Carlos Sainz maakte volgens Mattia Binotto een opvallend onafhankelijke keuze toen hij Williams verkoos boven Audi. De voormalige Ferrari-teambaas, tegenwoordig CEO van Audi, hintte erop dat vader Carlos Sainz senior liever een overstap naar het Duitse project had gezien, maar dat de Spaanse coureur uiteindelijk zijn eigen plan trok.

Toen Sainz eind 2024 zijn Ferrari-zitje verloor aan Lewis Hamilton, lagen er verschillende opties op tafel. Williams, Audi – toen nog actief onder de naam Sauber – en Alpine toonden interesse in de Spanjaard. Uiteindelijk koos de viervoudig Grand Prix-winnaar voor het project van James Vowles bij Williams.

Binotto hint op invloed van vader Sainz

Binotto, die Sainz nog kende uit hun gezamenlijke periode bij Ferrari, blikte in de Beyond the Grid Podcast terug op de misgelopen deal. Hoewel Audi stevig aan de Spanjaard trok, zegt de Italiaan geen frustratie te voelen over diens beslissing.

“We hadden altijd een sterke band bij Ferrari en ik wist precies wat Carlos kon brengen”, vertelde Binotto. “Natuurlijk hebben we gesprekken gevoerd, maar uiteindelijk moet je respect hebben voor de keuze die iemand maakt. Ik ben blij dat hij een beslissing nam waar hij zelf achter stond.”

Opvallender was de sneer die daarop volgde richting vader Sainz. De Dakar-winnaar werkte eerder samen met Audi en zou intern een overstap naar het Duitse merk hebben aangemoedigd. “Ik denk dat Carlos vooral zijn eigen keuze heeft gemaakt”, stelde Binotto veelzeggend. “En niet die van zijn vader. Dat is uiteindelijk alleen maar goed voor hem.”

Toekomst Sainz opnieuw onderwerp van gesprek

Toch verloopt het avontuur bij Williams voorlopig niet vlekkeloos. Waar Sainz vorig seizoen nog indruk maakte met twee podiumplaatsen en een negende plek in het WK, blijft het team onder de nieuwe reglementen voorlopig achter. De Spanjaard verzamelde slechts zes punten en bezet momenteel de dertiende plaats in de stand.

Daardoor steken opnieuw geruchten de kop op over zijn toekomst. Er zou een clausule in zijn contract zitten waardoor Sainz aan het einde van het seizoen kan vertrekken. Audi lijkt voorlopig tevreden met Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto, terwijl ook Red Bull voorzichtig genoemd wordt — al lijkt die deur alleen open te gaan als Max Verstappen vertrekt of de Formule 1 achter zich laat.