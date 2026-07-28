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Hadjar haalt hard uit naar Red Bull: "Mooie stap terug voor ons!"

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Hadjar haalt hard uit naar Red Bull: "Mooie stap terug voor ons!"

Isack Hadjar is op zijn zachtst gezegd niet tevreden over de prestaties van zijn team Red Bull Racing in Hongarije. De jonge Fransman kwam als zesde over de streep, maar maakte na afloop een zwaar gefrustreerde indruk en haalde hard uit naar zijn team.

Hadjar heeft een positieve eerste seizoenshelft achter de rug, maar hij had het liefst een iets betere race gereden op de Hungaroring. Hij startte de wedstrijd als achtste, en kwam als zesde over de streep. In de race kampte hij echter met veel problemen, en dat zorgde voor de nodige frustratie. Hij schold een onoplettende achterblijver de huid vol en liet zijn team weten wat er allemaal aan de hand was met zijn auto.

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Hoe was het gevoel?

Toen hij eenmaal was uitgestapt en hij zich meldde bij de internationale media, was hij nog niet afgekoeld. Vol frustratie vertelde hij wat er allemaal aan de hand was met zijn Red Bull-bolide: "Het vinden van de juiste set-up en de auto een beetje hanteerbaar krijgen, was het hele weekend eigenlijk onmogelijk. Op papier had ik er vertrouwen in dat dit een circuit was dat ons goed zou liggen, maar uiteindelijk kregen we de auto gewoon niet aan de praat."

'Echt een mooie stap terug!'

Hadjar leek last te hebben van problemen waar zijn teamgenoot Max Verstappen vaker over klaagt: de downshifts. Toen hij na afloop van de race werd gevraagd naar de grootste tekortkomingen, haalde hij op een sarcastische toon uit: "Verrassend genoeg was het terugschakelen dit weekend verschrikkelijk. Dat is echt een mooie stap terug voor ons als team. Dat is echt heel erg fijn!"

De vraag is waar deze problemen door worden veroorzaakt. Vanzelfsprekend werd dit Hadjar ook voor zijn voeten geworpen, en hij reageerde schouderophalend: "Tja, ik denk dat het gewoon een gebrek aan grip is."

Doekje voor het bloeden

Dat Verstappen kampte met dezelfde problemen, is voor Hadjar slechts een doekje voor het bloeden: "Ja, laat ik zeggen dat dat een beetje geruststellend is! Anders had ik bij mezelf te rade moeten gaan. Dus dat is echt goed nieuws. Ik denk dat het ook laat zien waarom het verschil in de kwalificatie altijd zo klein is."

red slow

Posts: 3.364

Misschien eerst zelf wat sneller gaan rijden. Iedere keer op 30+ seconde achterstand op je teamgenoot finishen dan ligt het niet alleen aan de wagen.

  • 4
  • 28 jul 2026 - 16:37
F1 Nieuws Isack Hadjar Red Bull Racing GP Hongarije 2026

Reacties (6)

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  • red slow

    Posts: 3.364

    Misschien eerst zelf wat sneller gaan rijden. Iedere keer op 30+ seconde achterstand op je teamgenoot finishen dan ligt het niet alleen aan de wagen.

    • + 4
    • 28 jul 2026 - 16:37
    • Joeppp

      Posts: 8.742

      Waar het niet dat hij ook als bijbaan rijdende chicane heeft om mensen op te houden zodat Verstappen weer bij kan komen. Hadjar doet het gewoon hartstikke goed voor zijn 2de jaar in de F1 en eerste jaar bij een topteam met problemen.

      • + 4
      • 28 jul 2026 - 16:39
    • snailer

      Posts: 34.028

      hield Hamilton niet op. Norris niet. Hield piastri zeker een halve seconde op. Hadjar heeft in de race in geen invloed gehad op het resultaat van Verstappen. Dat had hij wel op Spa, maar daar was hij geen chicane. Daar verzorgde hij een mooie tow.

      Ik kijk al heel mijn leven F1. Mensen die lang buiten worden gehouden om in de weg te rijden werkt alleen op banen waar echt niet kan worden ingehaald. Het verziekt vaak de race van de hulp biedende rijder, maar ook daar was hier geen sprake van. Hij stopt een ronde later dan Verstappen of zo. Mogelijk 2 rondes. Want toen was iedereen inclusief Verstappen al lang uit beeld.

      Ik vind het jammer dat mekkies deze tactiek blijkbaar wel propageert. Horner deed dat meestal niet. Alleen een paar maal gedaan in 2021 met Perez. Dat was volkomen terecht, want Perez kon absoluut de twee grootheden niet bijhouden.

      Bottas moest het overigens jaren lang doen. Eerst bij Vettel en later bij Verstappen. Ook Raikkonen moest het vaak doen voor Vettel.

      Maar we moeten eens ophouden met dit soort geleuter. Als Red Bull het een keer doet is het een schande. EN als Ferrarie of Haas of wie dan ook het doet is het briljant.

      Nou. Het is een tactiek die ik mijn hele leven heb gezien in F1. Het is dus niet briljant. En het is ook geen schande.

      Het is wat het is en het zet 9 van de 10 keer geen zonden aan de dijk.

      • + 1
      • 28 jul 2026 - 18:53
  • Pleen

    Posts: 961

    RB staat erom bekend dat je van de ene op de andere dag wordt gedegradeerd of zonder een baantje zit. Ik zou een toontje lager zingen en eerst dichter op Max proberen te zitten zowel in de kwali als in de race.

    • + 1
    • 28 jul 2026 - 16:48
    • snailer

      Posts: 34.028

      Noem eens een voorbeeld dan?

      Ik weet niet hoe het nu is, maar over het algemeen zorgt RBR voor de gedegradeerd rijders. Ook de Vries is verder geholpen door RBR. Albon is verder geholpen en zit nu bij WIlliams. Sainz mocht halverwegen over naar een ander team. Kvyatt heeft zelfs 2 kansen gehad. Perez is hulp geboden.
      Allemaal zijn ze niet slechter geworden door RBR. Tsunoda vergat ik. Die is nu reserve rijder en werkt gewoon voor een meer dan vorstelijk salaris voor RBR.

      Ik heb helemaal niets met RBR (of enig ander team) Maar als er soms rijders worden gedumpt, denk dan maar eens aan Mercedes. Ocon moest het zelf uitzoeken. Die jonge duitser.... Even de naam vergeten, Damon Hill hier was nogal gecharmeerd van hem dacht ik. Ook die moest maar zelf voor opvilging zorgen.

      ALs je het hebt over een rijder geen kans geven om zich comfortabel in RBR te maken heb je gelijk. Tsunoda na een jaar een andere rol. Lawson na 2 races terug. de Vries na een half seizoen weg. Albon na anderhalf seizoen test rijder gemaakt. Gasly na een half jaar terug naar STR.

      Maar dat is niet het zelfde als 'zonder baantje zitten.' Dat is eigenlijk niet gebeurd de laatste tien jaar.

      • + 1
      • 28 jul 2026 - 19:01
  • Regenrace

    Posts: 2.824

    Goh zeg. Red Bull moet oppassen dat ze niet door Hadjar ontslagen worden.

    • + 1
    • 28 jul 2026 - 18:44

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Ferrari
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Shanghai International Circuit
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Canada
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Monaco
Monte Carlo
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 111
  • Podiums 1
  • Grand Prix 34
  • Land FR
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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