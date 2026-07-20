Oscar Piastri heeft naast het podium gegrepen tijdens de Grand Prix van België. De McLaren-coureur kwam als vijfde over de finish op Spa-Francorchamps, nadat een incident met Charles Leclerc hem al vroeg in de race schade opleverde. Volgens de Australiër zat er onder normale omstandigheden meer in dan de uiteindelijke klassering.

Piastri leek lange tijd in de strijd om een podiumplaats verwikkeld, maar verloor na het contact met Leclerc het momentum. Uiteindelijk moest hij niet alleen Max Verstappen voor zich dulden, maar kon hij ook Lewis Hamilton niet achter zich houden.

Contact met Leclerc kost Piastri duur

Na afloop was Piastri duidelijk over het incident met Leclerc. De McLaren-coureur vond dat hij weinig ruimte kreeg aan de buitenkant, waardoor hij schade opliep. Vanaf dat moment werd zijn race volgens eigen zeggen een stuk lastiger.

"De schade na het contact met Leclerc hielp natuurlijk niet mee", aldus Piastri in gesprek met Viaplay. "Blijkbaar kun je aan de buitenkant geen ruimte verwachten, dus dat weet ik nu ook weer. Daarna werd het allemaal een stuk moeilijker. We hadden net niet genoeg snelheid om Max Verstappen aan te vallen of Lewis Hamilton achter ons te houden. Daardoor voelde het alsof een podium net buiten bereik bleef."

Toch positief over racesnelheid

Ondanks de teleurstellende vijfde plaats zag Piastri ook aanknopingspunten voor de komende races. De McLaren-coureur benadrukte dat de auto over één ronde en in de race voldoende snelheid had, al bleef het lastig om de MCL40 onder controle te houden.

"Ik weet niet of ik zou zeggen dat de auto echt goed aanvoelde, maar hij was wel snel. Dat is uiteindelijk het grootste positieve van vandaag. Tegelijkertijd bleef hij erg lastig te besturen en ik denk dat de schade dat alleen maar erger maakte. Alles bij elkaar was het, gezien de omstandigheden, toch nog een redelijk resultaat."