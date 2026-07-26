Isack Hadjar heeft de Grand Prix van Hongarije afgesloten met een degelijk puntenresultaat met een zesde plaats, maar de Red Bull Racing-coureur hield na afloop vooral gemengde gevoelens over aan zijn race. De Fransman zag zijn snelheid gedurende de wedstrijd volledig veranderen en begrijpt nog altijd niet waarom zijn RB22 op de mediumbanden totaal anders presteerde dan op de harde compound.

Hadjar kende een lastig openingsgedeelte van de race en kon het tempo van de concurrentie nauwelijks volgen. Later in de Grand Prix draaide het beeld volledig om en reed hij wel mee met de kopgroep. De Fransman hielp bovendien indirect teamgenoot Max Verstappen in diens jacht op een podiumplaats.

Hadjar tast in het duister na opvallend snelheidsverschil

Na afloop gaf Hadjar toe dat hij geen verklaring heeft voor het enorme verschil in prestaties tussen de verschillende bandencompounds.

"Op de mediumbanden kwamen we simpelweg snelheid tekort. Ik weet eerlijk gezegd niet wat daar precies misging", vertelde hij bij Viaplay. "Toen we overstapten op de harde banden waren we ineens ontzettend snel. Ik begrijp nog altijd niet waarom we op de ene compound competitief zijn en op de andere helemaal nergens staan."

Alsof dat nog niet genoeg was, kampte Hadjar ook met technische problemen. "We hadden dezelfde problemen met het schakelen als Max. Dat maakte het er zeker niet makkelijker op. Toch denk ik dat dit uiteindelijk het maximale resultaat was dat erin zat."

Hadjar helpt Verstappen, maar geniet er niet van

Net als Verstappen moest ook Hadjar tijdens de race improviseren. De Fransman benadrukte dat Red Bull nog altijd werk heeft op verschillende vlakken.

"Er zijn zaken waarin we vooruitgang boeken, zoals de starts, maar op andere punten zetten we juist weer een stap achteruit. Die problemen met het terugschakelen waren bijzonder frustrerend. We moeten ervoor zorgen dat alles beter op orde komt."

Gedurende de race speelde Hadjar bovendien een belangrijke rol in de race van Verstappen door concurrenten achter zich op te houden. Zelf keek hij daar met gemengde gevoelens op terug. "Eerlijk gezegd vond ik dat niet prettig. Je beïnvloedt daarmee de race van de leiders en daar geniet ik niet van. Hopelijk rijd ik de volgende keer een betere eerste stint, zodat ik mezelf niet opnieuw in die situatie breng."