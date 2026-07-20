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Hill beticht Mercedes: "Hoe moet Russell zich wel niet voelen?"

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Hill beticht Mercedes: "Hoe moet Russell zich wel niet voelen?"

George Russell kende opnieuw een uiterst frustrerend raceweekend. De Mercedes-coureur viel al vroeg uit tijdens de Grand Prix van België nadat een vermogensprobleem hem op het Kemmel-recht kansloos maakte. Voormalig wereldkampioen Damon Hill leeft mee met de Brit en begrijpt niet waarom Russell opnieuw met technische problemen kampt, terwijl teamgenoot Andrea Kimi Antonelli daar geen last van lijkt te hebben.

Russell leek na de start nog in een uitstekende positie te verkeren om mee te strijden om de overwinning, maar verloor plots vermogen. Daardoor werd hij op het rechte stuk eenvoudig ingehaald, waarna een incident met Lewis Hamilton een vroegtijdig einde maakte aan zijn race.

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Hill begrijpt frustratie van Russell

Na afloop stak Russell zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken. "Ik weet dat iedereen keihard werkt om dit probleem op te lossen, maar ik stond hier al na vijf ronden in de paddock, terwijl ik het gevoel had dat ik mee kon doen om de overwinning. Plots viel al het vermogen weg en was alles voorbij", aldus de Mercedes-coureur.

Hill reageerde via sociale media vol medeleven op de uitspraken van Russell. "Je moet echt met hem te doen hebben", schreef de wereldkampioen van 1996. "Wat moet hij nog meer doen? Het blijft vreemd dat zijn auto anders presteert dan die van Kimi. Die twee auto's zouden qua prestaties identiek moeten zijn. Ik vermoed dat we hier nog veel meer over gaan horen."

Mercedes zoekt naar oplossing

Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff erkende na afloop dat de betrouwbaarheid momenteel een groot probleem vormt voor de Duitse renstal. Volgens de Oostenrijker beschikt Mercedes over een sterke auto, maar worden goede resultaten te vaak weggegooid door technische problemen. De renstal zet daarom alles op alles om de problemen zo snel mogelijk op te lossen.

Hill sloot zich aan bij die woorden, maar kon het niet laten om een cynische opmerking te maken. "Het ironische van deze tijd is dat we meer kennis hebben dan ooit tevoren, maar tegelijk lijken er ook meer mysteries dan ooit te bestaan." Voor Russell is het opnieuw een pijnlijke tegenvaller in een seizoen waarin hij al vaker door technische problemen kostbare punten zag verdwijnen, terwijl Antonelli juist optimaal profiteert en inmiddels vijf races op rij heeft gewonnen.

jd2000

Posts: 7.851

Pech of niet, Antonelli bewijst dat hij de snelste is

  • 6
  • 20 jul 2026 - 17:38
F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Damon Hill Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (15)

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  • jd2000

    Posts: 7.851

    Pech of niet, Antonelli bewijst dat hij de snelste is

    • + 6
    • 20 jul 2026 - 17:38
    • F1 bekijker

      Posts: 456

      Ik geloof echt wel dat er iets mis is.

      • + 2
      • 20 jul 2026 - 17:45
    • NicoS

      Posts: 21.020

      Met deze complexe regels, en de onvoorspelbaarheid, waar teams en coureurs zelf ook telkens door verrast worden, vind ik dat iets tekort door de bocht. Kimi heeft het vertrouwen in deze auto, Russell duidelijk niet op dit moment.
      Leclerc heeft in dezelfde fase gezeten waar er om onverklaarde zaken het bij hem totaal niet lukte, maar heeft nu weer het vertrouwen en het gevoel in de auto terug, en dat maakt een wereld van verschil. Dat kan bij Russell ook zomaar weer gebeuren, en misschien zit er inderdaad iets fundamenteel niet goed bij zijn auto, dat is in het verleden wel vaker gebeurd dat er toch ergens een foutje zit in de fabricatie.
      Ik geloof er niets van dat Russell het ineens verleerd is, en dat Kimi zoveel beter is.
      Ik snap de aversie tegen George, maar dit klopt in mijn ogen niet.

      • + 5
      • 20 jul 2026 - 18:39
    • BenettonB194

      Posts: 1.457

      ‘ Voor Russell is het opnieuw een pijnlijke tegenvaller in een seizoen waarin hij al vaker door technische problemen kostbare punten zag verdwijnen, terwijl Antonelli juist optimaal profiteert en inmiddels vijf races op rij heeft gewonnen.’

      Maakt iemand hier een grapje? In heb niet bepaald het idee dat over het seizoen heen Kimi nou zoveel meer mazzel en minder materiaal pech geeft gehad 😇

      • + 2
      • 20 jul 2026 - 22:19
    • snailer

      Posts: 33.917

      Ik geloof niet datje redenatie klopt, BenetonB194.
      Volgens mij heft Antonelli ondertussen meer pech gehad dan Russell.

      Russell:
      - Dacht Japan, waar er een issue zat in zijn auto. Ondanks dat werd hij gewoon 4de.
      - Miami was Russell ronduit zwak en in de race had hij meerdere incidenten. o.a. met Leclerc en Verstappen. Dus GEEN pech.
      - Canada had Russell inderdaad pech. Hij viel stil. Had mogelijk de race gewonnen maar Antonelli was sneller. Ik denk hoe dan ook dat die er uiteindelijk voorbij zou zijn gegaan.
      - Monaco ook pech maar had nooit gewonnen.
      - Spa. De crash van Russell was GEEN pech. Hij speelde er een rol in. Klein beetje onderstuur bij Hamilton die aan de binnenkant zat. En wat doet Russell? Zodra zijn neus er voor zit, stuurt hij direct naar de ideale lijn. Zonder te kijken of misschien Hamilton daar nog zou kunnen rijden. En die reed daar nog. Hamilton kan niet in lucht opgaan. Russell knokte, denk dat het nu wel over is met hem, voor een kampioenschap. En er was ruim voldoende ruimte rechts van hem. Hij had gewoon even moeten wijken naar rechts en mogelijk als Hamilton het daarna hard zou spelen gewoon de plek aan Hamilton laten er er daarna rustig voorbij gaan. Zeer zwak optreden van Russell.


      Antonelli:
      - Australie. Crash van hem in VT.
      - Ondanks een fout van het team iets met een onderdeel vergeten rond de koeling staat me bij, reed hij een dijk van een kwalificatie. Zonder dat was het pole geweest. In de race startten de auto's nog niet goed. Hij had deze start de pech dat hij terug viel naar p7. Ondanks dat wist hij zich op te werken naar p2. Hij was veel sneller dan Russell.
      - Spanje. Antonelli valt uit Nadat hij net Russell inhaalde op de baan.
      - Oostenrijk. De achtervleugel van Verstappen tijdens kwalificatie. Antonelli lijsterde naar de gele vlaggen. Dat kostte hem een ijzersterke tijd. Russell gaf wel gas en pakte pole. Antonelli was het hele weekend sneller dan Russell, maar die gele vlag was de pech van Antonelli en het geluk van Russell.
      - Groot Brittanie. Antonelli was ronduit dominant. Won alles tot de race. Hij had weer een slechte start en de Ferrari's gingen er voorbij. Hij haalde 1 Ferrari in en was onderweg naar de tweede en naar de overwinning. Maar de wiel kap vloog er af en de auto werd onbestuurbaar. Hij viel terug en ondertussen kon hij de auto niet op de baan houden. Hij kreeg een straf voor te veel strikes. Mogelijk zat er nog een puntje, maar een safety car en de straf zorgde er voor dat hij 16de eindigde. Dit was WEL pech. Het team (Wolff) heft excuses aangeboden. Volgens Wolff was er een fout gemaakt door het team waardoor de wiel cap er af vlog en Antonelli een onbestuurbare auto kreeg.

      Dus nee. Russell heft helemaal niet meer pech gehad. Ik durf te beweren dat Russell een aantal malen enorm veel geluk heft gehad.

      • + 0
      • 20 jul 2026 - 23:11
    • snailer

      Posts: 33.917

      Wijken naar recht = > wijken naar links....

      • + 0
      • 20 jul 2026 - 23:13
  • Pietje Bell

    Posts: 35.855

    Bij Kimi zit het accu gebeuren er nog niet zo ingebakken als bij Russell die al jaren
    op een bepaalde manier altijd de accu op moest laden.
    Je ziet het ook bij de 18-jarige Lindblad. Die kan daar uitstekend mee omgaan.
    Was/is nog niet vastgeroest in het oude patroon.

    • + 4
    • 20 jul 2026 - 17:51
  • koppie toe

    Posts: 5.488

    Dit artikel heeft volgens mij al veel eerder de revue gepasseerd.
    Recycling.

    • + 0
    • 20 jul 2026 - 18:16
    • koppie toe

      Posts: 5.488

      Alleen ander circuit dan, wel exact hetzelfde.

      • + 0
      • 20 jul 2026 - 18:18
  • Larry Perkins

    Posts: 66.478

    Damon Hill: "Hoe moet Russell zich wel niet voelen?"

    "Blimey, ik voel me shitty, crappy en crummy", aldus sneaky Georgie.

    • + 0
    • 20 jul 2026 - 19:02
  • Pipje

    Posts: 701

    ? Hoe vaak is Antonelli al niet uitgevallen?? Hoezo geen problemen.

    • + 2
    • 20 jul 2026 - 19:04
  • oale

    Posts: 812

    Ik ben zeker geen Russell fan, maar ik diverse beelden gezien op grond waarvan ik Russell het voordeel vd twijfel geef tav zijn batterij.

    • + 1
    • 20 jul 2026 - 19:09
    • snailer

      Posts: 33.917

      In de data op gp=tempo is er echt geen snelheidsverschil te zien. Meeste tijd wint Antonelli in de bochten. Als je naar andere circuits kijkt zie je het zelfde beeld. Even goede tractie, ongeveer zelfde snelheid op rechte stukken. Zelfde harvest=deploy issue.

      Ik geef Russel helemaal niet het voordeel van de twijfel. Wat er aan de had is weet ik niet zeker. Mogelijk aanpassingsissues aan de nieuwe regels. Russell was een rijder die veel tijd won in bochten. Mogelijk dat zijn bochten werk niet bij de auto past.

      • + 0
      • 21 jul 2026 - 00:43
  • schwantz34

    Posts: 42.465

    Kemmel-recht ;)

    • + 1
    • 20 jul 2026 - 20:42
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.591

    Antonelli heeft ook al wat pech gehad niet enkel bij Russell gaat het steeds mis. Antonelli is pas twee keer uitgevallen of hij stond mijlenver voor in de stand.

    • + 1
    • 20 jul 2026 - 20:54

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Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.186
  • Podiums 29
  • Grand Prix 161
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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