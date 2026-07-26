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Verstappen begrijpt er niets van: "Auto voelde net zo slecht aan"

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Verstappen begrijpt er niets van: "Auto voelde net zo slecht aan"

Max Verstappen heeft zichzelf verbaasd met zijn sterke optreden in de Grand Prix van Hongarije. Hij klaagde steen en been over zijn auto, had het gevoel dat er niets in zat, maar kwam toch als tweede over de streep. Verstappen begreep er niets van, en stelde dat de auto net zo slecht aanvoelde als in de kwalificatie.

Verstappen maakte op de Hungaroring een gefrustreerde indruk. Hij was niet tevreden met zijn auto, en riep meerdere keren dat zijn bolide haast onbestuurbaar was. In de kwalificatie spinde hij zelfs, en door gridstraffen van Lewis Hamilton en Andrea Kimi Antonelli mocht hij als vierde aan de race beginnen. Tot zijn eigen verbazing wist hij zich op te werken naar de tweede plaats, en was hij achter de oppermachtige Norris de best of the rest.

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'Dit was één van de zwaarste races van het jaar'

Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase stelde na afloop dat hij er een magische stint uit had geperst. Verstappen leek er meer uit te hebben gehaald dan erin zat, en dat concludeerde hij zelf ook bij De Telegraaf: "De auto voelde net zo slecht aan als tijdens de kwalificatie. Dit was één van de zwaarste races van het jaar, als je kijkt naar het gedrag van de auto. Het was een uitdaging om elke keer de juiste balans te hebben van bocht naar bocht. Eigenlijk begrijp ik er niks van hoe ik vandaag tweede ben geworden. Dit was een veel beter resultaat dan verwacht."

Wat wil Verstappen van Red Bull zien?

Verstappen heeft een zware eerste seizoenshelft achter de rug, en zucht dat hij er echt het beste uit moest persen: "We hebben een paar goede momenten gehad, maar over het algemeen was het best wel moeilijk. We moeten gaan proberen om meer solide te worden, zodat we meer soepele weekenden hebben. En we moeten simpelweg meer performance zien te vinden. Plus dat we daarnaast moeten proberen om de problemen die we nu hebben, kunnen oplossen."

schwantz34

Posts: 42.520

Max heeft voor de zoveelste keer weer eens laten zien dat hij niet voor één gat te vangen is...

  • 7
  • 26 jul 2026 - 20:51
Foto's Grand Prix van Hongarije 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Hongarije 2026

Reacties (6)

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  • Larry Perkins

    Posts: 66.661

    Krijg nou tieten!

    Verstappen reed ook nog eens rond met een gat in zijn bodywork, van zijn auto…

    Max: "Het ging ook op de hobbels en de kerbstones heel slecht. Vanaf het begin klopte daar weer iets niet", zegt hij over het moeizame begin van zijn race. "Toen ik uitstapte, zat er ook een gat in het bodywork. Dat soort dingen helpt allemaal niet mee", zo geeft hij prijs dat hij met schade rondreed, in ieder geval in de slotfase van de race.

    • + 2
    • 26 jul 2026 - 20:26
    • schwantz34

      Posts: 42.520

      Max heeft voor de zoveelste keer weer eens laten zien dat hij niet voor één gat te vangen is...

      • + 7
      • 26 jul 2026 - 20:51
    • monzaron

      Posts: 1.127

      Verstappen zit in een fase dat hij de wagen moet ‘overdriven’. Kijk naar Hadjar een gelijkwaardige wagen, in Quali fantastisch, maar niet de racepace en skills van Verstappen, deze wagen komt ook meestal heel over de finish. Red Bull loopt in feite ver achter bij de top. De Max-factor verbloemt de ‘succesjes’ van Red Bull en dat is de valkuil bij de makers van de Red Bull.

      • + 0
      • 26 jul 2026 - 22:32
  • AUDI_F1

    Posts: 3.986

    Hopenlijk lost RBR al deze problemen heel snel op, Ik wil het Wilhelmus ook weer horen.

    • + 2
    • 26 jul 2026 - 20:39
  • KiekisNL

    Posts: 2.268

    Kun je nagaan wat er gebeurd als rbr die auto goed krijgt kwa balans dan kunnen ze een partij snelheid uplocken....

    • + 1
    • 26 jul 2026 - 21:13

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
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8
Williams
11
9
Audi
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10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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