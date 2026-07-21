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Red Bull wacht ingrijpend FIA-besluit in spanning af

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Red Bull wacht ingrijpend FIA-besluit in spanning af

Het team van Red Bull Racing staat aan de vooravond van een belangrijk raceweekend in Hongarije. Ze willen niet alleen scoren op de Hungaroring, ze wachten ook op het besluit van de FIA over de ADUO-regels. Na het eerdere verrassende besluit van de FIA, hoopt Red Bull nu wel te kunnen profiteren van deze nieuwe motorregels.

Bij Red Bull vielen ze van verbazing van hun stoel in Monaco. Tijdens het raceweekend in de stadsstaat maakte de FIA de eerste uitslag van de nieuwe ADUO-regels bekend. Deze regels zijn voor dit jaar in het leven geroepen om te voorkomen dat de verschillen tussen de motorfabrikanten te groot worden. Tot verbazing van velen wees de FIA Red Bull aan als de fabrikant met de beste verbrandingsmotor, terwijl Mercedes op de baan zeer dominant was.

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Wolff gooit olie op het vuur

Red Bull was het niet eens met het besluit, en ze trokken aan de bel bij de FIA. Ze wilden graag dat het besluit zou worden herzien, maar dat gebeurde niet. Red Bull leek het slachtoffer te zijn geworden van politieke spelletjes, die ze zelf misschien ook hadden kunnen spelen. Ze zagen hoe de concurrentie, en dus ook Mercedes, toegang kreeg tot tokens om hun krachtbronnen te updaten, en dat leverde het Oostenrijkse team een nadeel op.

De discussie werd afgelopen weekend weer aangewakkerd door Mercedes-teambaas Toto Wolff, die na afloop van de Belgische Grand Prix doodleuk stelde dat zijn team de beste motor had. Het zorgde voor verbazing, want eerder had Mercedes zich nog achter het ADUO-besluit van de FIA geschaard. Bij Red Bull geeft het de burger moed, want een nieuw besluit van de FIA is op komst.

Alle ogen op de FIA

De FIA presenteert dit jaar meerdere keren een nieuw ADUO-besluit, omdat er in een seizoen veel kan veranderen. Het volgende besluit wordt genomen na de Grand Prix van Hongarije, die aankomend weekend wordt verreden. Voor Red Bull is dit een belangrijk meetmoment, want als de FIA nu een andere motorfabrikant aanwijst als koploper, kan Red Bull profiteren. Voor het team is het broodnodig, want hun achterstand op de concurrentie is nog steeds groot.

Bij Mercedes zijn ze immers nog steeds oppermachtig, terwijl Ferrari al een ADUO-update heeft doorgevoerd en grote stappen heeft gezet. Naast Ferrari heeft alleen Audi wat motorische updates doorgevoerd, terwijl Honda in Zandvoort met een nieuwe krachtbron arriveert. Mercedes heeft dus nog geen ADUO-update doorgevoerd, en hun voorsprong is al groot. Als de FIA bij het nieuwe meetpunt weer naar Red Bull wijst, kan dat voor hen dus nadelig uitpakken.

Weekend van de waarheid

Bij Red Bull zullen ze de zaak dus met veel interesse volgen. Het is dan ook de vraag hoe ze zullen reageren als de FIA weer naar Red Bull wijst, want dan moeten ze het politieke spel gaan spelen. Wat er ook gebeurt, het wordt een belangrijk weekend voor Red Bull.

jd2000

Posts: 7.853

Dat ADUO reglement kan de prullebak in. Het is belachelijk om de verbrandingsmotor en electromotor los van elkaar te zien. Uit de telemetriegegevens is gebleken dat Mercedes en Ferrari veel langer gebruik kunnen maken van de electromotor dan RB. Omdat Mercedes en Ferrari zogenaamd achterstand heb... [Lees verder]

  • 11
  • 21 jul 2026 - 12:25
F1 Nieuws Red Bull Racing GP Hongarije 2026

Reacties (15)

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  • Snorremans

    Posts: 327

    Als RB eerlijk naar zichzelf kijkt hebben ze zelf gewoon liggen slapen. Mercedes en Ferrari hebben dit spelletje gewoon slim, en wat mij betreft ruim binnen de marge, gespeeld.

    En ja dit zeg ik als RB/verstappen liefhebber.

    • + 4
    • 21 jul 2026 - 12:16
    • NicoS

      Posts: 21.025

      Wie weet heeft RBR inmiddels na de eerste ronde metingen de motor ook een paar procent geknepen, en spelen ze het spelletje mee……
      Maar het is duidelijk dat deze regelingen z’n doel al voorbij is geschoten voordat er werkelijk iets mee is gedaan.
      Nog steeds heeft de FIA geen officiële verklaring afgelegd, eigenlijk te zot voor woorden.
      Maar goed, zo kennen we de organisatie eigenlijk ook wel, ze lopen altijd achter de feiten aan….;)

      • + 8
      • 21 jul 2026 - 13:05
    • RonHymer

      Posts: 256

      Alle bladzijden worden afgestudeerd om een uitzondering voor AMG te creëren. Let maar op.

      • + 1
      • 21 jul 2026 - 13:29
  • da_bartman

    Posts: 6.771

    Natuurlijk wijst de FIA bij het volgende meetpunt weer naar de red Bull (met de beste ICE). IIG Mercedes zal niets aan hun ICE willen veranderen waarmee zij voortdurend ADUO's krijgen. En als ze besluiten om zo'n ADUO te verzilveren dan zullen ze die gebruiken voor alle onderdelen van de PU met uitzondering van de ICE. En als Ferrari en Audi slim zijn zullen zij ook de zelfde politiek bedrijven.

    • + 2
    • 21 jul 2026 - 12:24
    • Patrace

      Posts: 6.851

      Ja, wat ook meteen het probleem met deze regels aangeeft: je mag het elektrische deel aanpassen op basis van de beoordeling van de ICE.
      Dat teams daar zelf mee akkoord zijn gegaan verbaast me enorm. Daar hebben echt een paar enorm zitten slapen, waaronder Red Bull. En daar krijgen ze nu de rekening voor gepresenteerd.

      • + 5
      • 21 jul 2026 - 13:21
  • jd2000

    Posts: 7.853

    Dat ADUO reglement kan de prullebak in. Het is belachelijk om de verbrandingsmotor en electromotor los van elkaar te zien. Uit de telemetriegegevens is gebleken dat Mercedes en Ferrari veel langer gebruik kunnen maken van de electromotor dan RB. Omdat Mercedes en Ferrari zogenaamd achterstand hebben mogen ze de ICE verbeteren en het electrische gedeelte ook nog eens upgraden! FIA heeft zo compleet de plank misgeslagen met deze dramatische auto's en regels en men maakt het alleen maar erger.

    • + 11
    • 21 jul 2026 - 12:25
    • Stillewerise

      Posts: 133

      Je kan nu wel janken hier. Het is niet de schuld van de fia . Red bull en rest kwamen er zelf mee dat ze een aduo wouden. Omdat ze weer bang waren voor mercedes 2014 herhaling. Eigen schuld dikke bult. Volgende keer goed nadeken als je iets wenst

      • + 3
      • 21 jul 2026 - 12:45
    • f(1)orum

      Posts: 10.268

      Klopt, maar zoals @Mr.Monza meerdere keren terecht heeft toegelicht waren het de teams zelf die ADUO alleen betrekking wilde laten hebben op de ICE. Dus daar heeft de FIA minder schuld aan.

      • + 3
      • 21 jul 2026 - 12:52
    • Sieper

      Posts: 1.918

      Flikker op met je janken. Zo ga je niet met medeforummers om. Ah, Hamilton fan. Een onmens dus.

      • + 7
      • 21 jul 2026 - 12:52
    • walteij

      Posts: 2.114

      Dat ADUO reglement is prima en weinig mis mee. Waar RBR dus mogelijk inderdaad de sterkste ICE heeft, hebben ze (zoals @jd2000 ook al aangeeft) een zwakkere koppeling tussen ICE en de electromotor.
      De oplossing voor RBR is dus om de electromotor beter te integreren met de ICE. De ontwikkeling van de electromotor is ook aan banden, maar qua software en juist integratie met de ICE is er heel erg veel mogelijk.
      Als RBPT inderdaad de allersterkste ICE heeft gebouwd, kunnen ze daar alleen maar voordeel uithalen, zodra de dat electrocomponent ook gaan begrijpen.

      • + 2
      • 21 jul 2026 - 13:13
    • F1 bekijker

      Posts: 460

      Ging het om Mercedes dan had je dit niet geschreven.

      • + 0
      • 21 jul 2026 - 13:18
    • jd2000

      Posts: 7.853

      Stillewerise, om het voor jou in begrijpelijke taal te formulieren, je bent een ongelofelijke onbeschofte hork. En om jouw schrijfstijl te gebruiken, voortaan goed nadeken als je iets schrijft.

      • + 5
      • 21 jul 2026 - 13:42
    • koppie toe

      Posts: 5.489

      Heej stille schreeuwert, "wouden"?
      Dit keer punten gebruikt maar nog onleesbaar.
      En wie zegt dat er geen teams tegen deze manier van Aduo waren? Misschien Rbr wel? Er is natuurlijk ook een compromis gesloten.
      Voor alle duidelijkheid een compromis is een overeenkomst met water bij de wijn enzo.
      Ow wacht laat maar .....

      • + 4
      • 21 jul 2026 - 14:20
    • schwantz34

      Posts: 42.471

      Stillwesink was een veel betere nick geweest...

      • + 2
      • 21 jul 2026 - 14:36
    • F1jos

      Posts: 5.486

      Nu zit hij stilletjes in een hoek te janken.

      • + 1
      • 21 jul 2026 - 14:49

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
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België
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-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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