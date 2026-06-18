Carlos Sainz heeft na een teleurstellende Grand Prix van Spanje harde woorden gesproken over de prestaties van Williams. De Spaanse coureur erkent dat het team vooraf rekening hield met een moeilijk weekend in Barcelona, maar de achterstand bleek uiteindelijk groter dan verwacht.

Na sterke resultaten in Miami, Canada en Monaco wist Williams dat het Circuit de Barcelona-Catalunya een pijnlijke graadmeter zou worden. Ondanks recente updates kwamen zowel Sainz als teamgenoot Alex Albon tekort. Sainz finishte uiteindelijk als twaalfde, terwijl Albon niet eens geklasseerd werd.

Sainz ziet grote problemen bij Williams

"Dat het lastig zou worden, hadden we vooraf al ingecalculeerd", vertelt Sainz. "Maar de omvang van onze achterstand in de middensnelle en snelle bochten heeft ons wel de ogen geopend."

Volgens de Spanjaard kampt de FW48 met een gebrek aan neerwaartse druk en speelt ook het overgewicht van de auto een grote rol. "We zijn verder verwijderd van onze doelstellingen dan we hadden gehoopt. Barcelona heeft duidelijk gemaakt dat we terug naar de tekentafel moeten en snel nieuwe onderdelen moeten introduceren."

Williams moet sneller ontwikkelen

Williams werkt achter de schermen aan nieuwe upgrades, waaronder oplossingen om gewicht te besparen. Toch vreest Sainz dat de geplande verbeteringen niet voldoende zullen zijn om het gat met de concurrentie te dichten.

"Ik weet welke updates eraan komen en normaal gesproken leveren die bij ons ook resultaat op", zegt hij. "Maar ik weet niet of dat genoeg zal zijn op circuits als Barcelona. We moeten meer doen dan we nu al doen."

De 31-jarige coureur benadrukt dat elke gram gewichtsverlies en elke extra hoeveelheid neerwaartse druk van cruciaal belang is. "Barcelona is een van de beste circuits om de echte prestaties van een auto te meten. We zaten hier bijna twee seconden achter de koplopers en zelfs zes tot zeven tienden achter de beste auto in het middenveld. Dat is de kloof die we moeten zien te dichten."