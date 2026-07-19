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Russell zucht diep na nieuwe deceptie: "Begin eraan te wennen"

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Russell zucht diep na nieuwe deceptie: "Begin eraan te wennen"

George Russell is erg teleurgesteld na zijn uitvalbeurt in de openingsronde van de Grand Prix van België. De Mercedes-coureur heeft hierdoor kostbare punten laten liggen ten opzichte van zijn teamgenoot Kimi Antonelli, die de race heeft gewonnen. Russell kwam in contact met Lewis Hamilton, waardoor zijn race al vroeg beëindigd werd, maar Russell denkt niet dat zijn oude teamgenoot de boosdoener is. 

Russell startte de Grand Prix als derde, maar door een slechte start zakte hij heel wat plekken terug en kwam hij uiteindelijk in contact met de Ferrari-coureur. De Brit vertelt dat hij erg ongelukkig is op dit moment en ontevreden is met zijn huidige vorm. 

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Russell baalt enorm

De Brit legt na de race aan Viaplay uit wat er gebeurd is vanuit zijn eigen perspectief. "Ik kwam uit bocht één, had geen vermogen meer en bereikte de top van La Source met een batterij van nul procent. Ik reed langzamer dan een Formule 2-auto en werd door drie coureurs ingehaald. Daardoor was ik totaal kwetsbaar", zo legt de Brit zijn problemen uit. 

Hoewel Hamilton een penalty heeft gekregen voor het incident tussen de twee coureurs, denkt Russell dat het niet de fout is van zijn oude teamgenoot. "Toen dat incident, oké, Lewis kreeg de straf, misschien was het een race-incident, ik weet het niet, maar ik had überhaupt niet in deze positie mogen zitten", zo benadrukt de Brit de crash. 

Overheersend gevoel bij Russell

De Brit heeft een overheersend gevoel overgehouden aan de Grand Prix van België, zo benadrukt hij duidelijk. "Ik begin eraan te wennen. Het is helaas een teleurstelling", vertelt Russell. De Mercedes-coureur heeft wel een plekje verloren aan Hamilton in het coureurskampioenschap. Het verschil tussen de twee is vijf punten en Antonelli is uitgelopen van 25 naar 50 punten. Hierdoor zijn de kansen van Russell op het wereldkampioenschap verkleind. 

jd2000

Posts: 7.846

Gelukkig is hij wel tevreden met deze auto's...........

  • 9
  • 19 jul 2026 - 20:03
F1 Nieuws George Russell Mercedes GP België 2026

Reacties (11)

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  • jd2000

    Posts: 7.846

    Gelukkig is hij wel tevreden met deze auto's...........

    • + 9
    • 19 jul 2026 - 20:03
    • F1jos

      Posts: 5.481

      Nu krijgt de batterij de schuld.

      • + 2
      • 19 jul 2026 - 20:19
    • NicoS

      Posts: 21.010

      De batterij is ook de schuldige. Je zag weer enorme snelheidsverschillen door dat verrekte batterij geneuzel….

      • + 5
      • 19 jul 2026 - 20:26
    • Larry Perkins

      Posts: 66.463

      En als het niet de schuld is van de batterij, dan is het de schuld van Donald J. Trump, Elon Musk, Vladimir Poetin, Benjamin Netanyahu, Xi Jinping, Kim Jong-un, Mohammed Ben Sulayem (de dictator van de Formule 1), Stefano Domenicali (de parasiet van de Formule 1), Gianni Infantino, ex-minister Faber of natuurlijk Gordon...

      • + 1
      • 19 jul 2026 - 20:45
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.767

    "De Brit vertelt dat hij erg ongelukkig is op dit moment en ontevreden is met zijn huidige vorm."

    Nou, dan ben je niet de enige die ontevreden is.
    Je zal toch wat beter moeten kwalificeren, dan kom je niet in deze positie terecht.

    • + 2
    • 19 jul 2026 - 20:26
    • Snork

      Posts: 22.807

      Ontvrienden kan altijd.

      • + 3
      • 19 jul 2026 - 20:32
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.767

      Ik twijfel nog.

      • + 1
      • 19 jul 2026 - 20:45
    • Larry Perkins

      Posts: 66.463

      Als je maar van Kimi afblijft @Ouw-hoerdelopert, die is van 'ons'!

      • + 4
      • 19 jul 2026 - 20:47
    • schwantz34

      Posts: 42.460

      Misschien dat als sneaky Sjors het heel vriendelijk vraagt, dat Kimi hem in Q3 (als mentale opkikker) wel een towtje wil geven in Hongarije @Ouw.

      • + 1
      • 19 jul 2026 - 20:56
  • Need5Speed

    Posts: 4.127

    Keurige reactie van Russell.
    Ik denk dat Hamilton de penalty kreeg om dat hij net teveel snelheid had om strak de apex te kunnen pakken. Maar Russell liet weinig ruimte. Grensgevalletje.

    • + 3
    • 19 jul 2026 - 20:52
    • zoefroef

      Posts: 1.749

      Sjors heeft zich inmiddels neergelegd bij de suprematie van die tiener, die hij wel even zou pakken.

      • + 0
      • 20 jul 2026 - 00:43

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.186
  • Podiums 29
  • Grand Prix 161
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Mercedes
Mercedes
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