Alexander Albon kijkt met enige verbazing naar de discussie rond de nieuwe krachtbronnen voor 2026. De Williams-coureur moest zelfs lachen toen hem werd voorgelegd dat Red Bull Racing volgens de FIA momenteel over de sterkste verbrandingsmotor beschikt. Juist die status zorgt ervoor dat de motorbouwer voorlopig geen prestatie-upgrades mag doorvoeren.

Voor Red Bull komt dat op een ongelukkig moment. De Oostenrijkse formatie zou op andere onderdelen van de nieuwe krachtbron juist nog terrein verliezen ten opzichte van Mercedes. Daardoor voelt de FIA-beoordeling voor velen binnen de paddock als een opmerkelijke conclusie.

Albon ziet vooral politieke spelletjes rondom motoren

Volgens Albon zegt de huidige rangschikking lang niet alles over de werkelijke krachtsverhoudingen. De voormalig teamgenoot van Max Verstappen merkt op dat de verschillen per circuit sterk uiteenlopen en dat fabrikanten er niet per se op zitten te wachten om als benchmark te worden bestempeld.

"Het verandert bijna ieder weekend. In Bahrein leek Red Bull misschien de sterkste motor te hebben, maar op andere circuits zag dat er weer anders uit. Het vreemde is dat niemand als nummer één wil worden gezien, omdat je jezelf daarmee beperkingen oplegt. Daardoor ontstaat er een soort politiek spel waarbij iedereen zijn eigen belangen verdedigt", aldus Albon.

De Williams-coureur wijst erop dat de snelheid op de rechte stukken eveneens geen eenduidig beeld geeft. "In Miami waren zij volgens mij absoluut de snelsten op de rechte stukken. In Canada gold dat eigenlijk ook. Een paar races later ziet het plaatje er weer compleet anders uit. Daarom vind ik het lastig om te zeggen wie nu echt de beste motor heeft."

Mercedes profiteert, Williams kijkt tevreden toe

Albon begrijpt dan ook niet volledig waarom Red Bull Ford Powertrains als benchmark uit de testen naar voren is gekomen, terwijl Mercedes op de baan juist vrijwel alles weet te winnen. Volgens hem spelen naast de motorprestaties ook factoren als luchtweerstand en de efficiëntie van de complete auto een enorme rol.

"Het is ontzettend ingewikkeld om dat uit elkaar te trekken. Iedere auto heeft een andere hoeveelheid drag en dat beïnvloedt direct hoe een krachtbron presteert. Daarom zou ik niet eens weten waar ik moet beginnen om die conclusie te verklaren."

Voor Williams biedt de situatie echter ook kansen. Omdat Mercedes volgens de FIA nog achter de benchmark zit, mag de Duitse fabrikant de motor verder ontwikkelen. Als klantenteam kan Williams daar rechtstreeks van profiteren.

"Als ik heel eerlijk en egoïstisch ben, is dat voor ons natuurlijk gunstig. Racing Bulls is een directe concurrent in het middenveld en wij hopen dat Mercedes nog stappen kan zetten. Als dat ons een voordeel oplevert ten opzichte van hen, dan nemen we dat graag mee. Uiteindelijk probeert ieder team hetzelfde te bereiken: een zo groot mogelijk competitief voordeel. Daar hoort nu eenmaal ook politiek bij."