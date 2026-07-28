Isack Hadjar is op zijn zachtst gezegd niet tevreden over de prestaties van zijn team Red Bull Racing in Hongarije. De jonge Fransman kwam als zesde over de streep, maar maakte na afloop een zwaar gefrustreerde indruk en haalde hard uit naar zijn team.

Hadjar heeft een positieve eerste seizoenshelft achter de rug, maar hij had het liefst een iets betere race gereden op de Hungaroring. Hij startte de wedstrijd als achtste, en kwam als zesde over de streep. In de race kampte hij echter met veel problemen, en dat zorgde voor de nodige frustratie. Hij schold een onoplettende achterblijver de huid vol en liet zijn team weten wat er allemaal aan de hand was met zijn auto.

Hoe was het gevoel?

Toen hij eenmaal was uitgestapt en hij zich meldde bij de internationale media, was hij nog niet afgekoeld. Vol frustratie vertelde hij wat er allemaal aan de hand was met zijn Red Bull-bolide: "Het vinden van de juiste set-up en de auto een beetje hanteerbaar krijgen, was het hele weekend eigenlijk onmogelijk. Op papier had ik er vertrouwen in dat dit een circuit was dat ons goed zou liggen, maar uiteindelijk kregen we de auto gewoon niet aan de praat."

'Echt een mooie stap terug!'

Hadjar leek last te hebben van problemen waar zijn teamgenoot Max Verstappen vaker over klaagt: de downshifts. Toen hij na afloop van de race werd gevraagd naar de grootste tekortkomingen, haalde hij op een sarcastische toon uit: "Verrassend genoeg was het terugschakelen dit weekend verschrikkelijk. Dat is echt een mooie stap terug voor ons als team. Dat is echt heel erg fijn!"

De vraag is waar deze problemen door worden veroorzaakt. Vanzelfsprekend werd dit Hadjar ook voor zijn voeten geworpen, en hij reageerde schouderophalend: "Tja, ik denk dat het gewoon een gebrek aan grip is."

Doekje voor het bloeden

Dat Verstappen kampte met dezelfde problemen, is voor Hadjar slechts een doekje voor het bloeden: "Ja, laat ik zeggen dat dat een beetje geruststellend is! Anders had ik bij mezelf te rade moeten gaan. Dus dat is echt goed nieuws. Ik denk dat het ook laat zien waarom het verschil in de kwalificatie altijd zo klein is."