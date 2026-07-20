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Piastri sneert naar Leclerc: "Blijkbaar mag dat gewoon"

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Piastri sneert naar Leclerc: "Blijkbaar mag dat gewoon"

Oscar Piastri heeft naast het podium gegrepen tijdens de Grand Prix van België. De McLaren-coureur kwam als vijfde over de finish op Spa-Francorchamps, nadat een incident met Charles Leclerc hem al vroeg in de race schade opleverde. Volgens de Australiër zat er onder normale omstandigheden meer in dan de uiteindelijke klassering.

Piastri leek lange tijd in de strijd om een podiumplaats verwikkeld, maar verloor na het contact met Leclerc het momentum. Uiteindelijk moest hij niet alleen Max Verstappen voor zich dulden, maar kon hij ook Lewis Hamilton niet achter zich houden.

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Contact met Leclerc kost Piastri duur

Na afloop was Piastri duidelijk over het incident met Leclerc. De McLaren-coureur vond dat hij weinig ruimte kreeg aan de buitenkant, waardoor hij schade opliep. Vanaf dat moment werd zijn race volgens eigen zeggen een stuk lastiger.

"De schade na het contact met Leclerc hielp natuurlijk niet mee", aldus Piastri in gesprek met Viaplay. "Blijkbaar kun je aan de buitenkant geen ruimte verwachten, dus dat weet ik nu ook weer. Daarna werd het allemaal een stuk moeilijker. We hadden net niet genoeg snelheid om Max Verstappen aan te vallen of Lewis Hamilton achter ons te houden. Daardoor voelde het alsof een podium net buiten bereik bleef."

Toch positief over racesnelheid

Ondanks de teleurstellende vijfde plaats zag Piastri ook aanknopingspunten voor de komende races. De McLaren-coureur benadrukte dat de auto over één ronde en in de race voldoende snelheid had, al bleef het lastig om de MCL40 onder controle te houden.

"Ik weet niet of ik zou zeggen dat de auto echt goed aanvoelde, maar hij was wel snel. Dat is uiteindelijk het grootste positieve van vandaag. Tegelijkertijd bleef hij erg lastig te besturen en ik denk dat de schade dat alleen maar erger maakte. Alles bij elkaar was het, gezien de omstandigheden, toch nog een redelijk resultaat."

Regenrace

Posts: 2.776

Piastri deed niks verkeerd, dus komt dit op het conto van Leclerc.
Maar ook in F1 leven ze in een wereld vol grijstinten. Het klinkt bizar, maar ik denk echt dat dit het geval is: Piastri had gewoon pech dat Hamilton ook al 5 seconden (terecht) aan zijn broek kreeg, en dat de race stewards twee ... [Lees verder]

  • 5
  • 20 jul 2026 - 08:48
F1 Nieuws Formule 1 F1 Oscar Piastri McLaren GP België 2026

Reacties (5)

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  • Regenrace

    Posts: 2.776

    Piastri deed niks verkeerd, dus komt dit op het conto van Leclerc.
    Maar ook in F1 leven ze in een wereld vol grijstinten. Het klinkt bizar, maar ik denk echt dat dit het geval is: Piastri had gewoon pech dat Hamilton ook al 5 seconden (terecht) aan zijn broek kreeg, en dat de race stewards twee keer 5 seconden voor Ferrari net iets te veel van het goede vonden. Dus wat ze deden was dan maar een lulverhaal ophangen dat de andere kant uitwees. Het zou niet mogen, maar het zijn net mensen.

    • + 5
    • 20 jul 2026 - 08:48
  • Rimmer

    Posts: 13.396

    Lec duwde teveel naar buiten. We weten allemaal hoe dit door de stewards beoordeeld was als Max degene was die daar reed. Oscar heeft gewoon gelijk maar op dat punt in de race wilden de stewards het GP3 festijn niet volledig laten doodbloeden dus Lec mocht doorgaan en Oscar moest gewoon even niet zeuren en maar doen alsof de schade er niet was.
    Zak Brown zal kokend zijn geweest. Hadden ze met Lando niet zo dom geacteerd op de pitstop strategie dan hadden ze met Lando nog gerechtigdheid kunnen halen maar ook dat mocht niet zo zijn.
    Al met al een drama weekend voor McLaren.

    • + 5
    • 20 jul 2026 - 09:01
  • zoefroef

    Posts: 1.750

    Contact met Leclerc kost Piastri duur

    Raar stukje, het komt hem duur te staan, dat is herl iets anders dan kost hem duur

    • + 2
    • 20 jul 2026 - 10:10
    • da_bartman

      Posts: 6.766

      En bovendien is kost duur natuurlijk ook het schoolvoorbeeld van contaminatie. Het is duur of het kost veel.

      • + 1
      • 20 jul 2026 - 10:51
  • Robin

    Posts: 3.386

    Het is vrij simpel , als Hamilton hem verdiend had dan had Leclerc hem ook moeten krijgen.
    Vorige race mazzel, nu weer mazzel.

    • + 1
    • 20 jul 2026 - 10:34

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

AU Oscar Piastri 81
  • Team McLaren
  • Punten 881
  • Podiums 28
  • Grand Prix 79
  • Land Australië
  • Geb. datum 6 apr 2001 (25)
  • Geb. plaats Melbourne, Australia, Australië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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