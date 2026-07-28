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Russell met de handen in het haar: "Wens ik niemand toe"

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Russell met de handen in het haar: "Wens ik niemand toe"

George Russell is zwaar teleurgesteld na wederom een rampzalig verlopen race. Afgelopen weekend in Hongarije kende Russell een rampzalige start waardoor hij de rest van de Grand Prix achter de feiten aanliep. Hij heeft veel medelijden met zichzelf en stelt dat hij niemand deze pech toewenst.

Russell werd voorafgaand aan het seizoen door veel mensen gezien als de titelfavoriet, maar bij het ingaan van de zomerstop staat hij slechts op de derde plaats in het wereldkampioenschap. In tegenstelling tot zijn Mercedes-teamgenoot Andrea Kimi Antonelli heeft Russell te maken met veel pech, en wist hij slechts twee races te winnen. Door zijn problemen bij de start in Hongarije was Russell kansloos voor een goed resultaat, en na afloop stond hij verslagen de pers te woord. Hij was toe aan vakantie na de tegenvallende eerste helft van het seizoen.

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Hoe voelt Russell zich?

Russells auto schoot in anti-stall, en dat zorgde ervoor dat hij terugviel naar bijna de laatste plaats. Hij wist zelf ook niet wat er aan de hand was, zo legde hij uit aan de internationale media: "Natuurlijk gebeuren dit soort dingen, maar het hele team voelt die frustratie ook. Ze balen er net zo van als ik. We moeten onderzoeken of er iets is dat we zelf verkeerd doen waardoor deze problemen ontstaan. Andere coureurs hebben ook pech gehad, maar het voelt alsof het mij dit jaar veel vaker overkomt dan anderen."

'Dit wens ik niemand toe'

Russell gaat zich nu even opladen richting de tweede seizoenshelft, en hij hoopt dat er snel iets gaat veranderen. Hij wijst naar zijn start, waar hij volgens hen nauwelijks gas gaf, terwijl de toeren snel begonnen te schommelen: "Hopelijk draait het geluk later in dit seizoen nog om. Ik wens niemand deze pech toe, maar ik heb nog nooit zo'n seizoen meegemaakt, niet in de Formule 1 en ook niet in de jaren daarvoor in andere klassen."

F1 Nieuws George Russell Mercedes GP Hongarije 2026

Reacties (8)

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  • Joeppp

    Posts: 8.741

    Volgens mij legde Antonelli gewoon uit dat het Russell zijn eigen fout was.

    • + 0
    • 28 jul 2026 - 15:29
    • Larry Perkins

      Posts: 66.692

      Ja, Russell drukte op de ouwe 'magic button' van de voormalige raketmotorkampioen uit Stevenage, of zo...

      • + 0
      • 28 jul 2026 - 15:36
    • Supernova

      Posts: 39

      Hij duwde niet op een verkeerd knopje, Antonelli's mogelijke verklaring was: "he hit top of the pack." Een volledig volle batterij betekent dat. En dat wil je om bizarre redenen niet hebben bij de start. Wie zich wil erin wil verdiepen kan op YT de video "Why you don't want a full battery on race start in 2026" bekijken.

      Goed kanaal overigens, waar bijvoorbeeld ook uitgelegd wordt waarom de Mercedessen bij het overschrijden van de finish in de kwalificaties op Silverstone vlak voor de lijn van het gas gingen.

      • + 0
      • 28 jul 2026 - 16:11
  • Snorremans

    Posts: 346

    Stiekem kan ik er toch wel van genieten.

    • + 0
    • 28 jul 2026 - 15:35
  • greenman

    Posts: 3

    Gelukkig heeft ie een goede vriend

    • + 0
    • 28 jul 2026 - 15:37
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.815

    Ik kan vriend aanraden om in de vakantie veel mannenpap te lossen bij zijn vriendin en na de vakantie volle bak er tegen aan.

    Ik weet niet of het bij hem werkt....maar bij mij altijd wel....en nog steeds.

    Dus mijn motto is....werken....lossen...werken.

    • + 0
    • 28 jul 2026 - 15:40
    • Larry Perkins

      Posts: 66.692

      Vindt jouw vriend het oké @Ouw-hoerdelopertbdat je zijn vriendin 'mishandelt'?

      • + 0
      • 28 jul 2026 - 15:42
  • Larry Perkins

    Posts: 66.692

    Heb voor Second Choice George het verdrietholletje ín de Himalaya gereserveerd waarin Lewis na 12 december 2021 ook een paar maanden bivakkeerde...

    • + 0
    • 28 jul 2026 - 15:40

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.186
  • Podiums 29
  • Grand Prix 162
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Mercedes
Mercedes
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