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Sainz maant Williams tot actie: "Ga terug naar de tekentafel"

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Sainz maant Williams tot actie: "Ga terug naar de tekentafel"

Carlos Sainz heeft na een teleurstellende Grand Prix van Spanje harde woorden gesproken over de prestaties van Williams. De Spaanse coureur erkent dat het team vooraf rekening hield met een moeilijk weekend in Barcelona, maar de achterstand bleek uiteindelijk groter dan verwacht.

Na sterke resultaten in Miami, Canada en Monaco wist Williams dat het Circuit de Barcelona-Catalunya een pijnlijke graadmeter zou worden. Ondanks recente updates kwamen zowel Sainz als teamgenoot Alex Albon tekort. Sainz finishte uiteindelijk als twaalfde, terwijl Albon niet eens geklasseerd werd.

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Sainz ziet grote problemen bij Williams

"Dat het lastig zou worden, hadden we vooraf al ingecalculeerd", vertelt Sainz. "Maar de omvang van onze achterstand in de middensnelle en snelle bochten heeft ons wel de ogen geopend."

Volgens de Spanjaard kampt de FW48 met een gebrek aan neerwaartse druk en speelt ook het overgewicht van de auto een grote rol. "We zijn verder verwijderd van onze doelstellingen dan we hadden gehoopt. Barcelona heeft duidelijk gemaakt dat we terug naar de tekentafel moeten en snel nieuwe onderdelen moeten introduceren."

Williams moet sneller ontwikkelen

Williams werkt achter de schermen aan nieuwe upgrades, waaronder oplossingen om gewicht te besparen. Toch vreest Sainz dat de geplande verbeteringen niet voldoende zullen zijn om het gat met de concurrentie te dichten.

"Ik weet welke updates eraan komen en normaal gesproken leveren die bij ons ook resultaat op", zegt hij. "Maar ik weet niet of dat genoeg zal zijn op circuits als Barcelona. We moeten meer doen dan we nu al doen."

De 31-jarige coureur benadrukt dat elke gram gewichtsverlies en elke extra hoeveelheid neerwaartse druk van cruciaal belang is. "Barcelona is een van de beste circuits om de echte prestaties van een auto te meten. We zaten hier bijna twee seconden achter de koplopers en zelfs zes tot zeven tienden achter de beste auto in het middenveld. Dat is de kloof die we moeten zien te dichten."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Carlos Sainz Jr Williams

Reacties (4)

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  • Larry Perkins

    Posts: 65.865

    Sainz maant Williams tot actie: "Ga terug naar de tekentafel"

    Sainz: "De teams zouden ook om de twee GP's van tekentafel moeten wisselen..."

    • + 0
    • 18 jun 2026 - 19:04
    • Rimmer

      Posts: 13.336

      Lance en Fernando in koor: “Ok”

      • + 0
      • 18 jun 2026 - 20:53
  • HarryLam

    Posts: 5.525

    Al diverse keren faalde Williams de crashtest, waardoor ze nu met een veels te zware monoquoqe het moeten doen, zou zeggen laat eens een ander dat ding ontwerpen.

    • + 0
    • 18 jun 2026 - 19:34
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.448

    Dat er hier 'n verdwaald item is van/over Carlos of Williams ...okee!
    Maar vandaag al twee?!?

    • + 0
    • 18 jun 2026 - 20:09

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  • Race

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Ferrari
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-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.343
  • Podiums 29
  • Grand Prix 239
  • Land Spanje
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, Spanje
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
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Team profiel

Williams
Williams
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