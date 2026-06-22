Carlos Sainz heeft een opmerkelijke clausule in het Red Bull-contract van Max Verstappen geopenbaard. De Spaanse Williams-coureur denkt dat het door alle contractuele verplichtingen lastig is om bijvoorbeeld een kartrace te organiseren met de coureurs. Verstappen vormt volgens hem echter een uitzondering op de regel.

Van Verstappen is het bekend dat hij geen grote fan is van het openen van grappige video's voor sociale media of het verspillen van tijd aan sponsorevenementen. Het is dan ook geen geheim dat Verstappen dit soort zaken niet hoeft te doen van zijn team Red Bull, en dat kan hem voordelen opleveren. De andere coureurs in de Formule 1 zijn op de hoogte van de clausules van Verstappen, en daar doen ze ook niet moeilijk over.

Kunnen de coureurs samen karten?

Williams-coureur Carlos Sainz wordt in een interview met zijn landgenoten van Mundo Deportivo gevraagd naar de mogelijkheid om een kartrace te organiseren met alle Formule 1-coureurs. Hij stelt echter vast dat dit een onmogelijke opgave is: "Ik denk dat het onmogelijk is om dat te doen met een kampioenschap met 24 raceweekenden, en met alle marketing en interviews die we moeten doen. Geen enkele coureur zou dit daardoor kunnen doen."

Waarom Verstappen de uitzondering op de regel vormt

Sainz denkt echter iets langer na over de vraag, en komt dan tot de conclusie dat er één coureur is die de uitzondering op de regel vormt. Hij wijst naar viervoudig wereldkampioen Verstappen: "Nou ja... Max zou wel de enige zijn, omdat hij de enige is die geen marketingactiviteiten doet en geen interviews geeft, omdat hij dat in zijn contract heeft laten opnemen. Hij kan zich dat ook veroorloven en bij Red Bull accepteren ze dat. Alle andere coureurs hebben simpelweg niet de fysieke tijd en de ruimte om de energie in zo'n race te kunnen steken."

Maar mocht het tóch lukken, wie zal er dan met de winst vandoor gaan op de kartbaan? Sainz hoeft niet lang na te denken over de vraag, en komt grijnzend met een antwoord: "Ik!"