Red Bull wacht ingrijpend FIA-besluit in spanning af

Het team van Red Bull Racing staat aan de vooravond van een belangrijk raceweekend in Hongarije. Ze willen niet alleen scoren op de Hungaroring, ze wachten ook op het besluit van de FIA over de ADUO-regels. Na het eerdere verrassende besluit van de FIA, hoopt Red Bull nu wel te kunnen profiteren van deze nieuwe motorregels.

Bij Red Bull vielen ze van verbazing van hun stoel in Monaco. Tijdens het raceweekend in de stadsstaat maakte de FIA de eerste uitslag van de nieuwe ADUO-regels bekend. Deze regels zijn voor dit jaar in het leven geroepen om te voorkomen dat de verschillen tussen de motorfabrikanten te groot worden. Tot verbazing van velen wees de FIA Red Bull aan als de fabrikant met de beste verbrandingsmotor, terwijl Mercedes op de baan zeer dominant was.

Wolff gooit olie op het vuur

Red Bull was het niet eens met het besluit, en ze trokken aan de bel bij de FIA. Ze wilden graag dat het besluit zou worden herzien, maar dat gebeurde niet. Red Bull leek het slachtoffer te zijn geworden van politieke spelletjes, die ze zelf misschien ook hadden kunnen spelen. Ze zagen hoe de concurrentie, en dus ook Mercedes, toegang kreeg tot tokens om hun krachtbronnen te updaten, en dat leverde het Oostenrijkse team een nadeel op.

De discussie werd afgelopen weekend weer aangewakkerd door Mercedes-teambaas Toto Wolff, die na afloop van de Belgische Grand Prix doodleuk stelde dat zijn team de beste motor had. Het zorgde voor verbazing, want eerder had Mercedes zich nog achter het ADUO-besluit van de FIA geschaard. Bij Red Bull geeft het de burger moed, want een nieuw besluit van de FIA is op komst.

Alle ogen op de FIA

De FIA presenteert dit jaar meerdere keren een nieuw ADUO-besluit, omdat er in een seizoen veel kan veranderen. Het volgende besluit wordt genomen na de Grand Prix van Hongarije, die aankomend weekend wordt verreden. Voor Red Bull is dit een belangrijk meetmoment, want als de FIA nu een andere motorfabrikant aanwijst als koploper, kan Red Bull profiteren. Voor het team is het broodnodig, want hun achterstand op de concurrentie is nog steeds groot.

Bij Mercedes zijn ze immers nog steeds oppermachtig, terwijl Ferrari al een ADUO-update heeft doorgevoerd en grote stappen heeft gezet. Naast Ferrari heeft alleen Audi wat motorische updates doorgevoerd, terwijl Honda in Zandvoort met een nieuwe krachtbron arriveert. Mercedes heeft dus nog geen ADUO-update doorgevoerd, en hun voorsprong is al groot. Als de FIA bij het nieuwe meetpunt weer naar Red Bull wijst, kan dat voor hen dus nadelig uitpakken.

Weekend van de waarheid

Bij Red Bull zullen ze de zaak dus met veel interesse volgen. Het is dan ook de vraag hoe ze zullen reageren als de FIA weer naar Red Bull wijst, want dan moeten ze het politieke spel gaan spelen. Wat er ook gebeurt, het wordt een belangrijk weekend voor Red Bull.