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Uitslag VT1 Barcelona: Russell pakt de snelste tijd, gefrustreerde Verstappen vierde

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<b> Uitslag VT1 Barcelona: </b> Russell pakt de snelste tijd, gefrustreerde Verstappen vierde

De eerste vrije training op het Circuit de Barcelona-Catalunya zit erop. Op het bekende circuit werd de snelste tijd genoteerd door George Russell. Achter hem ging de tweede tijd naar Oscar Piastri, terwijl Charles Leclerc de top drie compleet wist te maken.

Met een vrachtlading rookies achter het stuur ging de eerste vrije training onder het Spaanse zonnetje van start. Alpine-coureur Franco Colapinto betrad als eerste de baan, en achter hem stroomden de andere coureurs de baan op. Iemand die stil bleef staan, was Carlos Sainz. Er was een probleem met de Williams waardoor hij niet van zijn plaats kwam, en de monteurs moesten een sprintje trekken door de pitlane.

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De tweede Williams werd in deze sessie niet bestuurd door Alexander Albon, maar door rookie Luke Browning. De jonge Brit, die tegenwoordig in de Super Formula rijdt, moest lang wachten voordat hij de baan op kon komen. Williams had de nodige problemen, en Browning kon dus niets anders doen dan toekijken.

Max Verstappen was één van de coureurs die wél direct de baan op was gekomen. De viervoudig wereldkampioen ontvangt dit weekend een nieuwe krachtbron van Red Bull, en aast op sportieve wraak na het mislukte weekend in Monaco. Al snel concludeerde hij echter dat er nog genoeg werk aan de winkel was.

Frustraties bij Verstappen, problemen bij anderen

Verstappen meldde zich gefrustreerd op de boordradio en stelde dat hij niet wist wat hij van de situatie moest maken. Hij stelde dat hij in de ene bocht last had van overstuur, terwijl hij in een andere bocht weer onderstuur had. Verstappen klonk gefrustreerd, maar gelukkig voor hem duurt het weekend nog lang. In de tweede Red Bull zat deze sessie Ayumu Iwasa, en hij reed aan het begin van de sessie vooral rond met de aerorakes.

Bij Cadillac zat de meest besproken rookie van het veld in de auto: Colton Herta. De voormalig IndyCar-ster rijdt dit jaar in de Formule 2, en het is geen geheim dat Cadillac hem graag een F1-zitje wil geven. Voor Herta was dit zijn eerste officiële F1-sessie, maar hij had het lastig. Hij raakte al snel een kerbstone, en vroeg zijn team om even goed naar de vloer te kijken. Hij was niet de enige coureur die wat grind door de lucht liet vliegen, want ook Audi-coureur Gabriel Bortoleto maakte een uitstapje.

Hoe snel was Verstappen?

Verstappen opende in het laatste halfuurtje het bal, en schroefde de zachte banden onder zijn auto. In zijn snelle rondje leek het wat beter te gaan, maar al snel werd hij op een flinke achterstand gereden door Mercedes-coureur George Russell. Ook Oscar Piastri en Charles Leclerc waren sneller, en Verstappen moest 0,684 seconden toegeven.

Welke rookies maakten indruk?

Aangezien er veel rookies in actie kwamen in deze sessie, gaven de tijden een vertekend beeld. Er waren wel een aantal jongelingen die veel meters wisten te maken, terwijl Leonardo Fornaroli (McLaren) en Paul Aron (Audi) ook snelle tijden noteerden. Voor Browning was het een dramatische sessie, want hij stond aan het einde van de sessie nog steeds binnen. Ook bij Alpine liep het niet lekker, want Pierre Gasly meldde dat hij problemen had.

Hoe liep het af?

Russell was in de redelijk saaie training uiteindelijk de man met de snelste tijd achter zijn naam. Hij had een kleine voorsprong op Piastri en Leclerc, terwijl Verstappen het moest doen met de vierde tijd. De grootste pechvogel van de sessie was Browning, die geen meter kon rijden.

F1Grand Prix Spanje - Vrije training 1

ES Circuit de Catalunya - 12 juni 2026

Larry Perkins

Posts: 65.703

Wel sneu voor Kimi dat Russell dan met zijn afstelling gaat rijden en hij dus geen afstelling meer heeft. Hopelijk heeft Mercedes voldoende reserve-afstellingen meegenomen, maar die zijn wellicht wat verouderd...

  • 2
  • 12 jun 2026 - 14:52
Foto's Grand Prix van Barcelona 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Barcelona 2026

Reacties (9)

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  • F1 bekijker

    Posts: 374

    Die Aron lijkt me een goeie.

    • + 0
    • 12 jun 2026 - 14:33
    • Bertrand Gachot

      Posts: 823

      Leuk dat die jongen na Breaking Bad (waarna we nooit meer iets van hem vernomen hebben) toch nog een leuke reserve race carrière doormaakt!

      • + 0
      • 12 jun 2026 - 14:56
  • Snork

    Posts: 22.627

    Russell's finest moment dit weekend ligt bij deze achter hem. Voor VT2 stapt Kimi in, ramt er een klap tijd vanaf en in VT3 rijdt Sjors vervolgens rond met de afstelling van Kimi.

    • + 0
    • 12 jun 2026 - 14:37
    • Larry Perkins

      Posts: 65.703

      Wel sneu voor Kimi dat Russell dan met zijn afstelling gaat rijden en hij dus geen afstelling meer heeft. Hopelijk heeft Mercedes voldoende reserve-afstellingen meegenomen, maar die zijn wellicht wat verouderd...

      • + 2
      • 12 jun 2026 - 14:52
    • NicoS

      Posts: 20.833

      De reserve afstellingen heeft gluiperige George stiekem verstopt onder de stoel van toffe Toto……🤭

      • + 0
      • 12 jun 2026 - 15:06
  • Larry Perkins

    Posts: 65.703

    De quizvraag is of Luke Browning nu zijn rookie-beurt heeft gehad of niet? Moet Albon nog een keer in een vt1 zijn auto afstaan? Hij heeft wel in de Williams gezeten maar geen meter gereden...

    Onder de inzenders van het juiste antwoord wordt een rondje rennen over het circuit van Zandvoort met de aero rakes van Williams verloot...

    • + 0
    • 12 jun 2026 - 14:48
    • Need5Speed

      Posts: 3.951

      En besmeerd met een royale dosis Flow-Vis.

      • + 0
      • 12 jun 2026 - 15:07
    • Pietje Bell

      Posts: 35.286

      Het lijkt erop dat hij het in Oostenrijk opnieuw mag proberen, althans zo leest dit op Twitter van Williams:

      It just wasn't meant to be today 💔

      Still keeping a positive spirit and looking ahead to FP1 in Austria 🇦🇹

      • + 0
      • 12 jun 2026 - 15:14
  • shakedown

    Posts: 1.847

    Serieus? De opmerking over over en onderstuur was in de eerste 10-15 minuten ofzo. Daarna heeft ie een best aardige tijd gereden. Voor zover ik kan beoordelen op tv was de wagen halverwege sessie een stukje beter in balans en liet Verstappen redelijk consistente tijden op de klok zetten. Super snel? Nee. Vt1 is veelal voor race setup. Maar wel degelijk en redelijk stabiel.

    • + 0
    • 12 jun 2026 - 15:16

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Verenigde Staten van Amerika
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Spanje
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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