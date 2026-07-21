Toto Wolff wil dit seizoen alles op alles zetten om zoveel mogelijk races te winnen. Daarom is Mercedes van plan vaker gebruik te maken van teamorders. Opvallend genoeg kiest de teambaas daarbij niet vooraf voor één coureur. In plaats daarvan krijgt de Mercedes-coureur die tijdens de race voorop ligt en de grootste kans heeft op de overwinning de voorkeur.

De titelstrijd is na de Grand Prix van België opnieuw een stuk spannender geworden. Andrea Kimi Antonelli boekte al zijn zesde overwinning van het seizoen en heeft daarmee een voorsprong van 45 punten opgebouwd op nummer twee Lewis Hamilton. Ook op zijn teamgenoot George Russell liep de Italiaan verder uit, nadat de Brit uitviel tijdens de Belgische Grand Prix.

Wolff is klaar met het jojo-effect

De Mercedes-coureurs hebben elkaar de afgelopen races meerdere keren hard bevochten op de baan en daar wil Wolff vanaf. Door de nieuwe reglementen ontstaat steeds vaker een zogenoemd jojo-effect, waarbij de coureurs elkaar voortdurend inhalen zonder echt weg te rijden. Dat kost tijd en vergroot bovendien het risico op onderlinge incidenten. Tegenover de internationale media legde Wolff uit welke afspraken Mercedes daarom heeft gemaakt.

"De soort missie die we ons voor vandaag hebben gesteld, is dat we geen tijd aan elkaar gaan verliezen. We willen geen jojo-effect en dan een Ferrari of een Red Bull in onze nek hebben hijgen en een overwinning verliezen, zoals in Barcelona gebeurde. Weet je, zonder de DNF had Kimi de race gewonnen", aldus de Oostenrijker. Het was uiteindelijk Lewis Hamilton die zegevierde.

Wolff en Mercedes willen vooral alles proberen te winnen en gaan daarom gevechten op de baan uit de weg. Hierdoor wil Wolff een grotere kans maken op het wereldkampioenschap bij zowel de constructeurs als de coureurs. "Sinds Barcelona zouden we in elk geval altijd de voorkeur geven aan de racezege. En als dat betekende dat Kimi of George vooraan lag, dan is dat wat we zouden doen."

Wolff kiest niet voor één coureur

Het verschil tussen Antonelli en Russell is momenteel vijftig punten. Het seizoen heeft echter nog twaalf races te gaan, dus hij wil nog geen favoriet voor het kampioenschap kiezen. "We zouden nooit een overwinning van een van de coureurs afnemen. Dus als George vooraan ligt, ook al staat hij achter in het kampioenschap, in die fase van het seizoen zouden we dat niet doen", benadrukt Wolff.