George Russell is van mening dat hij geen schuld heeft aan zijn zware straf in de Grand Prix van Monaco. Hij kreeg een tijdstraf van vijf seconden voor het te hard rijden in de pitlane, maar voerde deze straf incorrect uit bij zijn pitstop. Dit leverde hem een drive through penalty op, en Russell stelde dat alles buiten zijn schuld was.

Russell wilde in Monaco alles op alles gaan zetten om zijn achterstand op zijn Mercedes-teamgenoot Andrea Kimi Antonelli goed te maken. Russell zat lang vast achter Isack Hadjar, maar na een strategisch hoogstandje wist hij de Fransman te passeren. Daarna zat hij lang vast achter Lando Norris, en toen de McLaren-coureur opgaf moest Russell gaan jagen. Hij had op dat moment al een tijdstraf gekregen voor het te hard rijden in de pits.

Wat is het gevoel?

Bij zijn volgende pitstop voerde Mercedes de tijdstraf incorrect uit, en dat leverde Russell een drive through penalty op. Na afloop stelde hij bij Sky Sports dat hij geen schuld had aan deze situatie: "Ten eerste, ik weet niet waarom we een penalty hebben gekregen, want ik zat voor de lijn al op de pit limiter. Ik ging daarna na de lijn weer op het gas. Er was overduidelijk een probleem met de software, want veel coureurs kregen straffen."

Zuchtend gaat hij verder met zijn verhaal: "Oké, vijf seconden zijn niet ideaal, maar het is niet het einde van de wereld. En bij de pitstop was het een heel verwarrende situatie, en kreeg ik een drive through. Het is een straf die niet bij de overtreding past. Ik viel terug van P3 naar P14."

Russell wilde straf bespreken

Russell had het liever anders gezien: "Ik vroeg of we het na afloop konden bespreken, want ik zei: 'Als ik nu die drive through uitvoer, is mijn race voorbij.' Ik was bereid om die tijdstraf van vijf seconden direct een rondje later in te lossen. Ik had een gat van twintig seconden naar Gasly achter me. Ik heb waarschijnlijk een tiende van een seconde gewonnen door die software glitch, en uiteindelijk verloor ik daardoor twaalf posities. Ze zeiden regels zijn regels, en als ik de straf niet zou uitvoeren, dat het dan de drive through zou worden."

Antonelli uit zicht

Russell verloor in Monaco zijn tweede plaats in de WK-stand, en ziet Antonelli uit zicht verdwijnen: "Ik weet niet wat ik moet zeggen. Het gebeurt nu twee races op rij. Ik had vorige keer kunnen winnen, vandaag had ik derde of vierde kunnen worden, dus dat zijn veertig punten die door het putje gaan, terwijl ik er niets aan kan doen."