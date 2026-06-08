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Russell wijst naar FIA na 'te zware' straf in Monaco

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Russell wijst naar FIA na 'te zware' straf in Monaco

George Russell is van mening dat hij geen schuld heeft aan zijn zware straf in de Grand Prix van Monaco. Hij kreeg een tijdstraf van vijf seconden voor het te hard rijden in de pitlane, maar voerde deze straf incorrect uit bij zijn pitstop. Dit leverde hem een drive through penalty op, en Russell stelde dat alles buiten zijn schuld was.

Russell wilde in Monaco alles op alles gaan zetten om zijn achterstand op zijn Mercedes-teamgenoot Andrea Kimi Antonelli goed te maken. Russell zat lang vast achter Isack Hadjar, maar na een strategisch hoogstandje wist hij de Fransman te passeren. Daarna zat hij lang vast achter Lando Norris, en toen de McLaren-coureur opgaf moest Russell gaan jagen. Hij had op dat moment al een tijdstraf gekregen voor het te hard rijden in de pits.

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Wat is het gevoel?

Bij zijn volgende pitstop voerde Mercedes de tijdstraf incorrect uit, en dat leverde Russell een drive through penalty op. Na afloop stelde hij bij Sky Sports dat hij geen schuld had aan deze situatie: "Ten eerste, ik weet niet waarom we een penalty hebben gekregen, want ik zat voor de lijn al op de pit limiter. Ik ging daarna na de lijn weer op het gas. Er was overduidelijk een probleem met de software, want veel coureurs kregen straffen."

Zuchtend gaat hij verder met zijn verhaal: "Oké, vijf seconden zijn niet ideaal, maar het is niet het einde van de wereld. En bij de pitstop was het een heel verwarrende situatie, en kreeg ik een drive through. Het is een straf die niet bij de overtreding past. Ik viel terug van P3 naar P14."

Russell wilde straf bespreken

Russell had het liever anders gezien: "Ik vroeg of we het na afloop konden bespreken, want ik zei: 'Als ik nu die drive through uitvoer, is mijn race voorbij.' Ik was bereid om die tijdstraf van vijf seconden direct een rondje later in te lossen. Ik had een gat van twintig seconden naar Gasly achter me. Ik heb waarschijnlijk een tiende van een seconde gewonnen door die software glitch, en uiteindelijk verloor ik daardoor twaalf posities. Ze zeiden regels zijn regels, en als ik de straf niet zou uitvoeren, dat het dan de drive through zou worden."

Antonelli uit zicht

Russell verloor in Monaco zijn tweede plaats in de WK-stand, en ziet Antonelli uit zicht verdwijnen: "Ik weet niet wat ik moet zeggen. Het gebeurt nu twee races op rij. Ik had vorige keer kunnen winnen, vandaag had ik derde of vierde kunnen worden, dus dat zijn veertig punten die door het putje gaan, terwijl ik er niets aan kan doen."

Edgar

Posts: 1.763

Geniet momentje dit....

  • 15
  • 8 jun 2026 - 09:30
Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws George Russell Mercedes GP Monaco 2026

Reacties (23)

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  • Edgar

    Posts: 1.763

    Geniet momentje dit....

    • + 15
    • 8 jun 2026 - 09:30
    • Aajd Flupke

      Posts: 213

      Ik vind het zelfs één van de hoogtepunten van het seizoen 😂

      • + 0
      • 8 jun 2026 - 12:52
    • Snork

      Posts: 22.613

      Inderdaad, genietmomentje. Sjors zit elke coureur die mogelijks iets verkeerd doet te verlinken via de boordradio, zodat hij er voordeel bij kan hebben. Gewoon een gladde linkmiegel.
      Mooi dat iedereen z'n karma krijgt, ook Sjors.

      • + 0
      • 8 jun 2026 - 13:16
  • Dale U

    Posts: 1.941

    Software glich............ regels zijn regels Boekhouder, dat is vette pech, dat gebeurd soms er valt niets te praten......

    • + 5
    • 8 jun 2026 - 09:38
  • WickieDeViking

    Posts: 1.142

    Wat een zielige vent is het toch ook.

    • + 6
    • 8 jun 2026 - 09:40
    • Freek-Willem

      Posts: 6.722

      Ben geen fan van hem, maar hier kon George weinig aan doen (ok misschien iets minder de bocht afsnijden). Ik vind dit toch wel een team fout. Vooral tijdens de pitstop dat die monteur linksvoor zat te slapen (of eigenlijk te wakker en enthousiast was) met die 5 seconden was ie wel iets gezakt maar nog wel een goed resultaat.

      • + 5
      • 8 jun 2026 - 11:00
    • WickieDeViking

      Posts: 1.142

      Ik heb het over George zelf, niet wie schuldig is aan de fout. Ik vind zijn gedrag nu gewoon zielig.

      • + 2
      • 8 jun 2026 - 11:26
  • shakedown

    Posts: 1.834

    Het team heeft de snelheid verkeerd ingesteld op limiter... Daar heeft hij geen schuld aan. Daar heeft ie 100% een punt. Echter wordt dit al sinds jaar en dag zo gedaan. Als team moet je dit gewoon goed doen. Als je al wat te klagen hebt, zal je naar Wolff moeten gaan en daar gaan klagen.

    Deze straf is gewoon consequent. Een van de weinige straffen in de F1. Te hard te een penalty heel simpel. En of dat nu 0.1 of 10 te hard is, dat maakt niet uit.

    Het is ook al jaren zo dat een straf bij de eerst volgende pitstop uitgevoerd dient te worden. Is er geen pitstop, dan komt het bij je eindtijd op. Doe je dat niet? Dan volgt er een drive through. Niets mis mee en gewoon consequent.

    Is dit de beste manier van oplossen? Moah. Daar kun je een discussie over openen. Ik weet zo ook niet wat de beste manier.

    Persoonlijk vind ik 5 seconden vaak geen straf. Omdat de gaten groter zijn. Ik zou eerst 1 of 2 plekken straf geven. Maar dat is iets wat de FIA moet nagaan.

    • + 7
    • 8 jun 2026 - 09:42
    • nr 76

      Posts: 7.494

      Mee eens vwb tijdstraffen. Een tijdstraf vlak na een safetycar heeft ook veel meer impact dan in normale race condities. Een positie straf zou rechtvaardiger zijn denk ik

      • + 4
      • 8 jun 2026 - 10:03
    • Freek-Willem

      Posts: 6.722

      Nr76 en wat doe je dan als ie 1e wordt met 30 seconden voorsprong? Dan toch maar 3 plaatsen terug. Ook dat is niet eerlijk. Het blijft altijd oneerlijk. 5 sec is bij een finish vlak na een satefycar zoals gisteren pijnlijker dan na een 'gewone' race. En 5 seconden is voor de snelste teams ook teniet te doen tijdens een race maar voor de mindere teams wordt dat al lastig. Maar dat geldt ook voor pitstops tijdens een Safetycas of bij een rode vlag. Was gisteren leuk voor lindbkad waar ze goed gegokt op code rood.

      • + 2
      • 8 jun 2026 - 11:04
    • nr 76

      Posts: 7.494

      Als een straf voor een vergrijp 1 positie betekent, is dat ook 1 positie als je met 30s voor lag.

      Maar ook daarvan is op elk circuit de impact verschillend. Blijft toch heel erg moeilijk om dit eerlijk te doen

      • + 0
      • 8 jun 2026 - 11:45
  • Need5Speed

    Posts: 3.911

    De pitlane in Monaco is niet recht. Het traject dat de auto's dienen te volgen is precies afgemeten, en dat bepaalt welke afstand je aflegt.
    Als je dus een stukje afsnijdt bijvoorbeeld door een randje van de pitbox van Cadillac mee te nemen, dan houd je je wel aan de maximum snelheid maar leg je dat traject toch sneller af dan bedoeld was.
    Vandaar de penalties.

    • + 12
    • 8 jun 2026 - 09:45
  • Kubica

    Posts: 5.737

    Als je naar een ander wijst, wijzen er 4 vingers naar jezelf. Goed, hier lag de fout duidelijk bij het team, maar wat een huilebalk is George toch. En maar janken over andere rijders.

    • + 4
    • 8 jun 2026 - 10:07
    • misstappen

      Posts: 3.575

      ik ken jouw anatomie niet, maar misschien wijs jij met je duim?

      • + 3
      • 8 jun 2026 - 10:24
    • Freek-Willem

      Posts: 6.722

      Ik heb maar 3 vingers aan per hand. En nog een duim en een pink 😉

      • + 1
      • 8 jun 2026 - 11:06
    • zoefroef

      Posts: 1.731

      Ik heb foor n werkongelul wat minder aan 1 hand , scheelt zo 1,5 vinger

      • + 0
      • 8 jun 2026 - 11:32
  • nr 76

    Posts: 7.494

    Voorheen was speeding in the pitlane al een drivetrough, toch?
    Eigenlijk wel bijzonder dat FIA de sanctie op een veiligheidsovertreding verlicht heeft.

    • + 0
    • 8 jun 2026 - 10:08
    • koppie toe

      Posts: 5.374

      Het is natuurlijk heel gevaarlijk om zo iemand twee keer door de pitstraat te laten rijden.
      Vandaar dat de vijf seconden ingevoerd werd. ;)

      • + 1
      • 8 jun 2026 - 10:32
  • jd2000

    Posts: 7.773

    Ach die voorzitter van de rijdersvakbond heeft zich diep ingelikt bij de FIA, oom Ben en weet ik wie nog meer. En dan wordt je gestraft, hoe oneerlijk!

    • + 0
    • 8 jun 2026 - 11:13
  • Joeppp

    Posts: 8.655

    Het is natuurlijk lekker om op Russell in te hakken maar dit soort straffen zijn toch irritant. Natuurlijk moet het voor iedereen gelijk zijn en de straf is volgens het boekje dus voor iedereen gelijk maar ik vind het boekje vaak niet goed. En het boekje wordt ook weer niet altijd goed toegepast want bij de start stond Russell niet goed opgesteld waar hij dan weer geen penalty voor krijgt. Als fan wordt ik al gek van alle willekeur maar als coureur kan ik mij voorstellen dat je echt uit je vel knalt in dit soort situaties.

    • + 0
    • 8 jun 2026 - 11:26
  • rwinn2893

    Posts: 201

    Meneer naait iedereen erbij en gaat vervolgens janken als het hem overkomt. Genieten. Plus waar is je straf voor driving unnecassary slowly wat vervolgens een crash oplevert voor Sainz puur zodat chef gpda minder tijd verliest bij z'n drive through.?

    • + 2
    • 8 jun 2026 - 11:29
  • zoefroef

    Posts: 1.731

    Als het zn tegenstander was overkomen zou sjors het direct terecht vinden, maar nu heeft hij er zelf last ban, dan is het niet eerlijk.

    • + 2
    • 8 jun 2026 - 11:30
  • AUDI_F1

    Posts: 3.864

    Een 5 seconde straf voor "speeding in the pitlane" is geen zware straf.
    Maar als je die niet goed uitvoert dan krijg je een straf voor het niet goed uit voeren van de straf ... En dat is een Drive Through.

    Waarschijnlijk komen deze overtredingen doordat ze de bocht die voor de pituitgang hebben afgesneden, dus minder afstand hebben afgelegd tussen 2 lussen, en dus minder tijd over de afstand hebben gedaan, wat resulteerd in Speeding in the pitlane.

    • + 1
    • 8 jun 2026 - 12:33

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Bahrein
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Monaco
Monte Carlo
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Spanje
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.120
  • Podiums 26
  • Grand Prix 158
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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