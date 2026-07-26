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Hadjar wil Verstappen niet meer helpen: "Ik vond dat niet prettig"

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Hadjar wil Verstappen niet meer helpen: "Ik vond dat niet prettig"

Isack Hadjar heeft de Grand Prix van Hongarije afgesloten met een degelijk puntenresultaat met een zesde plaats, maar de Red Bull Racing-coureur hield na afloop vooral gemengde gevoelens over aan zijn race. De Fransman zag zijn snelheid gedurende de wedstrijd volledig veranderen en begrijpt nog altijd niet waarom zijn RB22 op de mediumbanden totaal anders presteerde dan op de harde compound.

Hadjar kende een lastig openingsgedeelte van de race en kon het tempo van de concurrentie nauwelijks volgen. Later in de Grand Prix draaide het beeld volledig om en reed hij wel mee met de kopgroep. De Fransman hielp bovendien indirect teamgenoot Max Verstappen in diens jacht op een podiumplaats.

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Hadjar tast in het duister na opvallend snelheidsverschil

Na afloop gaf Hadjar toe dat hij geen verklaring heeft voor het enorme verschil in prestaties tussen de verschillende bandencompounds.

"Op de mediumbanden kwamen we simpelweg snelheid tekort. Ik weet eerlijk gezegd niet wat daar precies misging", vertelde hij bij Viaplay. "Toen we overstapten op de harde banden waren we ineens ontzettend snel. Ik begrijp nog altijd niet waarom we op de ene compound competitief zijn en op de andere helemaal nergens staan."

Alsof dat nog niet genoeg was, kampte Hadjar ook met technische problemen. "We hadden dezelfde problemen met het schakelen als Max. Dat maakte het er zeker niet makkelijker op. Toch denk ik dat dit uiteindelijk het maximale resultaat was dat erin zat."

Hadjar helpt Verstappen, maar geniet er niet van

Net als Verstappen moest ook Hadjar tijdens de race improviseren. De Fransman benadrukte dat Red Bull nog altijd werk heeft op verschillende vlakken.

"Er zijn zaken waarin we vooruitgang boeken, zoals de starts, maar op andere punten zetten we juist weer een stap achteruit. Die problemen met het terugschakelen waren bijzonder frustrerend. We moeten ervoor zorgen dat alles beter op orde komt."

Gedurende de race speelde Hadjar bovendien een belangrijke rol in de race van Verstappen door concurrenten achter zich op te houden. Zelf keek hij daar met gemengde gevoelens op terug. "Eerlijk gezegd vond ik dat niet prettig. Je beïnvloedt daarmee de race van de leiders en daar geniet ik niet van. Hopelijk rijd ik de volgende keer een betere eerste stint, zodat ik mezelf niet opnieuw in die situatie breng."

 

 

 

 

Larry Perkins

Posts: 66.663

Geniet Hadjar er wel van als hij geen contractverlenging krijgt?
(retorische vraag)

  • 6
  • 26 jul 2026 - 21:49
F1 Nieuws Formule 1 F1 Isack Hadjar Red Bull Racing GP Hongarije 2026

Reacties (10)

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  • Larry Perkins

    Posts: 66.663

    Geniet Hadjar er wel van als hij geen contractverlenging krijgt?
    (retorische vraag)

    • + 6
    • 26 jul 2026 - 21:49
    • TylaHunter

      Posts: 10.841

      Tja op een eenzame P6... (eigenlijk P7 zonder Piastri DNF) is het alleen aan hemzelf te wijten dat hij zo'n opdracht krijgt "voor het teambelang"

      Vond overigens niet dat hij veel hulp gaf. Maakte het nou ook niet heel moeilijk voor Hamilton (vond ik overigens wel een mooie actie van Hamilton buitenom bocht 5, maar buitenom ingehaald worden is niet echt sjiek voor diegeen die ingehaald wordt). In Spa reed hij behoorlijk goed. Hier een stuk minder.

      • + 3
      • 26 jul 2026 - 21:59
    • hupholland

      Posts: 10.110

      dat was Hadjar niet, maar 1 van de racing bulls, volgens mij Lindblad. Verder moet een coureur gewoon doen wat ze anders ook doen, dit ging gewoon om positie, dus je mag gewoon racen. Veel kun je alleen niet doen op oude banden tegen een auto die in de basis ook al een stuk sneller is. Je rijdt niet voor niks op een pitstop achterstand na 14 ronden.

      • + 1
      • 26 jul 2026 - 22:20
    • da_bartman

      Posts: 6.790

      Ook hoe makkelijk hij zich laat inhalen door Antonelli tussen bocht 3 en 4 in de eerste ronde, dan heb je nog veel te leren.

      • + 1
      • 26 jul 2026 - 22:26
    • Robin

      Posts: 3.402

      En JIJ gaat beoordelen dat HIJ nog veel moet leren…
      lachwekkend echt

      • + 0
      • 26 jul 2026 - 22:56
  • Dale U

    Posts: 2.002

    Dat moet hij nog harder rijden, dan krijg je niet deze discussie. Hij is momenteel wel een verschil Perez en Hadjar maakt zich een beetje onsterfelijk als 2e rijder en momenteel zit een salaris verhoging in het verschiet....

    • + 2
    • 26 jul 2026 - 22:07
  • WickieDeViking

    Posts: 1.358

    De titel is zeer suggestief, zoals altijd.

    Hij legt de schuld bij zichzelf, dat hij zichzelf in die positie brengt.

    • + 4
    • 26 jul 2026 - 22:17
    • NicoS

      Posts: 21.095

      In het interview geeft hij zichzelf de schuld door een slechte eerste run, waar hij geen pace had, en dat hij daardoor in die positie kwam.
      Nou viel het helpen wel mee, zoveel kon hij nou ook weer niet doen.
      Hij hoopte dat hij het voortaan beter doet, en daardoor niet in die positie terecht komt
      40 seconden aan de broek is teveel…..

      • + 2
      • 26 jul 2026 - 22:40
  • Need5Speed

    Posts: 4.149

    Zo lang hield hij ze nou ook weer niet achter zich. En dan nog, je laat niemand zomaar voorbij als dat niet hoeft.

    • + 3
    • 26 jul 2026 - 22:20
  • De Vogel is Geland

    Posts: 1.146

    Het mag de titel minister van defensie niet krijgen. Hij deed vrij weinig

    • + 0
    • 26 jul 2026 - 23:11

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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Land Frankrijk
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, Frankrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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