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Russell eist dat Mercedes hem dezelfde auto geeft als Antonelli

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Russell eist dat Mercedes hem dezelfde auto geeft als Antonelli

George Russell heeft Mercedes gevraagd om precies dezelfde auto als zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli te krijgen. Waar Antonelli al maanden schittert, heeft Russell het al geruime tijd zeer zwaar. De Brit viel afgelopen weekend uit na een startcrash in Spa, en stelde na afloop dat er een gevaarlijke situatie was ontstaan.

Russell werd voorafgaand aan het seizoen door veel kenners aangewezen als de absolute topfavoriet voor de wereldtitel. Hij won de openingsrace in Australië, maar zakte daarna steeds verder terug en zag hoe Antonelli race na race won. Afgelopen weekend schreef Antonelli de Belgische Grand Prix op zijn naam, terwijl Russell al na een paar bochten kon gaan douchen. Hij werd in Les Combes aangetikt door Lewis Hamilton, kwam vast te zitten in het grind en moest opgeven.

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Wat is de eis van Russell?

Na afloop stond Russell er verslagen bij toen hij zich meldde in de mediapen. Russells auto lijkt over minder power te beschikken, en Mercedes-teambaas Toto Wolff nam alle schuld op zich. Bij Mercedes blijven ze hem steunen, maar de teleurgestelde Russell stak zijn emoties na afloop niet onder stoelen of banken. Bij de Italiaanse tak van Sky Sports was zijn wens zeer helder: "Ik wil gewoon dat mijn auto hetzelfde is als die van Antonelli, ik kan voor niets beter vragen."

'Ik was langzamer dan een Formule 2-auto'

Bij de start van de race vocht Antonelli met Max Verstappen en Charles Leclerc om de koppositie, terwijl Russell terugzakte en werd aangetikt door Hamilton. Hij had het gevoel dat er iets niet in de haak was met zijn auto: "We zouden niet op dat moment op die positie moeten zitten. Ik had geen power en geen batterij. Ik werd gepasseerd door Leclerc, door Hamilton en ook bijna door Piastri. Om eerlijk te zijn was het heel erg gevaarlijk, ik was langzamer dan een Formule 2-auto."

Door zijn uitvalbeurt is Russell teruggevallen naar de derde plaats in het wereldkampioenschap. Hij staat nu op 154 punten, terwijl de nieuwe nummer twee Hamilton op 159 punten staat. Antonelli voert nog altijd de titelstrijd aan, en staat momenteel op 204 punten.

Need5Speed

Posts: 4.129

Ja zeg. En dan ruzie maken wie van de twee het stuur mag vasthouden.

  • 7
  • 20 jul 2026 - 10:54
F1 Nieuws George Russell Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP België 2026

Reacties (8)

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  • Flexwing

    Posts: 471

    Gewoon even ruilen met Antonelli dan weet je het zeker dat het aan Rusell ligt.

    • + 3
    • 20 jul 2026 - 10:51
  • Need5Speed

    Posts: 4.129

    Ja zeg. En dan ruzie maken wie van de twee het stuur mag vasthouden.

    • + 7
    • 20 jul 2026 - 10:54
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.769

    Ik snap dit niet.
    Toto heeft zelf ook aangegeven dat vriend de langzamere auto heeft.
    Dan denk ik, kom Mercedes, kom met twee identieke auto's en probeer toch in ieder geval de twee kampioenschappen binnen te halen....

    Ferrari ligt op de loer....hoewel ik hun die kampioenschappen meer gun eigenlijk.

    • + 0
    • 20 jul 2026 - 11:03
    • RonHymer

      Posts: 251

      Dit doet Toto om jou terug te pakken voor al je flauwe grapjes.

      • + 1
      • 20 jul 2026 - 11:22
  • F1jos

    Posts: 5.482

    De verwende prinses heeft niks te willen. Niet zeuren maar gewoon rijden.

    • + 3
    • 20 jul 2026 - 11:09
    • NicoS

      Posts: 21.012

      Als je de meeste tijd verliest op de rechte stukken, dan kan ik mij best voorstellen dat je je afvraagt hoe dat komt.
      Met deze auto’s (motoren) kun je het verschil in de bochten nauwelijks meer maken.
      Sterker, als je dat doet kost het nog meer tijd dan je ermee wint.

      • + 0
      • 20 jul 2026 - 11:52
  • schwantz34

    Posts: 42.461

    "Change your f,cking driving style!"

    • + 1
    • 20 jul 2026 - 11:42
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.454

    Verstappen zou ook wel zeggen: geef mij dezelfde auto als Russell en Antonelli.

    • + 1
    • 20 jul 2026 - 11:45

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.186
  • Podiums 29
  • Grand Prix 161
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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