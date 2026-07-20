George Russell heeft Mercedes gevraagd om precies dezelfde auto als zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli te krijgen. Waar Antonelli al maanden schittert, heeft Russell het al geruime tijd zeer zwaar. De Brit viel afgelopen weekend uit na een startcrash in Spa, en stelde na afloop dat er een gevaarlijke situatie was ontstaan.

Russell werd voorafgaand aan het seizoen door veel kenners aangewezen als de absolute topfavoriet voor de wereldtitel. Hij won de openingsrace in Australië, maar zakte daarna steeds verder terug en zag hoe Antonelli race na race won. Afgelopen weekend schreef Antonelli de Belgische Grand Prix op zijn naam, terwijl Russell al na een paar bochten kon gaan douchen. Hij werd in Les Combes aangetikt door Lewis Hamilton, kwam vast te zitten in het grind en moest opgeven.

Wat is de eis van Russell?

Na afloop stond Russell er verslagen bij toen hij zich meldde in de mediapen. Russells auto lijkt over minder power te beschikken, en Mercedes-teambaas Toto Wolff nam alle schuld op zich. Bij Mercedes blijven ze hem steunen, maar de teleurgestelde Russell stak zijn emoties na afloop niet onder stoelen of banken. Bij de Italiaanse tak van Sky Sports was zijn wens zeer helder: "Ik wil gewoon dat mijn auto hetzelfde is als die van Antonelli, ik kan voor niets beter vragen."

'Ik was langzamer dan een Formule 2-auto'

Bij de start van de race vocht Antonelli met Max Verstappen en Charles Leclerc om de koppositie, terwijl Russell terugzakte en werd aangetikt door Hamilton. Hij had het gevoel dat er iets niet in de haak was met zijn auto: "We zouden niet op dat moment op die positie moeten zitten. Ik had geen power en geen batterij. Ik werd gepasseerd door Leclerc, door Hamilton en ook bijna door Piastri. Om eerlijk te zijn was het heel erg gevaarlijk, ik was langzamer dan een Formule 2-auto."

Door zijn uitvalbeurt is Russell teruggevallen naar de derde plaats in het wereldkampioenschap. Hij staat nu op 154 punten, terwijl de nieuwe nummer twee Hamilton op 159 punten staat. Antonelli voert nog altijd de titelstrijd aan, en staat momenteel op 204 punten.