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Sainz onthult opvallend detail uit Red Bull-contract Verstappen

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Sainz onthult opvallend detail uit Red Bull-contract Verstappen

Carlos Sainz heeft een opmerkelijke clausule in het Red Bull-contract van Max Verstappen geopenbaard. De Spaanse Williams-coureur denkt dat het door alle contractuele verplichtingen lastig is om bijvoorbeeld een kartrace te organiseren met de coureurs. Verstappen vormt volgens hem echter een uitzondering op de regel.

Van Verstappen is het bekend dat hij geen grote fan is van het openen van grappige video's voor sociale media of het verspillen van tijd aan sponsorevenementen. Het is dan ook geen geheim dat Verstappen dit soort zaken niet hoeft te doen van zijn team Red Bull, en dat kan hem voordelen opleveren. De andere coureurs in de Formule 1 zijn op de hoogte van de clausules van Verstappen, en daar doen ze ook niet moeilijk over.

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Williams-coureur Carlos Sainz wordt in een interview met zijn landgenoten van Mundo Deportivo gevraagd naar de mogelijkheid om een kartrace te organiseren met alle Formule 1-coureurs. Hij stelt echter vast dat dit een onmogelijke opgave is: "Ik denk dat het onmogelijk is om dat te doen met een kampioenschap met 24 raceweekenden, en met alle marketing en interviews die we moeten doen. Geen enkele coureur zou dit daardoor kunnen doen."

Waarom Verstappen de uitzondering op de regel vormt

Sainz denkt echter iets langer na over de vraag, en komt dan tot de conclusie dat er één coureur is die de uitzondering op de regel vormt. Hij wijst naar viervoudig wereldkampioen Verstappen: "Nou ja... Max zou wel de enige zijn, omdat hij de enige is die geen marketingactiviteiten doet en geen interviews geeft, omdat hij dat in zijn contract heeft laten opnemen. Hij kan zich dat ook veroorloven en bij Red Bull accepteren ze dat. Alle andere coureurs hebben simpelweg niet de fysieke tijd en de ruimte om de energie in zo'n race te kunnen steken."

Maar mocht het tóch lukken, wie zal er dan met de winst vandoor gaan op de kartbaan? Sainz hoeft niet lang na te denken over de vraag, en komt grijnzend met een antwoord: "Ik!"

snailer

Posts: 33.523

Zolang hij maar niet bepaalde delen van zijn lichaam onthult vind ik het best.

  • 4
  • 22 jun 2026 - 09:30
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Carlos Sainz Jr Williams Red Bull Racing

Reacties (11)

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  • Patrace

    Posts: 6.777

    Sainz onthult dus een publiek geheim. :-)

    • + 3
    • 22 jun 2026 - 09:09
    • markos

      Posts: 1.045

      Trapt een open deur in 😁

      • + 1
      • 22 jun 2026 - 09:16
    • snailer

      Posts: 33.523

      Zolang hij maar niet bepaalde delen van zijn lichaam onthult vind ik het best.

      • + 4
      • 22 jun 2026 - 09:30
    • skibeest

      Posts: 2.102

      Daar hebben we al een andere coureur voor

      • + 0
      • 22 jun 2026 - 11:54
  • Pietje Bell

    Posts: 35.410

    "Nou ja... Max zou wel de enige zijn, omdat hij de enige is
    die geen marketingactiviteiten doet en geen interviews geeft, omdat hij dat
    in zijn contract heeft laten opnemen. Hij kan zich dat ook veroorloven en bij Red Bull
    accepteren ze dat."

    Elders is overal te lezen dat Max dat NIET hoeft te doen als het NIET door de F1, FIA of
    sponsoren wordt gevraagd.

    • + 0
    • 22 jun 2026 - 09:40
  • F1jos

    Posts: 5.387

    De machtige Max zei tegen een Engelse journalist: “Ik praat niet voordat hij weg is”

    • + 0
    • 22 jun 2026 - 10:10
    • snailer

      Posts: 33.523

      Wat wil je hier mee zeggen?

      • + 0
      • 22 jun 2026 - 10:29
    • The Wolf

      Posts: 1.062

      miss ligt het aan mij en ben ik wel een beetje traag op de maandag maar ik niet snap niet helemaal niet

      • + 0
      • 22 jun 2026 - 10:44
    • F1jos

      Posts: 5.387

      Zonnesteek opgelopen in Oranje Spielberg.

      • + 0
      • 22 jun 2026 - 11:06
    • Patrace

      Posts: 6.777

      @Wolf: Verstappen zei dat vorig jaar tegen een journalist tijdens een media sessie omdat die journalist hem eerder een irritante vraag had gesteld over de crash tussen Max en Russell in Barcelona vorig jaar.
      Max was dat niet vergeten en toen hij die journalist zag, zei hij dat hij niets zou zeggen voor die journalist was vertrokken uit de persruimte.

      • + 0
      • 22 jun 2026 - 13:04
  • The Wolf

    Posts: 1.062

    Zo'n kartrace waar de f1 top aan meedoet, zoals de Elf Masters in jaren 90, gaan we nooit meer zien, zoals Sainz al aangeeft is de kalender overvol. Er is wel 'ns gespeculeerd dat de Master Karting in Parijs zou terugkeren maar dan met (uiteraard) elektrische karts. Ongeacht de snelheid mist dat de charme van die snerpende loeisnelle 100cc karts destijds.

    • + 0
    • 22 jun 2026 - 10:37

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-
Bahrein
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Australië
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13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
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Monaco
Monte Carlo
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Spanje
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Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Williams
Williams
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