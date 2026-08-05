De interne machtsstrijd binnen Red Bull Racing lijkt nog veel dieper te hebben gezeten dan jarenlang werd aangenomen. Volgens het Duitse F1-Insider kreeg voormalig topadviseur Helmut Marko bij zijn vertrek eind 2025 liefst acht miljoen euro mee, in ruil voor een geheimhoudingsclausule die hem moet beletten zich uit te spreken over de interne gang van zaken.

Marko kondigde destijds zelf aan dat hij met pensioen ging, maar volgens het medium was daar weinig vrijwilligs aan. De Oostenrijker, jarenlang de vertrouweling van oprichter Dietrich Mateschitz en een van de laatste bewakers van diens visie binnen Red Bull, zou door de nieuwe machthebbers aan de kant zijn geschoven.

Vertrek Marko zou allesbehalve vrijwillig zijn geweest

Volgens F1-Insider besloten de nieuwe leiders van het Red Bull-concern om Marko eind 2025 met pensioen te sturen. Daarbij zou de voormalig adviseur zich zijn vertrek echter stevig hebben laten uitbetalen. Naar verluidt betaalde de top van het bedrijf onder leiding van Oliver Mintzlaff liefst acht miljoen euro om ervoor te zorgen dat Marko zou zwijgen over de interne ontwikkelingen.

Daarmee zou volgens het medium ook definitief een streep zijn gezet onder de filosofie van wijlen Mateschitz, die binnen Red Bull bekendstond om zijn open cultuur en ruimte voor vrije meningsuiting. Al kort na diens overlijden sprak Marko nog openlijk over een machtsstrijd binnen de organisatie. Lange tijd werd gedacht dat die zich vooral afspeelde tussen Christian Horner en de Oostenrijkse tak van het concern, maar volgens F1-Insider speelde de strijd zich ook af in de absolute top van Red Bull.

Geheimhoudingsclausule houdt Marko op de vlakte

Hoewel Marko na zijn vertrek nog geregeld opduikt in interviews met Oostenrijkse media als OE24 en Krone Zeitung, valt op dat hij zich nauwelijks uitlaat over Red Bull zelf. Volgens F1-Insider is dat geen toeval. In de beëindigingsovereenkomst zou namelijk een strikte geheimhoudingsclausule zijn opgenomen.

Daardoor mag Marko zich tot eind 2026 niet inhoudelijk uitspreken over de interne situatie of over zijn opvolger. Toen hem onlangs naar die opvolger werd gevraagd, hield de voormalig adviseur zich dan ook op de vlakte. Volgens het medium was dat niet alleen zijn eigen keuze, maar simpelweg een verplichting die voortvloeit uit de afspraken die hij bij zijn vertrek met Red Bull heeft gemaakt.