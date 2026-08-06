Het lijkt erop dat Nico Hülkenberg ook de komende jaren het vertrouwen krijgt van Audi. Volgens Formule 1-journalist Marc Limacher zijn de Duitse fabrikant en de ervaren coureur momenteel in gesprek over een contractverlenging van twee seizoenen. Daarmee lijkt ook een belangrijke transferpuzzel voor 2027 in beweging te komen.

Een langer verblijf van Hülkenberg zou bovendien slecht nieuws betekenen voor Carlos Sainz. De Spanjaard gold de voorbije maanden als een serieuze kandidaat om Williams in te ruilen voor Audi, maar die mogelijkheid lijkt nu steeds kleiner te worden.

Audi wil door met ervaren Hülkenberg

Volgens Limacher verlopen de gesprekken tussen Audi en Hülkenberg positief. De Duitser beschikt over een aflopend contract, maar de intentie is om de samenwerking met twee jaar te verlengen. Audi lijkt daarmee volop in te zetten op ervaring in de aanloop naar de verdere opbouw van het fabrieksteam.

Hülkenberg geldt binnen het project als een belangrijke schakel. Niet alleen vanwege zijn snelheid, maar ook door zijn technische feedback en ervaring, die van grote waarde zijn tijdens de ontwikkeling van de auto in de komende seizoenen.

Nieuwe wending voor toekomst Sainz

Een contractverlenging van Hülkenberg lijkt tegelijkertijd een streep te zetten door de Audi-kansen van Sainz. De Spanjaard werd lange tijd genoemd als de ideale versterking voor de Duitse renstal, maar ziet die deur nu mogelijk dichtgaan.

Daardoor verschuift de aandacht naar Aston Martin. Sainz wordt steeds nadrukkelijker genoemd als potentiële opvolger van Fernando Alonso wanneer de tweevoudig wereldkampioen besluit zijn Formule 1-loopbaan af te sluiten. Mocht Audi inderdaad met Hülkenberg doorgaan, dan lijkt Aston Martin voor Sainz de meest logische bestemming voor de volgende stap in zijn carrière.