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Williams moet ingrijpen: Sainz ontvangt een gridstraf

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Williams moet ingrijpen: Sainz ontvangt een gridstraf

Ook Carlos Sainz heeft een gridstraf ontvangen voor de Belgische Grand Prix van vandaag. Zijn werkgever Williams ontdekte vanochtend een probleem met zijn auto, en ze hebben een aantal motoronderdelen moeten vervangen. Dit resulteert in een gridstraf, en hij is zeker niet de enige coureur die dit weekend zo'n straf incasseert.

Sainz kwam in de kwalificatie van gisteren niet verder dan de vijftiende tijd, maar hij wist dat hij deze race niet vanaf deze plek zou gaan starten. Door motorstraffen van andere coureurs zou hij sowieso een aantal plekjes opschuiven, maar nu zal hij zelf ook een aantal plekken naar achteren worden geplaatst. Williams laat in een statement weten dat ze een aantal aanpassingen hebben doorgevoerd aan de auto van Sainz.

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Wat is er aan de hand?

Williams schrijft op sociale media: "Nadat we vanochtend een probleem hebben ontdekt aan de batterij bij de auto van Carlos, hebben we besloten om de ESME te vervangen voorafgaand aan de race. Dit resulteert in een gridstraf van tien plaatsen. Hij zal de Belgische Grand Prix van vandaag vanaf de negentiende plaats gaan starten."

Uit de documenten van de FIA blijkt dat Williams de energy store en de PU-CE heeft vervangen bij de auto van Sainz. Dit zorgt voor hoofdbrekens bij motorleverancier Mercedes, want het is zeker niet de eerste keer dit jaar dat de batterij voor problemen zorgt bij krachtbronnen van de Duitse fabrikant.

Straffenregen

Dat Sainz eigenlijk maar vier plaatsen opschuift, terwijl hij een gridstraf van tien plaatsen heeft ontvangen, komt door de grote hoeveelheid coureurs die een motorstraf incasseert op het circuit van Spa-Francorchamps. Op het Belgische circuit zijn er veel inhaalmogelijkheden, en dat betekent dat een gridstraf hier relatief gezien weinig pijn doet. Naast Sainz ontvangen ook Red Bull-coureur Isack Hadjar, regerend wereldkampioen Lando Norris en Aston Martin-coureurs Lance Stroll en Fernando Alonso een gridstraf voor het overschrijden van het maximaal aantal toegestane motoronderdelen.

F1 Nieuws Carlos Sainz Jr Williams GP België 2026

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Team
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2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
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Racing Bulls
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.343
  • Podiums 29
  • Grand Prix 241
  • Land ES
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, ES
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
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Team profiel

Williams
Williams
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