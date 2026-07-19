Ook Carlos Sainz heeft een gridstraf ontvangen voor de Belgische Grand Prix van vandaag. Zijn werkgever Williams ontdekte vanochtend een probleem met zijn auto, en ze hebben een aantal motoronderdelen moeten vervangen. Dit resulteert in een gridstraf, en hij is zeker niet de enige coureur die dit weekend zo'n straf incasseert.

Sainz kwam in de kwalificatie van gisteren niet verder dan de vijftiende tijd, maar hij wist dat hij deze race niet vanaf deze plek zou gaan starten. Door motorstraffen van andere coureurs zou hij sowieso een aantal plekjes opschuiven, maar nu zal hij zelf ook een aantal plekken naar achteren worden geplaatst. Williams laat in een statement weten dat ze een aantal aanpassingen hebben doorgevoerd aan de auto van Sainz.

Wat is er aan de hand?

Williams schrijft op sociale media: "Nadat we vanochtend een probleem hebben ontdekt aan de batterij bij de auto van Carlos, hebben we besloten om de ESME te vervangen voorafgaand aan de race. Dit resulteert in een gridstraf van tien plaatsen. Hij zal de Belgische Grand Prix van vandaag vanaf de negentiende plaats gaan starten."

Uit de documenten van de FIA blijkt dat Williams de energy store en de PU-CE heeft vervangen bij de auto van Sainz. Dit zorgt voor hoofdbrekens bij motorleverancier Mercedes, want het is zeker niet de eerste keer dit jaar dat de batterij voor problemen zorgt bij krachtbronnen van de Duitse fabrikant.

Straffenregen

Dat Sainz eigenlijk maar vier plaatsen opschuift, terwijl hij een gridstraf van tien plaatsen heeft ontvangen, komt door de grote hoeveelheid coureurs die een motorstraf incasseert op het circuit van Spa-Francorchamps. Op het Belgische circuit zijn er veel inhaalmogelijkheden, en dat betekent dat een gridstraf hier relatief gezien weinig pijn doet. Naast Sainz ontvangen ook Red Bull-coureur Isack Hadjar, regerend wereldkampioen Lando Norris en Aston Martin-coureurs Lance Stroll en Fernando Alonso een gridstraf voor het overschrijden van het maximaal aantal toegestane motoronderdelen.