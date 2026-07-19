George Russell is erg teleurgesteld na zijn uitvalbeurt in de openingsronde van de Grand Prix van België. De Mercedes-coureur heeft hierdoor kostbare punten laten liggen ten opzichte van zijn teamgenoot Kimi Antonelli, die de race heeft gewonnen. Russell kwam in contact met Lewis Hamilton, waardoor zijn race al vroeg beëindigd werd, maar Russell denkt niet dat zijn oude teamgenoot de boosdoener is.

Russell startte de Grand Prix als derde, maar door een slechte start zakte hij heel wat plekken terug en kwam hij uiteindelijk in contact met de Ferrari-coureur. De Brit vertelt dat hij erg ongelukkig is op dit moment en ontevreden is met zijn huidige vorm.

Russell baalt enorm

De Brit legt na de race aan Viaplay uit wat er gebeurd is vanuit zijn eigen perspectief. "Ik kwam uit bocht één, had geen vermogen meer en bereikte de top van La Source met een batterij van nul procent. Ik reed langzamer dan een Formule 2-auto en werd door drie coureurs ingehaald. Daardoor was ik totaal kwetsbaar", zo legt de Brit zijn problemen uit.

Hoewel Hamilton een penalty heeft gekregen voor het incident tussen de twee coureurs, denkt Russell dat het niet de fout is van zijn oude teamgenoot. "Toen dat incident, oké, Lewis kreeg de straf, misschien was het een race-incident, ik weet het niet, maar ik had überhaupt niet in deze positie mogen zitten", zo benadrukt de Brit de crash.

Overheersend gevoel bij Russell

De Brit heeft een overheersend gevoel overgehouden aan de Grand Prix van België, zo benadrukt hij duidelijk. "Ik begin eraan te wennen. Het is helaas een teleurstelling", vertelt Russell. De Mercedes-coureur heeft wel een plekje verloren aan Hamilton in het coureurskampioenschap. Het verschil tussen de twee is vijf punten en Antonelli is uitgelopen van 25 naar 50 punten. Hierdoor zijn de kansen van Russell op het wereldkampioenschap verkleind.