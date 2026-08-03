Volgens de Duitse Formule 1-verslaggever Ralf Bach dacht men achter de schermen bij Red Bull dat Max Verstappen over de limieten van de auto ging. De viervoudig wereldkampioen vloog dit seizoen al meerdere keren van de baan, maar volgens Bach slaat het nergens op dat Verstappen de auto zou overdriven.

Verstappen heeft een frustrerende eerste seizoenshelft achter de rug. De viervoudig wereldkampioen staat halverwege het seizoen slechts zesde in de strijd om het wereldkampioenschap, en heeft nog geen race weten te winnen. Hij is dit seizoen al drie keer gecrasht, en dat is opvallend aangezien Verstappen zelden foutjes maakt. In de kwalificatie in Australië vloog hij van de baan, in de kwalificatie op de Red Bull Ring overkwam hem hetzelfde en in de Britse Grand Prix crashte hij in de slotfase.

Wat heeft Bach gehoord?

De drie crashes hadden één overeenkomst: er was een probleem met de auto. Sommige kenners riepen dat Verstappen te veel van de auto vroeg, en Bach stelt in een video van F1 Insider dat men daar bij Red Bull achter de schermen hetzelfde over dacht: "Red Bull beschuldigt hem er min of meer van dat hij harder rijdt dan de auto aankan, maar dat is nonsens. Als je een coureur hebt die zo snel is, dan moet je een auto bouwen die dat aankan. Daar gaat het om."

Wat moet Red Bull doen?

Volgens Bach moet Red Bull naar Verstappen luisteren, en dat zou het team dan successen op kunnen leveren. De verslaggever gaat verder met zijn verhaal: "Red Bull moet een auto bouwen die bij zijn talent past, en niet andersom. Je moet ook toegeven dat hij, gezien de limieten van zijn auto, goede resultaten heeft geleverd."

Welke problemen zaten Verstappen dwars?

Verstappen sloot de eerste seizoenshelft af met een tweede plaats in de Hongaarse Grand Prix. Hij klaagde het hele raceweekend over problemen, en spinde aan het einde van de kwalificatie. Zijn crashes in Oostenrijk en Silverstone werden veroorzaakt door problemen met zijn achtervleugel, maar na een noodmaatregel in Spa zat de vleugel op de Hungaroring weer op de auto.