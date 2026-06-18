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Sainz lanceert revolutionar idee voor F1: "Iedereen moet met dezelfde auto's rijden"

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Sainz lanceert revolutionar idee voor F1: "Iedereen moet met dezelfde auto's rijden"

Carlos Sainz heeft een opvallend voorstel gedaan voor de toekomst van de Formule 1. De Spanjaard zou graag een kampioenschap zien waarin coureurs niet langer verbonden zijn aan één team, maar gedurende het seizoen met verschillende auto's rijden. Volgens de Williams-coureur zou dat zorgen voor een eerlijkere strijd om de wereldtitel.

Sainz - die ook voorzitter is van de GPDA - benadrukt dat zijn idee wellicht nooit werkelijkheid zal worden, maar ziet het wel als de ultieme manier om het verschil tussen de prestaties van de coureur en die van de auto zichtbaar te maken.

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Sainz wil coureurs loskoppelen van teams

Toen Sainz werd gevraagd hoe zijn ideale Formule 1 eruit zou zien, gaf hij toe dat hij al langer rondloopt met een bijzonder concept. "Ik heb altijd gedroomd van een Formule 1 waarin de merken en de coureurs volledig van elkaar worden losgekoppeld. Het klinkt misschien gek en ik weet dat het waarschijnlijk nooit zal gebeuren, maar ik vind het een fascinerend idee", aldus de Williams-rijder tegenover Mundo Deportivo.

De Spaanse coureur schetste vervolgens hoe zo'n kampioenschap eruit zou moeten zien. "Stel je voor dat er twintig races zijn en iedere coureur twee keer met elke auto op de grid rijdt. Dan ben je als rijder niet langer verbonden aan één team, maar word je ingehuurd door de Formule 1 zelf."

'Zo krijg je een écht wereldkampioenschap'

Volgens Sainz zou een dergelijk systeem ervoor zorgen dat alle coureurs exact dezelfde kansen krijgen om wereldkampioen te worden. "Ik zou twee races met Williams rijden, twee met Mercedes, twee met Ferrari en ga zo maar door. Iedere coureur krijgt dan dezelfde mogelijkheden om te winnen."

Daarmee zou volgens de Spanjaard ook het onderscheid tussen het rijders- en constructeurskampioenschap veel duidelijker worden. "De prestaties van de coureurs bepalen het wereldkampioenschap voor de rijders, terwijl de punten die je voor een merk scoort meetellen voor het constructeursklassement. Zo krijg je een echt kampioenschap voor coureurs én een echt kampioenschap voor fabrikanten."

 

 

@bsurd

Posts: 42

Hetzelfde als de vroege A1 races

  • 2
  • 18 jun 2026 - 16:25
F1 Nieuws Formule 1 F1 Carlos Sainz Jr Williams

Reacties (9)

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  • StevenQ

    Posts: 10.541

    Als je dat wil is er Formule 2 of Indycar Carlos

    • + 1
    • 18 jun 2026 - 16:09
  • Bertrand Gachot

    Posts: 908

    Ik hoor het al Sainz is op weg naar de NTT Indycar series! Volgens mij rommelt het bij Ganassi, Sir Scott Dixon heeft het niet meer naar zijn zin, dus dan krijg je een leuk "spaans - catalaans duo", Palou-Sainz

    • + 0
    • 18 jun 2026 - 16:09
  • Need5Speed

    Posts: 3.981

    Tja. Nu betalen de teams hun coureurs (of andersom). Hoe moet dat als iedereen met elk team rijdt?
    Gaat de FIA de 60 miljoen per jaar per topcoureur dokken? En zo nee, zien we ze dan nog wel terug? Of zit het veld dan vol met Stroplletjes en Mazepins?

    • + 0
    • 18 jun 2026 - 16:20
  • Larry Perkins

    Posts: 65.861

    Fantaseren mag, ik droom van een Formule 1 die puur om de sport, om het racen gaat, met echte motoren. Zonder louche figuren als Stefano Domenicali, de parasiet van de Formule 1, Liberty Media, zonder geldgraaiers, zonder randzaken, zonder omhooggevallen celebs op de grid maar met de comeback van pitspoezen en uiteraard een uitbreiding van de blote tietenparade!

    • + 0
    • 18 jun 2026 - 16:23
  • @bsurd

    Posts: 42

    Hetzelfde als de vroege A1 races

    • + 2
    • 18 jun 2026 - 16:25
  • f1 benelux

    Posts: 4.276

    "Iedere coureur krijgt dan dezelfde mogelijkheden om te winnen."
    Ja, zolang er tijdens het seizoen geen updates plaatsvinden!!

    En trouwens, F1 is een constructeurs kampioenschap. Hoewel vele fans (van rijders) dat dan weer anders zien, het is gewoon zo!!






    Zo ..

    • + 0
    • 18 jun 2026 - 16:34
    • Larry Perkins

      Posts: 65.861

      Bullsh*t, het was eerder een WDC, het WCC werd er pas later aan toegevoegd!
      Het coureurskampioenschap bestaat sinds 1950, het constructeurskampioenschap pas sinds 1958.

      En het is beslist niet alleen het merendeel van de fans die het WDC belangrijker vinden...







      Hatsikidee...

      • + 0
      • 18 jun 2026 - 16:58
    • Taures

      Posts: 1.559

      Vergeet niet dat je ook brokkenmakers hebt rondlopen en daar zit zo'n Ferrari of Mercedes niet op te wachten.

      Wel een leuke droom van Sainz

      • + 0
      • 18 jun 2026 - 16:59
  • Ferrari412T1

    Posts: 529

    Gaat never nooit gebeuren!

    • + 0
    • 18 jun 2026 - 17:01

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Bahrein
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China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
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Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
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Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.343
  • Podiums 29
  • Grand Prix 239
  • Land Spanje
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, Spanje
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
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Team profiel

Williams
Williams
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