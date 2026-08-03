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'Red Bull wijst naar Verstappen na harde crashes'

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'Red Bull wijst naar Verstappen na harde crashes'

Volgens de Duitse Formule 1-verslaggever Ralf Bach dacht men achter de schermen bij Red Bull dat Max Verstappen over de limieten van de auto ging. De viervoudig wereldkampioen vloog dit seizoen al meerdere keren van de baan, maar volgens Bach slaat het nergens op dat Verstappen de auto zou overdriven.

Verstappen heeft een frustrerende eerste seizoenshelft achter de rug. De viervoudig wereldkampioen staat halverwege het seizoen slechts zesde in de strijd om het wereldkampioenschap, en heeft nog geen race weten te winnen. Hij is dit seizoen al drie keer gecrasht, en dat is opvallend aangezien Verstappen zelden foutjes maakt. In de kwalificatie in Australië vloog hij van de baan, in de kwalificatie op de Red Bull Ring overkwam hem hetzelfde en in de Britse Grand Prix crashte hij in de slotfase.

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Wat heeft Bach gehoord?

De drie crashes hadden één overeenkomst: er was een probleem met de auto. Sommige kenners riepen dat Verstappen te veel van de auto vroeg, en Bach stelt in een video van F1 Insider dat men daar bij Red Bull achter de schermen hetzelfde over dacht: "Red Bull beschuldigt hem er min of meer van dat hij harder rijdt dan de auto aankan, maar dat is nonsens. Als je een coureur hebt die zo snel is, dan moet je een auto bouwen die dat aankan. Daar gaat het om."

Wat moet Red Bull doen?

Volgens Bach moet Red Bull naar Verstappen luisteren, en dat zou het team dan successen op kunnen leveren. De verslaggever gaat verder met zijn verhaal: "Red Bull moet een auto bouwen die bij zijn talent past, en niet andersom. Je moet ook toegeven dat hij, gezien de limieten van zijn auto, goede resultaten heeft geleverd."

Welke problemen zaten Verstappen dwars?

Verstappen sloot de eerste seizoenshelft af met een tweede plaats in de Hongaarse Grand Prix. Hij klaagde het hele raceweekend over problemen, en spinde aan het einde van de kwalificatie. Zijn crashes in Oostenrijk en Silverstone werden veroorzaakt door problemen met zijn achtervleugel, maar na een noodmaatregel in Spa zat de vleugel op de Hungaroring weer op de auto.

Need5Speed

Posts: 4.207

Dus volgens Ralf Bach heeft Red Bull iets gedacht waar ze ook volgens hem zich in hebben vergist.

In ander nieuws, een vriendin van mijn vrouw was langsgekomen en gaf ons 3 zelfgekweekte komkommers uit haar tuin. Harde schil, binnenste wel lekker maar iets te rijp geworden (losse zaden).

  • 3
  • 3 aug 2026 - 10:34
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (4)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.208

    Dus volgens Ralf Bach heeft Red Bull iets gedacht waar ze ook volgens hem zich in hebben vergist.

    In ander nieuws, een vriendin van mijn vrouw was langsgekomen en gaf ons 3 zelfgekweekte komkommers uit haar tuin. Harde schil, binnenste wel lekker maar iets te rijp geworden (losse zaden).

    • + 3
    • 3 aug 2026 - 10:34
  • VER

    Posts: 595

    Heb net zitten kakken en de WC doorgespoeld.. De schoonmaakster dacht dat de vreselijke lucht van mijn collega was, haha dat was natuurlijk niet waar!

    • + 1
    • 3 aug 2026 - 10:46
  • snailer

    Posts: 34.098

    Is Ralf Bach niet van Bild? next...

    • + 1
    • 3 aug 2026 - 12:09
  • schwantz34

    Posts: 42.560

    Wat een onzin. Bij het team weten ze gewoon (door de data) dat de fouten van Max veroorzaakt werden door een falende Macarena vleugel, (plotseling verlies van downforce) het is niet voor niks dat Mekies dit al meerdere heeft aangegeven en zijn excuses aan Max heeft aangeboden.

    • + 0
    • 3 aug 2026 - 13:32

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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