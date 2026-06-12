De eerste vrije training op het Circuit de Barcelona-Catalunya zit erop. Op het bekende circuit werd de snelste tijd genoteerd door George Russell. Achter hem ging de tweede tijd naar Oscar Piastri, terwijl Charles Leclerc de top drie compleet wist te maken.

Met een vrachtlading rookies achter het stuur ging de eerste vrije training onder het Spaanse zonnetje van start. Alpine-coureur Franco Colapinto betrad als eerste de baan, en achter hem stroomden de andere coureurs de baan op. Iemand die stil bleef staan, was Carlos Sainz. Er was een probleem met de Williams waardoor hij niet van zijn plaats kwam, en de monteurs moesten een sprintje trekken door de pitlane.

De tweede Williams werd in deze sessie niet bestuurd door Alexander Albon, maar door rookie Luke Browning. De jonge Brit, die tegenwoordig in de Super Formula rijdt, moest lang wachten voordat hij de baan op kon komen. Williams had de nodige problemen, en Browning kon dus niets anders doen dan toekijken.

Max Verstappen was één van de coureurs die wél direct de baan op was gekomen. De viervoudig wereldkampioen ontvangt dit weekend een nieuwe krachtbron van Red Bull, en aast op sportieve wraak na het mislukte weekend in Monaco. Al snel concludeerde hij echter dat er nog genoeg werk aan de winkel was.

Frustraties bij Verstappen, problemen bij anderen

Verstappen meldde zich gefrustreerd op de boordradio en stelde dat hij niet wist wat hij van de situatie moest maken. Hij stelde dat hij in de ene bocht last had van overstuur, terwijl hij in een andere bocht weer onderstuur had. Verstappen klonk gefrustreerd, maar gelukkig voor hem duurt het weekend nog lang. In de tweede Red Bull zat deze sessie Ayumu Iwasa, en hij reed aan het begin van de sessie vooral rond met de aerorakes.

Bij Cadillac zat de meest besproken rookie van het veld in de auto: Colton Herta. De voormalig IndyCar-ster rijdt dit jaar in de Formule 2, en het is geen geheim dat Cadillac hem graag een F1-zitje wil geven. Voor Herta was dit zijn eerste officiële F1-sessie, maar hij had het lastig. Hij raakte al snel een kerbstone, en vroeg zijn team om even goed naar de vloer te kijken. Hij was niet de enige coureur die wat grind door de lucht liet vliegen, want ook Audi-coureur Gabriel Bortoleto maakte een uitstapje.

Hoe snel was Verstappen?

Verstappen opende in het laatste halfuurtje het bal, en schroefde de zachte banden onder zijn auto. In zijn snelle rondje leek het wat beter te gaan, maar al snel werd hij op een flinke achterstand gereden door Mercedes-coureur George Russell. Ook Oscar Piastri en Charles Leclerc waren sneller, en Verstappen moest 0,684 seconden toegeven.

Welke rookies maakten indruk?

Aangezien er veel rookies in actie kwamen in deze sessie, gaven de tijden een vertekend beeld. Er waren wel een aantal jongelingen die veel meters wisten te maken, terwijl Leonardo Fornaroli (McLaren) en Paul Aron (Audi) ook snelle tijden noteerden. Voor Browning was het een dramatische sessie, want hij stond aan het einde van de sessie nog steeds binnen. Ook bij Alpine liep het niet lekker, want Pierre Gasly meldde dat hij problemen had.

Hoe liep het af?

Russell was in de redelijk saaie training uiteindelijk de man met de snelste tijd achter zijn naam. Hij had een kleine voorsprong op Piastri en Leclerc, terwijl Verstappen het moest doen met de vierde tijd. De grootste pechvogel van de sessie was Browning, die geen meter kon rijden.