Audi zet vraagtekens bij terugkeer V8-motor in Formule 1

Audi schaart zich achter de nieuwe reglementen voor 2026, maar binnen het Duitse merk klinkt tegelijk ook verzet tegen een mogelijke terugkeer van de iconische V8-motoren in de Formule 1. Mattia Binotto, die een belangrijke rol speelt binnen het Audi-project, benadrukt dat hij voorlopig nog vertrouwen heeft in de huidige koers van de sport.

De discussie over de toekomst van de motorformules laaide de voorbije maanden opnieuw op. Terwijl verschillende stemmen binnen de paddock pleiten voor een terugkeer naar luidere en simpelere V8-krachtbronnen, lijkt Audi daar voorlopig weinig voor te voelen. 

Binotto verdedigt huidige F1-reglementen

Binotto weigert zich alvast aan te sluiten bij de kritiek op de toekomstige generatie F1-auto’s. Volgens de Italiaan wordt het huidige format te snel afgeschreven. “Ik kijk niet negatief naar de richting die de Formule 1 nu uitgaat. In grote lijnen denk ik dat het nog altijd een sterk concept is”, klinkt het.

Daarbij wijst Binotto ook naar eerdere periodes in de sport, waarin de races volgens hem minder spectaculair waren dan vandaag. “Als je eerlijk terugkijkt naar het verleden, dan zijn er ook seizoenen geweest waarin de Formule 1 een pak saaier was”, aldus de Audi-topman.

Audi niet overtuigd van comeback V8-motoren

Toch lijkt Audi weinig enthousiasme te tonen voor een snelle koerswijziging richting V8-motoren. Dat zou opvallend zijn, aangezien de constructeur net zwaar investeert in de nieuwe hybride krachtbronnen die vanaf 2026 haar intrede hebben gedaan.

De uitspraken van Binotto tonen vooral aan dat Audi stabiliteit wil binnen de Formule 1. Het merk ziet de nieuwe regels nog steeds als een belangrijk fundament voor de toekomst en lijkt voorlopig niet te springen om opnieuw van richting te veranderen.

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

