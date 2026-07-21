Max Verstappen kijkt met gemengde gevoelens vooruit naar de Grand Prix van Hongarije. Hoewel Red Bull Racing tijdens de Grand Prix van België een stap vooruit leek te zetten met een derde plaats op Spa-Francorchamps, verwacht de Nederlander niet dat het komende weekend automatisch beter zal verlopen. Volgens Verstappen blijft de RB22 op cruciale punten tekortschieten.

De viervoudig wereldkampioen eindigde zondag als derde achter Andrea Kimi Antonelli en Charles Leclerc. Na afloop gaf Verstappen aan dat de auto beter in balans was dan tijdens de voorbije races, maar benadrukte hij ook dat Red Bull nog altijd niet over de volledige raceafstand kan meekomen met Mercedes en Ferrari.

Verstappen ziet verbetering, maar ook duidelijk zwakke plek

Tijdens de persconferentie kreeg Verstappen de vraag of de 'oude' achtervleugel, waarmee Red Bull op Spa reed, het verschil had gemaakt. De Limburger corrigeerde de vraag direct met een glimlach. "Je bedoelt de oude achtervleugel", zei hij. "Die werkte goed. Ik hield de auto tenminste op de baan en dat is altijd een goed begin."

Volgens Verstappen was Red Bull over één ronde en tijdens de eerste stint competitiever dan de voorbije weken. "We waren simpelweg iets competitiever en de balans was ook beter. Alleen op de harde band kwamen we duidelijk tekort. Daar hadden we veel meer moeite mee en dat heeft ons uiteindelijk ook parten gespeeld."

Vraagtekens richting Hongarije

Komend weekend wacht de Grand Prix van Hongarije, waar de auto's minder afhankelijk zijn van batterijvermogen dan op Spa-Francorchamps. Toch durft Verstappen daar nog geen conclusies aan te verbinden. "Natuurlijk is het prettig dat we daar minder last hebben van de batterij, maar ik weet niet of dat uiteindelijk in ons voordeel gaat werken."

Volgens de Nederlander draait de Hungaroring om heel andere kwaliteiten. "Er zijn ontzettend veel bochten en daar heb je vooral een auto nodig die sterk is in de langzame en middelhoge bochten. Daarom is het op dit moment eigenlijk onmogelijk om te zeggen hoe competitief we zullen zijn." Daarmee houdt Verstappen de verwachtingen bewust laag, ondanks het podium in België dat Red Bull enig vertrouwen gaf richting de volgende race.