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Verstappen tempert verwachtingen in Hongarije: "Geen idee waar we staan"

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Verstappen tempert verwachtingen in Hongarije: "Geen idee waar we staan"

Max Verstappen kijkt met gemengde gevoelens vooruit naar de Grand Prix van Hongarije. Hoewel Red Bull Racing tijdens de Grand Prix van België een stap vooruit leek te zetten met een derde plaats op Spa-Francorchamps, verwacht de Nederlander niet dat het komende weekend automatisch beter zal verlopen. Volgens Verstappen blijft de RB22 op cruciale punten tekortschieten.

De viervoudig wereldkampioen eindigde zondag als derde achter Andrea Kimi Antonelli en Charles Leclerc. Na afloop gaf Verstappen aan dat de auto beter in balans was dan tijdens de voorbije races, maar benadrukte hij ook dat Red Bull nog altijd niet over de volledige raceafstand kan meekomen met Mercedes en Ferrari.

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Tijdens de persconferentie kreeg Verstappen de vraag of de 'oude' achtervleugel, waarmee Red Bull op Spa reed, het verschil had gemaakt. De Limburger corrigeerde de vraag direct met een glimlach. "Je bedoelt de oude achtervleugel", zei hij. "Die werkte goed. Ik hield de auto tenminste op de baan en dat is altijd een goed begin."

Volgens Verstappen was Red Bull over één ronde en tijdens de eerste stint competitiever dan de voorbije weken. "We waren simpelweg iets competitiever en de balans was ook beter. Alleen op de harde band kwamen we duidelijk tekort. Daar hadden we veel meer moeite mee en dat heeft ons uiteindelijk ook parten gespeeld."

Vraagtekens richting Hongarije

Komend weekend wacht de Grand Prix van Hongarije, waar de auto's minder afhankelijk zijn van batterijvermogen dan op Spa-Francorchamps. Toch durft Verstappen daar nog geen conclusies aan te verbinden. "Natuurlijk is het prettig dat we daar minder last hebben van de batterij, maar ik weet niet of dat uiteindelijk in ons voordeel gaat werken."

Volgens de Nederlander draait de Hungaroring om heel andere kwaliteiten. "Er zijn ontzettend veel bochten en daar heb je vooral een auto nodig die sterk is in de langzame en middelhoge bochten. Daarom is het op dit moment eigenlijk onmogelijk om te zeggen hoe competitief we zullen zijn." Daarmee houdt Verstappen de verwachtingen bewust laag, ondanks het podium in België dat Red Bull enig vertrouwen gaf richting de volgende race.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (4)

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  • delange

    Posts: 2.656

    Alweer?

    • + 0
    • 21 jul 2026 - 09:06
    • NicoS

      Posts: 21.022

      Nee, nog steeds….

      • + 0
      • 21 jul 2026 - 09:16
  • Rimmer

    Posts: 13.398

    Wordt een 1-2 voor Ferrari met “onze” nummer 3 op 3. Niet omdat de auto zo goed is maar omdat nummer 3 zo goed is.

    • + 0
    • 21 jul 2026 - 09:56
    • Snork

      Posts: 22.810

      Waarom? Monaco was voor Kimi. Die auto in handen van Kimi is overal snel.
      Ik verwacht een top 3 van Kimi, Lewis en Max. Sjors zit er niet bij, die vindt nu al dat Hongarije niet bij zijn rijstijl past.

      • + 0
      • 21 jul 2026 - 10:04

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.521
  • Podiums 129
  • Grand Prix 242
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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