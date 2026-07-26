Max Verstappen heeft zichzelf verbaasd met zijn sterke optreden in de Grand Prix van Hongarije. Hij klaagde steen en been over zijn auto, had het gevoel dat er niets in zat, maar kwam toch als tweede over de streep. Verstappen begreep er niets van, en stelde dat de auto net zo slecht aanvoelde als in de kwalificatie.

Verstappen maakte op de Hungaroring een gefrustreerde indruk. Hij was niet tevreden met zijn auto, en riep meerdere keren dat zijn bolide haast onbestuurbaar was. In de kwalificatie spinde hij zelfs, en door gridstraffen van Lewis Hamilton en Andrea Kimi Antonelli mocht hij als vierde aan de race beginnen. Tot zijn eigen verbazing wist hij zich op te werken naar de tweede plaats, en was hij achter de oppermachtige Norris de best of the rest.

'Dit was één van de zwaarste races van het jaar'

Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase stelde na afloop dat hij er een magische stint uit had geperst. Verstappen leek er meer uit te hebben gehaald dan erin zat, en dat concludeerde hij zelf ook bij De Telegraaf: "De auto voelde net zo slecht aan als tijdens de kwalificatie. Dit was één van de zwaarste races van het jaar, als je kijkt naar het gedrag van de auto. Het was een uitdaging om elke keer de juiste balans te hebben van bocht naar bocht. Eigenlijk begrijp ik er niks van hoe ik vandaag tweede ben geworden. Dit was een veel beter resultaat dan verwacht."

Wat wil Verstappen van Red Bull zien?

Verstappen heeft een zware eerste seizoenshelft achter de rug, en zucht dat hij er echt het beste uit moest persen: "We hebben een paar goede momenten gehad, maar over het algemeen was het best wel moeilijk. We moeten gaan proberen om meer solide te worden, zodat we meer soepele weekenden hebben. En we moeten simpelweg meer performance zien te vinden. Plus dat we daarnaast moeten proberen om de problemen die we nu hebben, kunnen oplossen."