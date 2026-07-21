Rinus 'VeeKay' van Kalmthout heeft een sterke race in Nashville niet kunnen belonen met een sterk resultaat. Het IndyCar-veld moest lang wachten voordat ze aan de race konden beginnen, en VeeKay liet weer zien tot wat hij in staat is. Uiteindelijk kwam hij als twaalfde over de streep.

VeeKay had zich op de superspeedway van Nashville in Lebanon op de uitstekende negende plaats gekwalificeerd. De verwachtingen waren hooggespannen, maar de start van de race werd uiteindelijk met 21 uur uitgesteld door zware regenval. Toen de race eenmaal van start ging, hield VeeKay prima stand. Na zijn eerste pitstop werkte de Juncos Hollinger Racing-coureur zich sterk naar voren, maar hij had pech met de timing van zijn laatste pitstop. Door een gele vlag kregen VeeKay's rivalen een 'gratis' pitstop en werd hij uiteindelijk twaalfde.

Hoe was het gevoel?

VeeKay baalde van het feit dat hij zichzelf niet kon belonen na een sterke race: "Zonde! Het had zo'n mooie dag kunnen zijn! We hadden gewoon pech met de neutralisatie vlak voor onze laatste pitstop, dus dat is balen. Uiteindelijk hoort dit erbij, begrijp me niet verkeerd, we waren niet de enigen die hier het slachtoffer van werden, maar er had zoveel meer ingezeten voor ons."

'Deze doet wel even pijn'

VeeKay's analyse is helder: "Terugkijkend verliep de eerste pitstop niet echt vlekkeloos, maar in de stint daarna lag de auto echt op rails. Ik ben van plek vijftien naar plek zeven geschoten, en uiteindelijk zelfs naar de vijfde plek, toen de undercut bij de tweede pitstop perfect bleek te werken. Vanaf de derde plek kon ik het tempo vooraan prima volgen, we konden zelfs flink pushen. Omdat we te maken kregen met blistering, hebben we besloten geen risico te nemen en de banden vroegtijdig te wisselen in het laatste window."

Daarna had hij pech: "Zal je net zien dat we vroeg een stop maken, en er kort daarna een neutralisatie volgt. Een twaalfde plek bleek daarna het maximaal haalbare. Deze doet oprecht wel even pijn, maar we hebben ons wel weer goed van voren laten zien. Als we ieder weekend zo kunnen rijden, dan gaan we nog een mooi slot van het seizoen tegemoet."

Heroïsche prestatie

De zege in de Borchetta Bourbon Music City Grand Prix ging naar Ganassi-coureur Alex Palou. Hij hield een kleine voorsprong over op Josef Newgarden en David Malukas. Vooral de prestatie van Malukas was opvallend, omdat hij vanuit het achterveld aan de race moest starten. Hij was op zaterdag zwaar gecrasht, en belandde zelfs in het ziekenhuis. Hij kon toch racen en dat resulteerde dus in een prachtige podiumplaats.