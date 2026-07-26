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Red Bull prijst Verstappen na geweldige race: "Alleen Max kan dat"

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Red Bull prijst Verstappen na geweldige race: "Alleen Max kan dat"

Red Bull Racing heeft de Grand Prix van Hongarije afgesloten met een onverwachte tweede plaats voor Max Verstappen. Na een dramatische kwalificatie leek een podium ver weg, maar dankzij een ijzersterke race van de Nederlander en een foutloze strategie wist de Oostenrijkse renstal alsnog een uitstekend resultaat te boeken. Teambaas Laurent Mekies was na afloop dan ook vol lof.

Verstappen startte vanaf de zesde plaats en worstelde ook tijdens de race met de balans van de RB22. Toch vocht de viervoudig wereldkampioen zich naar de tweede plaats, terwijl teamgenoot Isack Hadjar eveneens punten pakte. Volgens Mekies haalde Red Bull daarmee veel meer uit het weekend dan vooraf mogelijk leek.

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'Max deed weer iets wat alleen hij kan'

Na afloop prees Mekies niet alleen Verstappen, maar ook Hadjar en de complete Red Bull-formatie. De Fransman zag zijn team een flinke stap zetten ten opzichte van de rest van het weekend.

"Max, Isack en het hele team hebben fantastisch werk geleverd", vertelde Mekies bij Viaplay. "Eerlijk gezegd hadden we deze snelheid eerder dit weekend niet laten zien. Beide coureurs hadden het nog altijd moeilijk met de auto, maar de onderliggende racesnelheid was goed genoeg om voor het podium te vechten."

Voor Verstappen had de teambaas bijzondere woorden over. "Max deed weer iets wat alleen hij kan. Hij was niet tevreden over de balans van de auto en rijdt dan alsnog naar de tweede plaats. Dan vraag je je af waartoe hij in staat is als de auto wél precies doet wat hij wil."

Strategische keuzes pakken perfect uit

Volgens Mekies wist Red Bull vooraf dat Lando Norris buiten bereik zou zijn, maar de strijd met Ferrari gaf vertrouwen. "We hadden niet de snelheid om McLaren aan te vallen, maar we konden wel de strijd aangaan met beide Ferrari's. Dat is een flinke stap vooruit vergeleken met hoe ons weekend begon."

De Fransman benadrukte dat niet alleen de coureurs het verschil maakten. Ook de strategische afdeling speelde volgens hem een hoofdrol. Zo besloot Red Bull Verstappen buiten te laten tijdens de late virtual safety car, een keuze die cruciaal bleek voor het veiligstellen van de tweede plaats.

"Er waren meerdere beslissende momenten tijdens de race, ook toen we ervoor kozen om de strategie van Lewis Hamilton niet direct te kopiëren. Dat zijn lastige beslissingen, maar onze strategen stellen eigenlijk nooit teleur. Ze hebben opnieuw bewezen hoe sterk ze zijn."

Ondanks de podiumplaats blijft Mekies kritisch. "Na Spa is dit opnieuw een sterk resultaat, maar we zijn pas tevreden als we ook dat laatste beetje snelheid hebben gevonden. We willen het onszelf minder moeilijk maken, al verdient iedereen in Milton Keynes een groot compliment voor deze race."

AUDI_F1

Posts: 3.986

Antonelli

  • 2
  • 26 jul 2026 - 20:44
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing GP Hongarije 2026

Reacties (10)

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  • AUDI_F1

    Posts: 3.986

    Als Antainelli zijn stop niet gemaakt had en dan tijdens de VSC zijn bandjes had gewisseld, dan had hij heel goede kansen gehad op P1. Maar let vooral op als.

    • + 1
    • 26 jul 2026 - 20:42
  • schwantz34

    Posts: 42.520

    "Max deed weer iets wat alleen hij kan. Hij was niet tevreden over de balans van de auto en rijdt dan alsnog naar de tweede plaats. Dan vraag je je af waartoe hij in staat is als de auto wél precies doet wat hij wil."

    Sjezus wat een domme quiz vraag, winnen en titels pakken natuurlijk!

    • + 2
    • 26 jul 2026 - 20:46
    • NicoS

      Posts: 21.095

      Vergeet niet dat de mariokartrukbatterij deze race geen hoofdrol speelde, dat helpt echte coureurs om weer het verschil te maken. Deze race voor het eerst geen jojo racen gezien, op Monaco na dan, maar dan kun je door iets anders weer niet racen….
      Coureurs die weer konden verdedigen en aanvallen zoals het zou moeten zijn.
      Het leek zowaar weer op een “normale” race….

      • + 1
      • 26 jul 2026 - 21:18
    • Larry Perkins

      Posts: 66.662

      Maar ook nog verslag doen van de race, grappen en grollen met GP en hem ook nog adviseren genoeg te drinken vanwege de hitte...

      • + 0
      • 26 jul 2026 - 21:18
    • Pietje Bell

      Posts: 35.958

      "Mekies: "Dan vraag je je af waartoe hij in staat is als de auto wél precies doet wat hij wil."


      Dat is dus het hele probleem!!!
      De auto doet na al die races dit jaar nog steeds niet wat de coureurs willen! Zorg daar eens voor. Praatjes vullen geen gaatjes.

      • + 1
      • 26 jul 2026 - 22:29
  • da_bartman

    Posts: 6.790

    En toch vraag ik me af waarom ze hem die laatste stint op Soft hebben laten rijden. Op de hard ging hij sowieso beter dan de beide Ferrari's en met de toch behoorlijke delta in leeftijd van banden had hij ook Hamilton moeten kunnen inhalen.

    • + 0
    • 26 jul 2026 - 22:38
  • Larry Perkins

    Posts: 66.662

    Groeten uit Hongarije…

    F1 Race Press Conference - Hungarian GP | Lando Norris, Max Verstappen, Kimi Antonelli
    (26,41 minuten)
    https://youtu.be/fpX45ZXo08I

    Drivers Post-RACE Interviews | 2026 Hungarian Grand Prix
    (20,39 minuten)
    https://youtu.be/g3b0KZG7Tno

    Max Verstappen Post-Race interview 2026 Hungarian Grand Prix Highlights | F1 Highlights
    (1,10 minuten)
    https://youtu.be/AaZHQmPNDYk

    Lando Norris Post RACE Interview | 2026 Hungarian Grand Prix
    (2,20 minuten)
    https://youtu.be/x8JdbP90FqI

    Kimi Antonelli Post RACE Interview | 2026 Hungarian Grand Prix
    (1,30 minuten)
    https://youtu.be/PvpscmdmkVs

    The 2026 Hungarian GP Cooldown Room
    (1,26 minuten)
    https://youtu.be/QMrG-iwuyFQ

    Lando Norris celebrates with Oscar Piastri & Max Verstappen after Win in Hungary | Podium scenes | ...
    (6,11 minuten)
    https://youtu.be/-gAWHMnJDSc

    Max Verstappen ontspant en kletst met Lando & Kimi | Alle F1-coureurs chillen tijdens de Drivers ...
    (7,04 minuten)
    https://youtu.be/5vCr0FoBI1Q

    LIVE: Hungarian Grand Prix Post-Race Show
    (41,50 minuten)
    https://youtu.be/ccG9SBbKD3A

    Max Verstappen FULL TEAM RADIO After The 2026 Hungarian GP!
    (1,24 minuten)
    https://youtu.be/o09E1XaQpjI

    2026 F1 Hungarian GP race analysis by Peter Windsor
    (29,18 minuten)
    https://youtu.be/EntX4ZJFtNU

    Awards Ceremony F1 Race 2026 Hungarian Grand Prix
    (9,17 minuten)
    https://youtu.be/sN6LVfMgVy0

    Off-topic
    NYCK DE VRIES WINT OP HET STRATENCIRCUIT VAN TOKIO!! 😍🇳🇱 | GP Tokio | Formula E 2025/26
    (8,26 minuten)
    https://youtu.be/oOqKE2eDN0g

    Dat snoep je toch maar mooi ff mee!

    • + 0
    • 26 jul 2026 - 22:59

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
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Audi
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Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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