Andrea Kimi Antonelli heeft met zijn overwinning in Canada opnieuw een tik uitgedeeld aan George Russell in de strijd binnen Mercedes. De jonge Italiaan won voor de vierde race op rij, terwijl Russell ondanks een sterk weekend uiteindelijk uitviel met motorproblemen. Jacques Villeneuve ziet daardoor een duidelijk verschil ontstaan tussen beide teamgenoten – en dat gaat volgens hem verder dan alleen snelheid.

Russell leek in Montréal nochtans bezig aan een uitstekend weekend. De Brit won de sprintrace en bouwde momentum op richting de hoofdrace, waarin hij lange tijd een intens gevecht uitvocht met Antonelli. Dat duel eindigde echter abrupt toen Russell door een probleem aan de krachtbron moest opgeven, terwijl Antonelli ongestoord naar de overwinning reed.

Villeneuve: ‘Antonelli is momenteel gewoon sneller’

In de nabeschouwing van de Grand Prix van Canada sprak Villeneuve zich lovend uit over de vorm van Antonelli. Volgens de voormalig wereldkampioen heeft de Mercedes-coureur momenteel simpelweg een streepje voor op Russell.

“Het verschil tussen die twee is interessant om te zien”, stelt Villeneuve. “Antonelli is op dit moment gewoon sneller dan Russell en eigenlijk is dat al een tijdje zo. Hij rijdt agressiever, zoekt meer de limiet op en remt veel later.”

Toch ziet de Canadees ook een duidelijke keerzijde aan de rijstijl van de jonge Italiaan. “Hij maakt ook veel fouten”, benadrukt Villeneuve. “Omdat hij constant op het randje rijdt, gaat het soms bijna mis. In Canada zat hij er bijvoorbeeld nog dichtbij om zijn teamgenoot te raken bij het aanremmen voor de chicane.”

‘Hij heeft het geluk van een kampioen’

Ondanks die foutjes lijkt Antonelli volgens Villeneuve telkens nét aan de goede kant van het dubbeltje te vallen. En daarin ziet de voormalig F1-coureur een eigenschap die vaker voorkomt bij toekomstige wereldkampioenen.

“Wat Antonelli op dit moment mee heeft, is dat typische geluk van kampioenen”, legt Villeneuve uit. “Zelfs als hij iets overdrijft of een fout maakt, lijkt alles toch nog zijn kant op te vallen.”

Volgens de Canadees is dat geen toeval. “Hij zit vaak nét over de limiet, maar somehow werkt het voor hem. En dat zijn vaak precies de coureurs die uiteindelijk races én kampioenschappen winnen.”