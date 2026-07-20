George Russell kende opnieuw een uiterst frustrerend raceweekend. De Mercedes-coureur viel al vroeg uit tijdens de Grand Prix van België nadat een vermogensprobleem hem op het Kemmel-recht kansloos maakte. Voormalig wereldkampioen Damon Hill leeft mee met de Brit en begrijpt niet waarom Russell opnieuw met technische problemen kampt, terwijl teamgenoot Andrea Kimi Antonelli daar geen last van lijkt te hebben.

Russell leek na de start nog in een uitstekende positie te verkeren om mee te strijden om de overwinning, maar verloor plots vermogen. Daardoor werd hij op het rechte stuk eenvoudig ingehaald, waarna een incident met Lewis Hamilton een vroegtijdig einde maakte aan zijn race.

Hill begrijpt frustratie van Russell

Na afloop stak Russell zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken. "Ik weet dat iedereen keihard werkt om dit probleem op te lossen, maar ik stond hier al na vijf ronden in de paddock, terwijl ik het gevoel had dat ik mee kon doen om de overwinning. Plots viel al het vermogen weg en was alles voorbij", aldus de Mercedes-coureur.

Hill reageerde via sociale media vol medeleven op de uitspraken van Russell. "Je moet echt met hem te doen hebben", schreef de wereldkampioen van 1996. "Wat moet hij nog meer doen? Het blijft vreemd dat zijn auto anders presteert dan die van Kimi. Die twee auto's zouden qua prestaties identiek moeten zijn. Ik vermoed dat we hier nog veel meer over gaan horen."

Mercedes zoekt naar oplossing

Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff erkende na afloop dat de betrouwbaarheid momenteel een groot probleem vormt voor de Duitse renstal. Volgens de Oostenrijker beschikt Mercedes over een sterke auto, maar worden goede resultaten te vaak weggegooid door technische problemen. De renstal zet daarom alles op alles om de problemen zo snel mogelijk op te lossen.

Hill sloot zich aan bij die woorden, maar kon het niet laten om een cynische opmerking te maken. "Het ironische van deze tijd is dat we meer kennis hebben dan ooit tevoren, maar tegelijk lijken er ook meer mysteries dan ooit te bestaan." Voor Russell is het opnieuw een pijnlijke tegenvaller in een seizoen waarin hij al vaker door technische problemen kostbare punten zag verdwijnen, terwijl Antonelli juist optimaal profiteert en inmiddels vijf races op rij heeft gewonnen.