George Russell is zwaar teleurgesteld na wederom een rampzalig verlopen race. Afgelopen weekend in Hongarije kende Russell een rampzalige start waardoor hij de rest van de Grand Prix achter de feiten aanliep. Hij heeft veel medelijden met zichzelf en stelt dat hij niemand deze pech toewenst.

Russell werd voorafgaand aan het seizoen door veel mensen gezien als de titelfavoriet, maar bij het ingaan van de zomerstop staat hij slechts op de derde plaats in het wereldkampioenschap. In tegenstelling tot zijn Mercedes-teamgenoot Andrea Kimi Antonelli heeft Russell te maken met veel pech, en wist hij slechts twee races te winnen. Door zijn problemen bij de start in Hongarije was Russell kansloos voor een goed resultaat, en na afloop stond hij verslagen de pers te woord. Hij was toe aan vakantie na de tegenvallende eerste helft van het seizoen.

Hoe voelt Russell zich?

Russells auto schoot in anti-stall, en dat zorgde ervoor dat hij terugviel naar bijna de laatste plaats. Hij wist zelf ook niet wat er aan de hand was, zo legde hij uit aan de internationale media: "Natuurlijk gebeuren dit soort dingen, maar het hele team voelt die frustratie ook. Ze balen er net zo van als ik. We moeten onderzoeken of er iets is dat we zelf verkeerd doen waardoor deze problemen ontstaan. Andere coureurs hebben ook pech gehad, maar het voelt alsof het mij dit jaar veel vaker overkomt dan anderen."

'Dit wens ik niemand toe'

Russell gaat zich nu even opladen richting de tweede seizoenshelft, en hij hoopt dat er snel iets gaat veranderen. Hij wijst naar zijn start, waar hij volgens hen nauwelijks gas gaf, terwijl de toeren snel begonnen te schommelen: "Hopelijk draait het geluk later in dit seizoen nog om. Ik wens niemand deze pech toe, maar ik heb nog nooit zo'n seizoen meegemaakt, niet in de Formule 1 en ook niet in de jaren daarvoor in andere klassen."