De straffenregen in de Grand Prix van Monaco lijkt een logische verklaring te hebben. Afgelopen weekend ontvingen veel coureurs een tijdstraf voor een snelheidsovertreding in de pitlane, en dat zorgde voor de nodige controverse. De boze coureurs lijken vooral naar zichzelf te moeten kijken, want de FIA meet de snelheden op een andere manier dan veel mensen denken.

De stewards hadden het afgelopen weekend druk tijdens de Grand Prix van Canada. Ze deelden een vrachtlading aan tijdstraffen uit, en het merendeel van deze straffen was voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitlane. Aangezien de pitlane in Monaco veel kleiner en krapper is dan op normale circuits, gold er hier een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur. Lewis Hamilton, George Russell, Oscar Piastri, Pierre Gasly en Franco Colapinto werden bestraft, en een aantal van hen kreeg zelfs meerdere straffen.

De meeste coureurs reden 60,1 kilometer per uur, wat ze een tijdstraf van vijf seconden opleverden. Gasly ging zelfs een tweede keer de mist in, al reed hij dit keer wat harder. Na afloop was er veel woede, want de coureurs beweerden dat ze de pitlimiter goed hadden afgesteld, en dat ze niet harder konden rijden. Een boze Russell stelde dat er een glitch in de software zat, terwijl Gasly's team Alpine zelfs een right to review indiende.

Hoe kon dit misgaan?

De vraag is nu hoe dit mis kon gaan, en of het wel mis is gegaan. Feit is namelijk dat het uitzonderlijk is dat er zoveel tijdstraffen worden uitgedeeld in een race voor dit vergrijp. Aan het begin en het einde van de pitlane staan witte lijnen, die aangeven waar de fast lane begint. De coureurs rijden in de fast lane, en wijken hier alleen uit als ze naar hun team rijden voor de pitstop.

Het zou dus logisch zijn om te zeggen dat alle coureurs dezelfde afstand afleggen in de pitlane, maar dit is niet zo. Op onboardbeelden was te zien dat veel coureurs de limieten van de fast lane opzochten en bij het wegrijden na hun pitstop delen afsneden. Vooral de coureurs van de teams aan het einde van de pitlane konden dit doen.

Hoe wordt de snelheid gemeten?

Dit zorgde waarschijnlijk voor het probleem, want de FIA meet de snelheid in de pits niet met een lasergun of andere software. De FIA kijkt naar een aantal timers en de transponders op de auto. De snelheid in de pits wordt dan ook gemeten door de afstand te delen door de tijd. Dit lijkt het kritieke punt te zijn, want als coureurs een manier vinden om minder afstand af te leggen, is de kans groter dat ze de maximumsnelheid overschrijden.

Wisten de teams dit?

Volgens de BBC werd dit voorafgaand aan het weekend besproken door de FIA en de teams. Dat zou dus betekenen dat de teams voor de start van de race wisten dat dit kon gebeuren. Dat bleek tijdens de race ook wel, want op de boordradio's van de Mercedes-coureurs was te horen dat het team hen adviseerde om de pit entry wijd te nemen. Toch kreeg Russell het voor elkaar om een straf te pakken.