ingenieurs werkten met hem. Alles was op zijn kant van de garage gericht, maar dat wist ik eigenlijk al voordat ik mijn contract tekende," vertelt Pérez.

De Mexicaan merkt bovendien op dat hij in bepaalde periodes het tempo van Verstappen kon volgen, maar dat de verhoudingen veranderden zodra Red Bull nieuwe onderdelen introduceerde.

"Er waren seizoenen waarin ik dicht bij Max zat, maar telkens wanneer er upgrades kwamen, werd het gat naar hem ineens een stuk groter."

Pérez prijst Verstappen ondanks moeilijke jaren

Ondanks zijn kritiek benadrukt Pérez dat Verstappen volgens hem een uitzonderlijke coureur is. Hij zegt zelfs veel van de Nederlander te hebben geleerd tijdens hun gezamenlijke periode bij Red Bull.

"Max is een ongelooflijk complete coureur. Hij heeft me laten zien hoe je een team naar je hand zet en hoe je jezelf steeds naar een hoger niveau tilt, ook al had ik niet altijd de juiste middelen om hetzelfde te doen," aldus Pérez.

Tot slot wijst de Mexicaan erop dat zijn bijdrage volgens hem pas echt werd gewaardeerd nadat hij vertrok bij Red Bull. "Toen ik wegging en andere coureurs mijn plek innamen, beseften ze pas hoeveel werk ik in die vier jaar heb verzet."

Snorremans

Posts: 322

Volgens mij heeft meneer gewoon bijgetekend...dus wat loopt hij nu te mekkeren. Niet gaan lopen mauwen dus...

  • 5
  • 13 jul 2026 - 10:29
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Sergio Perez Red Bull Racing

Reacties (5)

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  • shakedown

    Posts: 1.904

    Tja en wat heeft ze dat gebracht? niet zoveel... ik bedoel 4x kampioen is toch een mager resultaat. Dus ja ik snap Perez wel. want hij zat er zoooo dichtbij... pfff

    Wel goed dat hij zegt dat hij dat al wist voordat hij tekende. En dat geeft aan: niet zeuren, al het geklaag is bullsh1t. Je wist waaraan je begon.

    • + 4
    • 13 jul 2026 - 10:10
  • Larry Perkins

    Posts: 66.230

    Is toch ook logisch. Als de auto om Max werd gebouwd, wat moesten de belangrijkste en meest ervaren ingenieurs dan bij Perez doen...

    • + 3
    • 13 jul 2026 - 10:18
  • Larry Perkins

    Posts: 66.230

    De genoemde podcast…

    Sergio Perez EXCLUSIVE: Red Bull Wanted to Race with ONE CAR
    (High Performance, 1.08,25)

    https://youtu.be/nHRPU3VArYs

    Chapters:
    0:00 — Life At The Top Of F1
    0:44 — Chasing F1 From Mexico
    3:24 — Convincing Carlos Slim
    5:19 — Alone In Germany At 14
    9:56 — What Loneliness Taught Him
    12:17 — Making It To Formula One
    18:08 — Waiting 190 Races To Win
    20:20 — Saving Force India
    27:26 — The Win That Changed Everything
    34:09 — The Red Bull Call
    36:56 — Life Alongside Max Verstappen
    46:09 — Rebuilding With Cadillac

    (you’re welcome!)

    • + 3
    • 13 jul 2026 - 10:26
  • Snorremans

    Posts: 322

    Volgens mij heeft meneer gewoon bijgetekend...dus wat loopt hij nu te mekkeren. Niet gaan lopen mauwen dus...

    • + 5
    • 13 jul 2026 - 10:29
  • snailer

    Posts: 33.850

    Zeer verstandig van Red Bull. Ik bedoel. Van de 4 jaar dat Verstappen kampioen werd was de RBR 1.5 jaar het best en 1 jaar dominant. Hoewel als je naar het eind van 2023 kijkt, was vaak de dominantie er niet. Redelijk kleine verschillen die werden uitgebuit door Verstappen.

    RBR heeft wel de fout gemaakt Perez weg te sturen. Tsunoda was zo zwak dat hij 3 puntjes weghaalde bij Norris dat seizoen. Bijvoorbeeld Piastri haalde 130 punten weg bij Verstappen.

    In 2025 hebben ze te veel op Verstappen gehoopt. Ik heb overigens nooit de keuze voor Tsunoda begrepen. En achteraf was het mogelijk beter geweest zelfs om Lawson te laten zitten. Die had het in ieder geval niet slechter gedaan dan Tsunoda over een heel seizoen naast Verstappen.

    • + 2
    • 13 jul 2026 - 11:25

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
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Williams
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Audi
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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