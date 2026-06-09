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Waarom Russell geen gelijk heeft over de FIA-straffen

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Waarom Russell geen gelijk heeft over de FIA-straffen

De straffenregen in de Grand Prix van Monaco lijkt een logische verklaring te hebben. Afgelopen weekend ontvingen veel coureurs een tijdstraf voor een snelheidsovertreding in de pitlane, en dat zorgde voor de nodige controverse. De boze coureurs lijken vooral naar zichzelf te moeten kijken, want de FIA meet de snelheden op een andere manier dan veel mensen denken.

De stewards hadden het afgelopen weekend druk tijdens de Grand Prix van Canada. Ze deelden een vrachtlading aan tijdstraffen uit, en het merendeel van deze straffen was voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitlane. Aangezien de pitlane in Monaco veel kleiner en krapper is dan op normale circuits, gold er hier een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur. Lewis Hamilton, George Russell, Oscar Piastri, Pierre Gasly en Franco Colapinto werden bestraft, en een aantal van hen kreeg zelfs meerdere straffen.

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De meeste coureurs reden 60,1 kilometer per uur, wat ze een tijdstraf van vijf seconden opleverden. Gasly ging zelfs een tweede keer de mist in, al reed hij dit keer wat harder. Na afloop was er veel woede, want de coureurs beweerden dat ze de pitlimiter goed hadden afgesteld, en dat ze niet harder konden rijden. Een boze Russell stelde dat er een glitch in de software zat, terwijl Gasly's team Alpine zelfs een right to review indiende.

Hoe kon dit misgaan?

De vraag is nu hoe dit mis kon gaan, en of het wel mis is gegaan. Feit is namelijk dat het uitzonderlijk is dat er zoveel tijdstraffen worden uitgedeeld in een race voor dit vergrijp. Aan het begin en het einde van de pitlane staan witte lijnen, die aangeven waar de fast lane begint. De coureurs rijden in de fast lane, en wijken hier alleen uit als ze naar hun team rijden voor de pitstop.

Het zou dus logisch zijn om te zeggen dat alle coureurs dezelfde afstand afleggen in de pitlane, maar dit is niet zo. Op onboardbeelden was te zien dat veel coureurs de limieten van de fast lane opzochten en bij het wegrijden na hun pitstop delen afsneden. Vooral de coureurs van de teams aan het einde van de pitlane konden dit doen. 

Hoe wordt de snelheid gemeten?

Dit zorgde waarschijnlijk voor het probleem, want de FIA meet de snelheid in de pits niet met een lasergun of andere software. De FIA kijkt naar een aantal timers en de transponders op de auto. De snelheid in de pits wordt dan ook gemeten door de afstand te delen door de tijd. Dit lijkt het kritieke punt te zijn, want als coureurs een manier vinden om minder afstand af te leggen, is de kans groter dat ze de maximumsnelheid overschrijden.

Wisten de teams dit?

Volgens de BBC werd dit voorafgaand aan het weekend besproken door de FIA en de teams. Dat zou dus betekenen dat de teams voor de start van de race wisten dat dit kon gebeuren. Dat bleek tijdens de race ook wel, want op de boordradio's van de Mercedes-coureurs was te horen dat het team hen adviseerde om de pit entry wijd te nemen. Toch kreeg Russell het voor elkaar om een straf te pakken.

Need5Speed

Posts: 3.920

Wat Russell deed toen hij zijn driver through penalty kreeg kan echt niet.
Bij de herstart reed hij vanaf Casino tot de tunnel met maar 25% throttle op plekken waar je normaliter voluit gaat. Hierdoor kwam het verkeer achter hem in de knel, en in de hairpin ging het ook inderdaad mis. Het heeft S... [Lees verder]

  • 7
  • 9 jun 2026 - 12:34
Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws George Russell Mercedes GP Monaco 2026

Reacties (16)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.388

    Volgende keer gewoon iemand van de FIA tegen z'n sodemieter rijden in de pitstraat.....gewoon voor de leut...om te lachen.

    • + 0
    • 9 jun 2026 - 12:16
  • Need5Speed

    Posts: 3.920

    Wat Russell deed toen hij zijn driver through penalty kreeg kan echt niet.
    Bij de herstart reed hij vanaf Casino tot de tunnel met maar 25% throttle op plekken waar je normaliter voluit gaat. Hierdoor kwam het verkeer achter hem in de knel, en in de hairpin ging het ook inderdaad mis. Het heeft Sainz zijn race gekost lijkt het.

    Als George dit expres deed om een ongeluk te veroorzaken waardoor hij zijn drive-through kon doen en dan in de punten terug zou kunnen komen, want daar lijkt het wel op, dan verdient dat een forse sanctie.

    • + 7
    • 9 jun 2026 - 12:34
    • hupholland

      Posts: 9.970

      Kortom, Russell mag gewoon niks en is altijd fout. Doet Max zoiets dan is het briljant. Alsjeblieft mensen, blijft af en toe toch een heel klein beetje objectief.

      • + 2
      • 9 jun 2026 - 13:25
    • Feanfan35

      Posts: 22

      Russel deed dit niet om een ongeluk te veroorzaken. Tijdens een vsc of sc mag je deze straf niet uitvoeren.

      De kans lijkt me groter dat hijn eigen Albon wilde zijn. 1 rond ophouden, 2 ronden wegrijden en hopen dat je dan nog in de punten terugkomt.

      • + 1
      • 9 jun 2026 - 14:10
    • MustFeed

      Posts: 10.544

      Het is tegen de regels om onnodig langzaam te rijden. Het zet wel een beetje vraagtekens bij de strategie die Williams er tijdens de race op na houdt want daar zou je wellicht ook over kunnen oordelen dat het tegen de regels is. Hetzelfde geldt overigens ook voor Perez die in Abu Dhabi 2021 Hamilton enorm ophield.

      Ik zou verwachten dat je voor extreem langzaam rijden bij een herstart een enorme straf krijgt. Dat is wat mij betreft duidelijk tegens de regels en ook niet bepaald veilig.

      Met coureurs als Stroll wordt het een beetje lastig natuurlijk want die rijden altijd onnodig langzaam.

      • + 0
      • 9 jun 2026 - 15:14
  • Patrick_St

    Posts: 6.038

    Moeten alle straffen dan niet terug gedraaid worden? Ze reden niet harden dan 60 dus dan is de boete toch onterecht? Dan ze dan wel een boete moeten krijgen voor het afsnijden en over witte lijnen rijden, dat is een ander verjhaal toch?

    • + 2
    • 9 jun 2026 - 12:40
    • NicoS

      Posts: 20.803

      Dat klopt, ze reden niet te hard, dus kun je ze niet straffen voor te hard rijden. De straf klopt om die reden dan ook niet.
      Ze kunnen wel straffen omdat ze de tracklimits hebben overschreden, maar dan krijg je pas straf als je meer dan drie keer de fout ingaat.

      • + 1
      • 9 jun 2026 - 12:59
    • Kubica

      Posts: 5.740

      Ik denk dat toch echt wel bekend is hoe er gemeten wordt in Monaco....

      • + 0
      • 9 jun 2026 - 13:12
    • Hemex

      Posts: 1.387

      De FIA meet niet hoe snel de coureurs reden, maar voert een traject-controle uit. En dat hadden ze vooral blijkbaar overduidelijk uitgelegd. Dus wel een boete, want ze hebben de regels overtreden.
      Overigens zou dat op de openbare weg ook exact zo werken, alleen is er over het algemeen geen route beschikbaar die korter is dan het traject. Als dat wel zo was, zou je ook een boete op je deurmat vinden.

      • + 3
      • 9 jun 2026 - 13:25
    • WickieDeViking

      Posts: 1.152

      Even de feiten: ze hebben de afstand tussen lus A en lus B te snel afgelegd (door af te snijden).

      De FIA had dit dan inderdaad in theorie kunnen bestraffen als "leaving the track and gaining an advantage". Maar omdat de overtreding echter binnen het meetsysteem van de pitstraat viel, triggerde dit automatisch de standaard tijdstraf van 5 seconden voor speeding.

      • + 0
      • 9 jun 2026 - 13:29
    • Pietje Bell

      Posts: 35.198

      Normaal gesproken zou de straf terug gedraaid moeten worden, maar het schijnt dat de teams hier van te voren op gewezen is en daar dus rekening mee moesten houden. Vind het allemaal maar een vreemd verhaal.
      Ben benieuwd of Gasly een right to review krijgt. Is daar al iets over bekend?

      • + 0
      • 9 jun 2026 - 13:30
    • Lulham

      Posts: 768

      Snelheid is afstand gedeeld door tijd. Ze reden gewoon te hard, simpel.

      • + 0
      • 9 jun 2026 - 15:04
  • Had ik maar

    Posts: 33

    Een net stukje van de eigen redacteuren en geen vertaal verhaal.

    Dus een keer positieve feedback en een plusje voor de redacteur.

    • + 2
    • 9 jun 2026 - 13:11
  • Larry Perkins

    Posts: 65.618

    "Waarom Russell geen gelijk heeft over de FIA-straffen."

    Simpel, omdat Russell altijd smoesjes verzint of zelfs keihard liegt...

    • + 4
    • 9 jun 2026 - 13:31
  • Aajd Flupke

    Posts: 215

    Ze waren ervoor gewaarschuwd en deden het toch, eigen schuld,dikke bult

    • + 1
    • 9 jun 2026 - 14:38
  • TylaHunter

    Posts: 10.739

    Vind het enigszins opmerkelijk dat onze vriend en voorzitter van de GPDA niet onder review stond voor onnodig langzaam rijden bij de herstart gedurende sector 1 en 50% van sector 2

    • + 1
    • 9 jun 2026 - 14:48

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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.120
  • Podiums 26
  • Grand Prix 158
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Mercedes
Mercedes
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