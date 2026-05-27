user icon
icon

Voormalig wereldkampioen sceptisch: "Antonelli had gewoon geluk in Canada"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Voormalig wereldkampioen sceptisch: "Antonelli had gewoon geluk in Canada"

Andrea Kimi Antonelli heeft met zijn overwinning in Canada opnieuw een tik uitgedeeld aan George Russell in de strijd binnen Mercedes. De jonge Italiaan won voor de vierde race op rij, terwijl Russell ondanks een sterk weekend uiteindelijk uitviel met motorproblemen. Jacques Villeneuve ziet daardoor een duidelijk verschil ontstaan tussen beide teamgenoten – en dat gaat volgens hem verder dan alleen snelheid.

Russell leek in Montréal nochtans bezig aan een uitstekend weekend. De Brit won de sprintrace en bouwde momentum op richting de hoofdrace, waarin hij lange tijd een intens gevecht uitvocht met Antonelli. Dat duel eindigde echter abrupt toen Russell door een probleem aan de krachtbron moest opgeven, terwijl Antonelli ongestoord naar de overwinning reed.

Meer over Andrea Kimi Antonelli Montoya voorspelt oorlog bij Mercedes: "Iedereen zegt dat..."

Montoya voorspelt oorlog bij Mercedes: "Iedereen zegt dat..."

17 mei
 'Ferrari maakt serieus werk van komst Antonelli'

'Ferrari maakt serieus werk van komst Antonelli'

26 mei

Villeneuve: ‘Antonelli is momenteel gewoon sneller’

In de nabeschouwing van de Grand Prix van Canada sprak Villeneuve zich lovend uit over de vorm van Antonelli. Volgens de voormalig wereldkampioen heeft de Mercedes-coureur momenteel simpelweg een streepje voor op Russell.

“Het verschil tussen die twee is interessant om te zien”, stelt Villeneuve. “Antonelli is op dit moment gewoon sneller dan Russell en eigenlijk is dat al een tijdje zo. Hij rijdt agressiever, zoekt meer de limiet op en remt veel later.”

Toch ziet de Canadees ook een duidelijke keerzijde aan de rijstijl van de jonge Italiaan. “Hij maakt ook veel fouten”, benadrukt Villeneuve. “Omdat hij constant op het randje rijdt, gaat het soms bijna mis. In Canada zat hij er bijvoorbeeld nog dichtbij om zijn teamgenoot te raken bij het aanremmen voor de chicane.”

‘Hij heeft het geluk van een kampioen’

Ondanks die foutjes lijkt Antonelli volgens Villeneuve telkens nét aan de goede kant van het dubbeltje te vallen. En daarin ziet de voormalig F1-coureur een eigenschap die vaker voorkomt bij toekomstige wereldkampioenen.

“Wat Antonelli op dit moment mee heeft, is dat typische geluk van kampioenen”, legt Villeneuve uit. “Zelfs als hij iets overdrijft of een fout maakt, lijkt alles toch nog zijn kant op te vallen.”

Volgens de Canadees is dat geen toeval. “Hij zit vaak nét over de limiet, maar somehow werkt het voor hem. En dat zijn vaak precies de coureurs die uiteindelijk races én kampioenschappen winnen.”

SennaS

Posts: 12.136

Jaren geleden haddrn George en Lewis ook de gunfactor, echten ba incidenten met Max kunnen ze niks meer goed doen, althans bij een groepje fanboys.
Dit gaat Kimi ook overkomen, schrijf het maar op.

  • 7
  • 27 mei 2026 - 18:39
F1 Nieuws Formule 1 F1 Jacques Villeneuve Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (20)

Login om te reageren
  • Bertrand Gachot

    Posts: 678

    Hier had ik het dus gisteren over, volgens mij is een wereldkampioen dat zijn hele leven. Voormalig wereldkampioen, dat zou bijvoorbeeld over Lance Armstrong "hebben" kunnen gaan (zijn wereldkampioenschapstitel van 1993 is niet afgenomen, maar het had wel gekund net als zijn tour zeges). Voormalig Legende Brawn (die hadden we gisteren). De wereldkampioen van 1997 Sjaak Villeneuve Opgelost!

    • + 3
    • 27 mei 2026 - 17:37
  • Snork

    Posts: 22.539

    Net over het randje heen houdt Kimi de boel toch heel. Dat zegt veel over zijn vaardigheden.
    Verder is het een leuke kerel en met een hoge gunfactor.
    Russell daarentegen, onze Sjors de Glibber, daar zwijg ik nu verder even over.

    • + 5
    • 27 mei 2026 - 17:58
    • SennaS

      Posts: 12.136

      Jaren geleden haddrn George en Lewis ook de gunfactor, echten ba incidenten met Max kunnen ze niks meer goed doen, althans bij een groepje fanboys.
      Dit gaat Kimi ook overkomen, schrijf het maar op.

      • + 7
      • 27 mei 2026 - 18:39
    • Larry Perkins

      Posts: 65.310

      Oh, dan neem ik het wat Russell betreft wel ff van je over @Snork, puur om het plaatje ff compleet te maken.
      Let op, daar komt het:

      Second Choice George is een vieze, vuile... Nee, zie er toch ook vanaf en geef het stokje door....

      • + 2
      • 27 mei 2026 - 19:26
    • Rogier hier

      Posts: 6.813

      @SennS: George heeft nooit enige gunfactor gehad bij de meeste mensen hier, incluis mezelf. En wat Hamilton betreft, dat is een gewoon een erg goede coureur die verdient 7x wereldkampioen is geworden en het nog steeds verdient om mee te rijden. De negativiteit toen kwam meer door de Engelse pers die dingen over Verstappen schreef alsof Lewis dat zo vond en door ome Toto die elke gelegenheid aangreep om huilie-huilie te doen over alle onrecht die ze werd aangedaan en Verstappen die overal mee weg kwam volgens ome Toto

      • + 4
      • 27 mei 2026 - 20:36
    • Snork

      Posts: 22.539

      Geen idee waarom SennaS er Max bij moet halen in een discussie die gaat over Sjors de Glibber.
      Zal wel iets met trauma van AD21 te maken hebben.

      • + 3
      • 27 mei 2026 - 21:46
    • Larry Perkins

      Posts: 65.310

      Geen idee wat ie hier überhaupt komt doen...

      • + 1
      • 27 mei 2026 - 22:48
    • De Vogel is Geland

      Posts: 892

      Geen idee waarom Max huurvrij in z’n bolletje leeft

      • + 1
      • 27 mei 2026 - 23:02
  • SennaS

    Posts: 12.136

    Kimi is toekomstig wk materiaal als je al ziet wat hij presteert op deze leeftijd.
    Een paar races terug geluk met de sc en afgelopen race ook geluk met dnf Russell.
    Als Russell beide races gewonnen had zag het er heel anders uit.

    • + 2
    • 27 mei 2026 - 18:37
    • nr 76

      Posts: 7.452

      Als Alonso die races gewonnen had zag het er weer heel anders uit....

      • + 1
      • 27 mei 2026 - 19:53
    • T.underdog

      Posts: 42

      Als is verbranden turf

      • + 1
      • 27 mei 2026 - 20:01
    • Snork

      Posts: 22.539

      Als als als….
      Maar de realiteit is wat het is. Sjors krijgt rijles van Kimi.

      • + 1
      • 27 mei 2026 - 21:47
    • De Vogel is Geland

      Posts: 892

      Ik vind Kimi verre van stabiel en het geluk hangt nu even aan z’n kont.

      • + 0
      • 27 mei 2026 - 23:04
  • Larry Perkins

    Posts: 65.310

    Hier vertelt Sjakie zijn mening over Kimi...

    LIVE: Canadian Grand Prix Post-Race Show
    (FORMULA 1, 41,35 minuten, over Antonelli vanaf minuut 4,50)
    https://youtu.be/IN_z0uvRY6A

    (herhaalde plaatsing)

    Overigens, de kop boven het artikel slaat (uiteraard) weer nergens op. Sjakie was helemaal niet sceptisch maar bedoelde het complimenteus...

    • + 3
    • 27 mei 2026 - 19:20
    • Bertrand Gachot

      Posts: 678

      @Larryt, kromme vertalingen, maar wat maakt het uit, want hoeveel waarde hechten we aan een "voormalig wereldkampioen", Jimmy Savile is een voormalig populaire DJ uit het UK.

      • + 0
      • 27 mei 2026 - 20:19
    • Larry Perkins

      Posts: 65.310

      Vind Sjakie de laatste jaren wel oké, heeft soms ook wel humor...

      • + 1
      • 27 mei 2026 - 20:28
    • Bertrand Gachot

      Posts: 678

      @larry naast Sjaak vind ik Montoya ook prima, veel talent, nog grotere bek, en op gortdroge (eigen)wijze met humor sloopt hij heilige huisjes ( lees MV )

      • + 0
      • 27 mei 2026 - 23:29
  • elflitso

    Posts: 1.901

    Huh "geluk"? Kimi heeft, toen hij al ronden aan de leiding lag in Canada, nog een aantal maal de snelste race ronde neer gezet. Of zou hij een wind mee en berg-afje hebben gedaan...?

    • + 1
    • 27 mei 2026 - 20:03
    • De Vogel is Geland

      Posts: 892

      In die wagen zetten bearman, colapinto en lindblad ook de snelste ronde

      • + 0
      • 27 mei 2026 - 23:05
  • Need5Speed

    Posts: 3.870

    Had hij geluk? Ja, misschien wel. Maar hij heeft nu 4 keer op rij gewonnen, dan is dat niet alleen maar geluk.

    • + 3
    • 27 mei 2026 - 20:33

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

CA Jacques Villeneuve -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land CA
  • Geb. datum 9 apr 1971 (55)
  • Geb. plaats Saint-Jean-sur-Richelieu, Quebec, Canada, CA
  • Gewicht 67 kg
  • Lengte 1,68 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar