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FIA grijpt in bij WEC: F1-kalender op losse schroeven

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FIA grijpt in bij WEC: F1-kalender op losse schroeven

Autosportfederatie FIA heeft een opvallend besluit genomen over de kalender van het World Endurance Championship. De FIA heeft vandaag bevestigd dat de races in het Midden-Oosten definitief van de kalender zijn geschrapt, en het is de vraag of dit een voorbode is voor de Formule 1.

De situatie in het Midden-Oosten houdt ook de autosportwereld in zijn greep. De Formule 1 besloot begin dit jaar om de races in Saoedi-Arabië en Bahrein te schrappen, waarna er nog plannen waren over het inhalen van één van deze races. Afgelopen weekend werd bekend dat ook dit plan de prullenbak ingaat, en dat er zal worden geracet op het circuit van Sepang in Maleisië. Deze race wordt wel gehouden onder de noemer Grand Prix van Bahrein, en het is nog onduidelijk wat er gaat gebeuren met de wedstrijden in Qatar en Abu Dhabi.

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Wat heeft de FIA besloten?

Autosportfederatie FIA heeft nu een opvallend besluit genomen, wat mogelijk een voorbode vormt voor de Formule 1. Vandaag hebben ze namelijk de aangepaste kalender voor het WEC-seizoen aangekondigd, en daar valt op dat de races in Qatar en Bahrein zijn geschrapt. Deze twee wedstrijden worden vervangen door 6-uursraces op de circuits van Barcelona en Monza. Opvallend genoeg gaat het om races in oktober en november, wat iets eerder is dan de geplande F1-races in het Midden-Oosten, maar wel aangeeft dat de FIA geen risico wil nemen.

Wat betekent dit voor de Formule 1?

Dat de WEC-race in Qatar is geschrapt, is opvallend. De Formule 1 lijkt hier vooralsnog wel te willen gaan racen, maar één van de andere paradepaardjes van de FIA grijpt dus in. De FIA en Formule 1-eigenaar Liberty Media lijken vooralsnog te wachten met het nemen van een besluit. Vooralsnog vormen de races in Qatar en Abu Dhabi dus nog de afsluiter van het F1-seizoen, maar dit lijkt niet langer een realistisch scenario te zijn.

Wat zijn de alternatieven?

De kans is groot dat deze twee races worden vervangen door één race die zal worden gehouden in Europa. Eerder werd het circuit van Portimão in Portugal genoemd, maar afgelopen weekend werd duidelijk dat Imola de beste papieren lijkt te hebben. Dit is opvallend, aangezien het in december flink koud zal zijn op het Italiaanse circuit. 

Regenrace

Posts: 2.822

Ik heb begrepen dat Teheran zich kandidaat heeft gesteld.

  • 2
  • 28 jul 2026 - 15:04
F1 Nieuws

Reacties (4)

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  • Regenrace

    Posts: 2.822

    Ik heb begrepen dat Teheran zich kandidaat heeft gesteld.

    • + 2
    • 28 jul 2026 - 15:04
    • f(1)orum

      Posts: 10.290

      Snap ik, waar een wil is, is een wec

      • + 0
      • 28 jul 2026 - 15:19
    • Joeppp

      Posts: 8.740

      Zeker voor de nieuwe groenen klasse E-ran.

      • + 0
      • 28 jul 2026 - 15:23
  • Larry Perkins

    Posts: 66.689

    Slappe hap bij het WEC, die gasten rijden toch met een dak boven hun hoofd...

    • + 1
    • 28 jul 2026 - 15:12

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
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8
Audi
12
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Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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