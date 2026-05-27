Audi-topman dropt bom: "Papa Sainz wilde Carlos bij ons, maar hij koos voor Williams"

Audi-topman dropt bom: "Papa Sainz wilde Carlos bij ons, maar hij koos voor Williams"

Carlos Sainz maakte volgens Mattia Binotto een opvallend onafhankelijke keuze toen hij Williams verkoos boven Audi. De voormalige Ferrari-teambaas, tegenwoordig CEO van Audi, hintte erop dat vader Carlos Sainz senior liever een overstap naar het Duitse project had gezien, maar dat de Spaanse coureur uiteindelijk zijn eigen plan trok.

Toen Sainz eind 2024 zijn Ferrari-zitje verloor aan Lewis Hamilton, lagen er verschillende opties op tafel. Williams, Audi – toen nog actief onder de naam Sauber – en Alpine toonden interesse in de Spanjaard. Uiteindelijk koos de viervoudig Grand Prix-winnaar voor het project van James Vowles bij Williams.

Binotto hint op invloed van vader Sainz

Binotto, die Sainz nog kende uit hun gezamenlijke periode bij Ferrari, blikte in de Beyond the Grid Podcast terug op de misgelopen deal. Hoewel Audi stevig aan de Spanjaard trok, zegt de Italiaan geen frustratie te voelen over diens beslissing.

“We hadden altijd een sterke band bij Ferrari en ik wist precies wat Carlos kon brengen”, vertelde Binotto. “Natuurlijk hebben we gesprekken gevoerd, maar uiteindelijk moet je respect hebben voor de keuze die iemand maakt. Ik ben blij dat hij een beslissing nam waar hij zelf achter stond.”

Opvallender was de sneer die daarop volgde richting vader Sainz. De Dakar-winnaar werkte eerder samen met Audi en zou intern een overstap naar het Duitse merk hebben aangemoedigd. “Ik denk dat Carlos vooral zijn eigen keuze heeft gemaakt”, stelde Binotto veelzeggend. “En niet die van zijn vader. Dat is uiteindelijk alleen maar goed voor hem.”

Toekomst Sainz opnieuw onderwerp van gesprek

Toch verloopt het avontuur bij Williams voorlopig niet vlekkeloos. Waar Sainz vorig seizoen nog indruk maakte met twee podiumplaatsen en een negende plek in het WK, blijft het team onder de nieuwe reglementen voorlopig achter. De Spanjaard verzamelde slechts zes punten en bezet momenteel de dertiende plaats in de stand.

Daardoor steken opnieuw geruchten de kop op over zijn toekomst. Er zou een clausule in zijn contract zitten waardoor Sainz aan het einde van het seizoen kan vertrekken. Audi lijkt voorlopig tevreden met Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto, terwijl ook Red Bull voorzichtig genoemd wordt — al lijkt die deur alleen open te gaan als Max Verstappen vertrekt of de Formule 1 achter zich laat.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Carlos Sainz Jr Mattia Binotto Williams Audi

Reacties (11)

Login om te reageren
  • rwinn2893

    Posts: 198

    Dat was oprecht al een tijdje bekend toch? Volgens mij heeft Peter Windsor daar nog uitgebreid bij stilgestaan vorig jaar.

    • + 5
    • 27 mei 2026 - 18:50
    • Larry Perkins

      Posts: 65.309

      Audi-topman dropt bom: "Papa Sainz wilde Carlos bij ons, maar hij koos voor Williams"

      Dat pa en zoon Sainz daarin van mening verschilden was al vlak na de contract ondertekening bekend, dus ben benieuwd waar Binotto de bom gaat droppen, op Gaza, Iran, Libanon, Moskou, Kiev, Loosdrecht of het gebouw van D66...

      • + 2
      • 27 mei 2026 - 19:04
    • Phantom01

      Posts: 943

      het gaat ook nog wel gebeuren volgend jaar, Williams is nu ook het team waar je graag wilt zijn.

      • + 0
      • 27 mei 2026 - 20:19
    • Need5Speed

      Posts: 3.869

      Een blindganger kun je nog eens droppen natuurlijk, en met een beetje geluk nog een heleboel keren.

      • + 0
      • 27 mei 2026 - 20:46
    • HarryLam

      Posts: 5.466

      Oud nieuws....

      • + 0
      • 27 mei 2026 - 20:59
  • Beri

    Posts: 6.914

    Dit is geen nieuws. Dus ook geen bom. Dit was 2 jaar geleden al bekend namelijk dat Sainz in gesprek was met Audi.

    • + 4
    • 27 mei 2026 - 19:30
  • Snorremans

    Posts: 271

    Dropt bom?? Hahaha man dit verhaal speelt al sinds Audi bekent maakte dat ze de F1 binnentreden.

    Iets met komkommers...🥴🥴

    • + 2
    • 27 mei 2026 - 19:38
  • Larry Perkins

    Posts: 65.309

    Off-topic:
    Het belangrijkste F1-nieuws van vandaag!
    De nieuwe Lollipopman is uit...

    Silver Wars | Canadian GP 2026
    (Lollipopman Comics, 9,18 minuten)

    https://youtu.be/Damx5skEqJg

    • + 1
    • 27 mei 2026 - 19:42
  • Phantom01

    Posts: 943

    niet*

    • + 0
    • 27 mei 2026 - 20:19
  • core2duo

    Posts: 1.775

    Tot en met de dag van vandaag is Williams nog steeds de betere optie. Williams laat momenteel al een sterk stijgende lijn zien en zit nog niet eens op het niveau waar het team uiteindelijk naartoe wil. Carlos Sainz zag die potentie blijkbaar ook toen hij koos voor Williams boven Audi/Sauber.

    Dus leuk dat Binotto nu de krant van gisteren leest, maar ik snap niet helemaal wat hij hiermee probeert te bereiken. McLaren laat al jaren zien dat een klantenteam van Mercedes absoluut niet per definitie minder hoeft te zijn dan een fabrieksteam zoals Audi. Bovendien draagt Audi nog steeds de erfenis van Sauber mee, net zoals Williams jarenlang beperkt was qua investeringen en infrastructuur.

    Daarnaast doen sommige mensen alsof Audi straks onbeperkt met geld kan strooien, maar door het budgetplafond en de huidige regelgeving kan Audi financieel ook niet ineens véél meer investeren in performance dan Williams. Uiteindelijk draait het tegenwoordig vooral om hoe efficiënt en slim je organisatie is ingericht, niet alleen om hoeveel geld je meeneemt.

    En laten we eerlijk zijn: als Binotto nu al bezig is met uitleggen waarom Sainz niet kwam, dan zegt dat misschien meer over Audi dan over Williams.

    • + 1
    • 27 mei 2026 - 20:50

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

