Autosportfederatie FIA heeft een opvallend besluit genomen over de kalender van het World Endurance Championship. De FIA heeft vandaag bevestigd dat de races in het Midden-Oosten definitief van de kalender zijn geschrapt, en het is de vraag of dit een voorbode is voor de Formule 1.

De situatie in het Midden-Oosten houdt ook de autosportwereld in zijn greep. De Formule 1 besloot begin dit jaar om de races in Saoedi-Arabië en Bahrein te schrappen, waarna er nog plannen waren over het inhalen van één van deze races. Afgelopen weekend werd bekend dat ook dit plan de prullenbak ingaat, en dat er zal worden geracet op het circuit van Sepang in Maleisië. Deze race wordt wel gehouden onder de noemer Grand Prix van Bahrein, en het is nog onduidelijk wat er gaat gebeuren met de wedstrijden in Qatar en Abu Dhabi.

Wat heeft de FIA besloten?

Autosportfederatie FIA heeft nu een opvallend besluit genomen, wat mogelijk een voorbode vormt voor de Formule 1. Vandaag hebben ze namelijk de aangepaste kalender voor het WEC-seizoen aangekondigd, en daar valt op dat de races in Qatar en Bahrein zijn geschrapt. Deze twee wedstrijden worden vervangen door 6-uursraces op de circuits van Barcelona en Monza. Opvallend genoeg gaat het om races in oktober en november, wat iets eerder is dan de geplande F1-races in het Midden-Oosten, maar wel aangeeft dat de FIA geen risico wil nemen.

Wat betekent dit voor de Formule 1?

Dat de WEC-race in Qatar is geschrapt, is opvallend. De Formule 1 lijkt hier vooralsnog wel te willen gaan racen, maar één van de andere paradepaardjes van de FIA grijpt dus in. De FIA en Formule 1-eigenaar Liberty Media lijken vooralsnog te wachten met het nemen van een besluit. Vooralsnog vormen de races in Qatar en Abu Dhabi dus nog de afsluiter van het F1-seizoen, maar dit lijkt niet langer een realistisch scenario te zijn.

Wat zijn de alternatieven?

De kans is groot dat deze twee races worden vervangen door één race die zal worden gehouden in Europa. Eerder werd het circuit van Portimão in Portugal genoemd, maar afgelopen weekend werd duidelijk dat Imola de beste papieren lijkt te hebben. Dit is opvallend, aangezien het in december flink koud zal zijn op het Italiaanse circuit.