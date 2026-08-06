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'Hülkenberg en Audi in gesprek: Contractverlenging lonkt'

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'Hülkenberg en Audi in gesprek: Contractverlenging lonkt'

Het lijkt erop dat Nico Hülkenberg ook de komende jaren het vertrouwen krijgt van Audi. Volgens Formule 1-journalist Marc Limacher zijn de Duitse fabrikant en de ervaren coureur momenteel in gesprek over een contractverlenging van twee seizoenen. Daarmee lijkt ook een belangrijke transferpuzzel voor 2027 in beweging te komen.

Een langer verblijf van Hülkenberg zou bovendien slecht nieuws betekenen voor Carlos Sainz. De Spanjaard gold de voorbije maanden als een serieuze kandidaat om Williams in te ruilen voor Audi, maar die mogelijkheid lijkt nu steeds kleiner te worden.

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Audi wil door met ervaren Hülkenberg

Volgens Limacher verlopen de gesprekken tussen Audi en Hülkenberg positief. De Duitser beschikt over een aflopend contract, maar de intentie is om de samenwerking met twee jaar te verlengen. Audi lijkt daarmee volop in te zetten op ervaring in de aanloop naar de verdere opbouw van het fabrieksteam.

Hülkenberg geldt binnen het project als een belangrijke schakel. Niet alleen vanwege zijn snelheid, maar ook door zijn technische feedback en ervaring, die van grote waarde zijn tijdens de ontwikkeling van de auto in de komende seizoenen.

Nieuwe wending voor toekomst Sainz

Een contractverlenging van Hülkenberg lijkt tegelijkertijd een streep te zetten door de Audi-kansen van Sainz. De Spanjaard werd lange tijd genoemd als de ideale versterking voor de Duitse renstal, maar ziet die deur nu mogelijk dichtgaan.

Daardoor verschuift de aandacht naar Aston Martin. Sainz wordt steeds nadrukkelijker genoemd als potentiële opvolger van Fernando Alonso wanneer de tweevoudig wereldkampioen besluit zijn Formule 1-loopbaan af te sluiten. Mocht Audi inderdaad met Hülkenberg doorgaan, dan lijkt Aston Martin voor Sainz de meest logische bestemming voor de volgende stap in zijn carrière.

Larry Perkins

Posts: 66.941

urlr.me/Pun44v

  • 1
  • 6 aug 2026 - 22:13
F1 Nieuws Formule 1 F1 Carlos Sainz Jr Nico Hülkenberg Audi

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
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Williams
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10
Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.343
  • Podiums 29
  • Grand Prix 242
  • Land Spanje
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, Spanje
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
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