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Red Bull-oorlog gaat verder: 'Marko eruit gewerkt met zak geld'

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Red Bull-oorlog gaat verder: 'Marko eruit gewerkt met zak geld'

De interne machtsstrijd binnen Red Bull Racing lijkt nog veel dieper te hebben gezeten dan jarenlang werd aangenomen. Volgens het Duitse F1-Insider kreeg voormalig topadviseur Helmut Marko bij zijn vertrek eind 2025 liefst acht miljoen euro mee, in ruil voor een geheimhoudingsclausule die hem moet beletten zich uit te spreken over de interne gang van zaken.

Marko kondigde destijds zelf aan dat hij met pensioen ging, maar volgens het medium was daar weinig vrijwilligs aan. De Oostenrijker, jarenlang de vertrouweling van oprichter Dietrich Mateschitz en een van de laatste bewakers van diens visie binnen Red Bull, zou door de nieuwe machthebbers aan de kant zijn geschoven.

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Vertrek Marko zou allesbehalve vrijwillig zijn geweest

Volgens F1-Insider besloten de nieuwe leiders van het Red Bull-concern om Marko eind 2025 met pensioen te sturen. Daarbij zou de voormalig adviseur zich zijn vertrek echter stevig hebben laten uitbetalen. Naar verluidt betaalde de top van het bedrijf onder leiding van Oliver Mintzlaff liefst acht miljoen euro om ervoor te zorgen dat Marko zou zwijgen over de interne ontwikkelingen.

Daarmee zou volgens het medium ook definitief een streep zijn gezet onder de filosofie van wijlen Mateschitz, die binnen Red Bull bekendstond om zijn open cultuur en ruimte voor vrije meningsuiting. Al kort na diens overlijden sprak Marko nog openlijk over een machtsstrijd binnen de organisatie. Lange tijd werd gedacht dat die zich vooral afspeelde tussen Christian Horner en de Oostenrijkse tak van het concern, maar volgens F1-Insider speelde de strijd zich ook af in de absolute top van Red Bull.

Geheimhoudingsclausule houdt Marko op de vlakte

Hoewel Marko na zijn vertrek nog geregeld opduikt in interviews met Oostenrijkse media als OE24 en Krone Zeitung, valt op dat hij zich nauwelijks uitlaat over Red Bull zelf. Volgens F1-Insider is dat geen toeval. In de beëindigingsovereenkomst zou namelijk een strikte geheimhoudingsclausule zijn opgenomen.

Daardoor mag Marko zich tot eind 2026 niet inhoudelijk uitspreken over de interne situatie of over zijn opvolger. Toen hem onlangs naar die opvolger werd gevraagd, hield de voormalig adviseur zich dan ook op de vlakte. Volgens het medium was dat niet alleen zijn eigen keuze, maar simpelweg een verplichting die voortvloeit uit de afspraken die hij bij zijn vertrek met Red Bull heeft gemaakt.

Beri

Posts: 7.039

Het blijft soms frustrerend om niet te weten of je werkelijk zo dom bent of dat je sarcastisch bent.

  • 28
  • 5 aug 2026 - 12:19
F1 Nieuws Formule 1 F1 Helmut Marko Red Bull Racing

Reacties (21)

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  • Rimmer

    Posts: 13.431

    En ik maar denken dat Max en Marko dikke vrienden waren en er werd door iedereen gesteld dat Max zo loyaal was aan Marko.
    Fijne vrienden dan als Marko er na al die jaren uit wordt gezet en Max vrolijk doorgaat en spontaan de loyaliteit vergeet. Het lijkt mij dat dit toch voldoende grond moet zijn voor Max om er mee te stoppen daar.

    • + 5
    • 5 aug 2026 - 12:14
    • Beri

      Posts: 7.039

      Het blijft soms frustrerend om niet te weten of je werkelijk zo dom bent of dat je sarcastisch bent.

      • + 27
      • 5 aug 2026 - 12:19
    • oale

      Posts: 818

      Je zit de laatste fors in allerlei aannames die vooral lijken voort te komen uit persoonlijke frustratie omdat Max is blijven hangen bij RBR.

      Ooit bedacht dat alles ik in goed overleg kan zijn afgestemd?

      Alles wat we tot nu toe hebben kunnen en mogen zien van Max als persoon en zijn omgang met anderen, staat haaks op jou geachte dat hij Helmut zou hebben laten vallen

      • + 12
      • 5 aug 2026 - 12:33
    • F1jos

      Posts: 5.532

      Iedereen binnen de betrokkenen zwijgen als een graf voor de waarheid.

      • + 1
      • 5 aug 2026 - 12:33
    • Need5Speed

      Posts: 4.224

      Niet dom en niet sarcastisch, dit is gewoon een grap.
      Marko is zelf gestopt (zei hij indertijd) en dat zal niet zonder overleg met Max vooraf zijn gebeurd. Ook als het toch niet vrijwillig was hebben Max en hij allang besproken hoe ze ermee om zouden gaan.

      • + 5
      • 5 aug 2026 - 13:19
    • HarryLam

      Posts: 5.636

      Die hersenloze hooligan Mintzlaf kost het RB concern inmiddels klauwen vol geld.

      • + 2
      • 5 aug 2026 - 13:36
  • Need5Speed

    Posts: 4.224

    Ik geloof nooit dat Marko veel geeft om een smak geld, meer dan het blijven uitoefenen van zijn betaalde hobby. Ik denk dat hij zelf aanvoelde dat het beste eraf was, zowel in zijn rol als bij Red Bull als team.

    • + 2
    • 5 aug 2026 - 12:15
  • Erwinnaar

    Posts: 5.801

    Voor 8 miljoen ruim 1 jaar mondje dicht?

    Geloof er geen snars van hoewel.....

    Als ik die aparte evenementen waarin RedBull grossiert zo beschouw is f1 wat saai naar mijn mening en zou met wat stickers hier en daar hetzelfde bereikt kunnen worden zoals destijds in 1995 bij Sauber en daarna.

    Fijne werkomgeving dan waar geld dus alles goed moet maken....

    • + 6
    • 5 aug 2026 - 12:18
  • Larry Perkins

    Posts: 66.905

    Acht miljoen euro...

    Verstappen zou ook al acht miljoen euro krijgen als hij zijn exitclausule uit zijn contract zou schrappen.
    Acht miljoen euro, is dat bedrag toevallig gelijk aan de oprotpremie plus zwijgplicht van Helmut Marko?
    Acht miljoen euro..., laat je niet gek maken, dat is het bedrag dat nep-media noemen als ze een verhaal verzinnen, een soort code tussen nep-journalisten en nep-analisten onderling als waarschuwing dat ze een verhaal uit hun dikke duim hebben gezogen. Trap er niet in, zodra je "acht miljoen euro" leest is het fake!
    Bel eventueel met een hulplijn...

    • + 8
    • 5 aug 2026 - 12:37
    • M@ximumOverdrive

      Posts: 7.183

      Hulplijn van 8 miljoen euro per minuut?

      • + 2
      • 5 aug 2026 - 12:44
    • Larry Perkins

      Posts: 66.905

      Dit onderwerp is te ernstig en serieus om er grappen over te maken @M@ximumOverdrive...

      • + 4
      • 5 aug 2026 - 13:04
  • Mr Marly

    Posts: 8.038

    Na alle interne strubbelingen hebben ze bezem erdoorheen gegooid en/of zijn mensen al dan niet vrijwillig vertrokken. Benieuwd hoe snel ze weer op niveau komen (Max maskeert de tekortkomingen). Des te knapper is de huidige PU wel te noemen met alles wat speelt/speelde.

    • + 2
    • 5 aug 2026 - 13:06
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.873

    Gotver, hou me tegen!!!
    Hebben ze Ouw-vriend Helmut uit de top gebonjourd voor 'n schamele 8.000.000 munten!!!
    Stelletje barbaren daar bij dat kauwgomballen-sap team.

    Heb ik daar één vriend zitten, één, en dan gaan ze daar zo mee om??

    En dan vinden weinigen van dit forum (gelukkig maar), dat ik af en toe (bijna nooit) uithaal naar dit waardeloze team...

    • + 2
    • 5 aug 2026 - 13:25
    • schwantz34

      Posts: 42.567

      Ik vind dat Oliver Mintzlaff naar de Helmut, die heeft het topteam wat der Dieter had opgebouwd helemaal naar de bliksem laten gaan, en die Mark Mateschitz (zoon van) mag hij ook wel onder de arm meenemen want dat karakterloze figuur stond erbij en keek ernaar hoe zijn vaders harde werk in vlammen opging.

      • + 5
      • 5 aug 2026 - 13:40
    • F1 bekijker

      Posts: 491

      Dankzij die zoon bestaat RB nog hij zelf had niks met F1.

      • + 0
      • 5 aug 2026 - 15:33
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.873

    Één geluk aan dit alles is is dat het niet geverifieerd is.....dus nog drie weken om daar met vele artikelen achter te komen....heerlijk toch?

    90% Max artikelen.
    3% vriend artikelen.
    6% Ouw-vriend Helmut artikelen.
    1% de rest artikelen.
    Ik zit me nu al te verkneukelen....

    • + 2
    • 5 aug 2026 - 13:30
  • Pleen

    Posts: 964

    "Daardoor mag Marko zich tot eind 2026 niet inhoudelijk uitspreken ..."
    Het is straks Kerst jongens. Het jaar 2027 zal misschien voor nog meer vuurwerk zorgen! :-)

    • + 1
    • 5 aug 2026 - 14:20
  • Larry Perkins

    Posts: 66.905

    "Daardoor mag Marko zich tot eind 2026 niet inhoudelijk uitspreken over de interne situatie."

    Vermoed dat Helmut vanaf 1 januari 2027 een paar stevige bodyguards nodig heeft.

    Aan de andere kant, waarschijnlijk ligt zijn verhaal al bij meneer notaris in de kluis en zal het na zijn eventuele plotselinge wegvallen overal worden gepubliceerd...

    • + 1
    • 5 aug 2026 - 14:40
    • Pietje Bell

      Posts: 36.077

      Je was me voor.Dat laatste was nl. precies mijn gedachte.

      • + 0
      • 5 aug 2026 - 16:57
  • Ernie5335

    Posts: 5.957

    In sommige zakken blijkt geld te zitten 🤑

    • + 0
    • 5 aug 2026 - 15:56
  • Pietje Bell

    Posts: 36.077

    Vadaag weer geen artikel over Leclerc dus dan maar ff hier.


    Just Jarred is er maar druk mee. Na gisteren 105 foto's gemaakt en gepost te hebben,
    heeft hij vandaag nogmaals 60 foto's van Leclerc en zijn vrouw bij Sardinië gepost.
    Er staat hier een link in die naar de foto's van gisteren leidt.

    urlr.me/3uJaZc

    • + 0
    • 5 aug 2026 - 17:06

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Ferrari
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McLaren
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Red Bull Racing
177
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Datum
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Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
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België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

AT Helmut Marko -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AT
  • Geb. datum 27 apr 1943 (83)
  • Geb. plaats Graz, Austria, AT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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