Red Bull Racing heeft de Grand Prix van Hongarije afgesloten met een onverwachte tweede plaats voor Max Verstappen. Na een dramatische kwalificatie leek een podium ver weg, maar dankzij een ijzersterke race van de Nederlander en een foutloze strategie wist de Oostenrijkse renstal alsnog een uitstekend resultaat te boeken. Teambaas Laurent Mekies was na afloop dan ook vol lof.

Verstappen startte vanaf de zesde plaats en worstelde ook tijdens de race met de balans van de RB22. Toch vocht de viervoudig wereldkampioen zich naar de tweede plaats, terwijl teamgenoot Isack Hadjar eveneens punten pakte. Volgens Mekies haalde Red Bull daarmee veel meer uit het weekend dan vooraf mogelijk leek.

'Max deed weer iets wat alleen hij kan'

Na afloop prees Mekies niet alleen Verstappen, maar ook Hadjar en de complete Red Bull-formatie. De Fransman zag zijn team een flinke stap zetten ten opzichte van de rest van het weekend.

"Max, Isack en het hele team hebben fantastisch werk geleverd", vertelde Mekies bij Viaplay. "Eerlijk gezegd hadden we deze snelheid eerder dit weekend niet laten zien. Beide coureurs hadden het nog altijd moeilijk met de auto, maar de onderliggende racesnelheid was goed genoeg om voor het podium te vechten."

Voor Verstappen had de teambaas bijzondere woorden over. "Max deed weer iets wat alleen hij kan. Hij was niet tevreden over de balans van de auto en rijdt dan alsnog naar de tweede plaats. Dan vraag je je af waartoe hij in staat is als de auto wél precies doet wat hij wil."

Strategische keuzes pakken perfect uit

Volgens Mekies wist Red Bull vooraf dat Lando Norris buiten bereik zou zijn, maar de strijd met Ferrari gaf vertrouwen. "We hadden niet de snelheid om McLaren aan te vallen, maar we konden wel de strijd aangaan met beide Ferrari's. Dat is een flinke stap vooruit vergeleken met hoe ons weekend begon."

De Fransman benadrukte dat niet alleen de coureurs het verschil maakten. Ook de strategische afdeling speelde volgens hem een hoofdrol. Zo besloot Red Bull Verstappen buiten te laten tijdens de late virtual safety car, een keuze die cruciaal bleek voor het veiligstellen van de tweede plaats.

"Er waren meerdere beslissende momenten tijdens de race, ook toen we ervoor kozen om de strategie van Lewis Hamilton niet direct te kopiëren. Dat zijn lastige beslissingen, maar onze strategen stellen eigenlijk nooit teleur. Ze hebben opnieuw bewezen hoe sterk ze zijn."

Ondanks de podiumplaats blijft Mekies kritisch. "Na Spa is dit opnieuw een sterk resultaat, maar we zijn pas tevreden als we ook dat laatste beetje snelheid hebben gevonden. We willen het onszelf minder moeilijk maken, al verdient iedereen in Milton Keynes een groot compliment voor deze race."