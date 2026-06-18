Carlos Sainz heeft een opvallend voorstel gedaan voor de toekomst van de Formule 1. De Spanjaard zou graag een kampioenschap zien waarin coureurs niet langer verbonden zijn aan één team, maar gedurende het seizoen met verschillende auto's rijden. Volgens de Williams-coureur zou dat zorgen voor een eerlijkere strijd om de wereldtitel.

Sainz - die ook voorzitter is van de GPDA - benadrukt dat zijn idee wellicht nooit werkelijkheid zal worden, maar ziet het wel als de ultieme manier om het verschil tussen de prestaties van de coureur en die van de auto zichtbaar te maken.

Sainz wil coureurs loskoppelen van teams

Toen Sainz werd gevraagd hoe zijn ideale Formule 1 eruit zou zien, gaf hij toe dat hij al langer rondloopt met een bijzonder concept. "Ik heb altijd gedroomd van een Formule 1 waarin de merken en de coureurs volledig van elkaar worden losgekoppeld. Het klinkt misschien gek en ik weet dat het waarschijnlijk nooit zal gebeuren, maar ik vind het een fascinerend idee", aldus de Williams-rijder tegenover Mundo Deportivo.

De Spaanse coureur schetste vervolgens hoe zo'n kampioenschap eruit zou moeten zien. "Stel je voor dat er twintig races zijn en iedere coureur twee keer met elke auto op de grid rijdt. Dan ben je als rijder niet langer verbonden aan één team, maar word je ingehuurd door de Formule 1 zelf."

'Zo krijg je een écht wereldkampioenschap'

Volgens Sainz zou een dergelijk systeem ervoor zorgen dat alle coureurs exact dezelfde kansen krijgen om wereldkampioen te worden. "Ik zou twee races met Williams rijden, twee met Mercedes, twee met Ferrari en ga zo maar door. Iedere coureur krijgt dan dezelfde mogelijkheden om te winnen."

Daarmee zou volgens de Spanjaard ook het onderscheid tussen het rijders- en constructeurskampioenschap veel duidelijker worden. "De prestaties van de coureurs bepalen het wereldkampioenschap voor de rijders, terwijl de punten die je voor een merk scoort meetellen voor het constructeursklassement. Zo krijg je een echt kampioenschap voor coureurs én een echt kampioenschap voor fabrikanten."