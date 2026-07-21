user icon
icon

Mercedes staat open voor teamorders: "Voorkeur aan de racezege"

<< Naar nieuwsoverzicht
Mercedes staat open voor teamorders: "Voorkeur aan de racezege"

Toto Wolff wil dit seizoen alles op alles zetten om zoveel mogelijk races te winnen. Daarom is Mercedes van plan vaker gebruik te maken van teamorders. Opvallend genoeg kiest de teambaas daarbij niet vooraf voor één coureur. In plaats daarvan krijgt de Mercedes-coureur die tijdens de race voorop ligt en de grootste kans heeft op de overwinning de voorkeur.

De titelstrijd is na de Grand Prix van België opnieuw een stuk spannender geworden. Andrea Kimi Antonelli boekte al zijn zesde overwinning van het seizoen en heeft daarmee een voorsprong van 45 punten opgebouwd op nummer twee Lewis Hamilton. Ook op zijn teamgenoot George Russell liep de Italiaan verder uit, nadat de Brit uitviel tijdens de Belgische Grand Prix.

Meer over Mercedes <b> Uitslag VT3 België: </b> Antonelli dé pole-favoriet, Verstappen derde

Uitslag VT3 België: Antonelli dé pole-favoriet, Verstappen derde

18 jul
 Russell eist dat Mercedes hem dezelfde auto geeft als Antonelli

Russell eist dat Mercedes hem dezelfde auto geeft als Antonelli

20 jul

Wolff is klaar met het jojo-effect

De Mercedes-coureurs hebben elkaar de afgelopen races meerdere keren hard bevochten op de baan en daar wil Wolff vanaf. Door de nieuwe reglementen ontstaat steeds vaker een zogenoemd jojo-effect, waarbij de coureurs elkaar voortdurend inhalen zonder echt weg te rijden. Dat kost tijd en vergroot bovendien het risico op onderlinge incidenten. Tegenover de internationale media legde Wolff uit welke afspraken Mercedes daarom heeft gemaakt.

"De soort missie die we ons voor vandaag hebben gesteld, is dat we geen tijd aan elkaar gaan verliezen. We willen geen jojo-effect en dan een Ferrari of een Red Bull in onze nek hebben hijgen en een overwinning verliezen, zoals in Barcelona gebeurde. Weet je, zonder de DNF had Kimi de race gewonnen", aldus de Oostenrijker. Het was uiteindelijk Lewis Hamilton die zegevierde. 

Wolff en Mercedes willen vooral alles proberen te winnen en gaan daarom gevechten op de baan uit de weg. Hierdoor wil Wolff een grotere kans maken op het wereldkampioenschap bij zowel de constructeurs als de coureurs. "Sinds Barcelona zouden we in elk geval altijd de voorkeur geven aan de racezege. En als dat betekende dat Kimi of George vooraan lag, dan is dat wat we zouden doen."

Wolff kiest niet voor één coureur

Het verschil tussen Antonelli en Russell is momenteel vijftig punten. Het seizoen heeft echter nog twaalf races te gaan, dus hij wil nog geen favoriet voor het kampioenschap kiezen. "We zouden nooit een overwinning van een van de coureurs afnemen. Dus als George vooraan ligt, ook al staat hij achter in het kampioenschap, in die fase van het seizoen zouden we dat niet doen", benadrukt Wolff.

TylaHunter

Posts: 10.829

Dus je maakt er een kwalificatie shoot-out van. Mooi man nog minder racen.

  • 2
  • 21 jul 2026 - 12:21
F1 Nieuws George Russell Toto Wolff Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (5)

Login om te reageren
  • TylaHunter

    Posts: 10.829

    Dus je maakt er een kwalificatie shoot-out van. Mooi man nog minder racen.

    • + 2
    • 21 jul 2026 - 12:21
  • JM_K

    Posts: 1.260

    In de races zie ook zeker dat ze elkaar het vuur aan de schenen leggen.. mooi om te zien.

    • + 0
    • 21 jul 2026 - 12:28
    • JM_K

      Posts: 1.260

      ....zie je ook zeker ....

      • + 0
      • 21 jul 2026 - 12:29
  • red slow

    Posts: 3.359

    Jojo effect? Dit was alleen in Canada. Daarna was het toch vooral Kimi die wegreed en helaas tot met dit weekend uitviel.

    • + 1
    • 21 jul 2026 - 13:21
  • schwantz34

    Posts: 42.469

    Papaya rules Toto Wolff style...

    • + 2
    • 21 jul 2026 - 13:32

BE Grand Prix van België

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BEGrand Prix van België

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.186
  • Podiums 29
  • Grand Prix 161
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar