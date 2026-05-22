Coureurs slaan alarm: 'F1-teams kunnen regelwijzigingen tegenhouden'

De recent aangekondigde regelwijzigingen blijven voor discussies zorgen in de Formule 1-wereld. De FIA kondigde twee weken geleden aan dat ze na dit seizoen afscheid nemen van de 50/50-verdeling, maar het lijkt erop dat teams en fabrikanten dwarsliggen. De coureurs doen een oproep aan de FIA, zo verklaart GPDA-voorzitter Carlos Sainz.

In de Formule 1 gelden er sinds dit jaar nieuwe motorische regels. Bij de krachtbronnen is er een 50/50-verdeling tussen de verbrandingsmotor en de elektrische componenten. Het klonk als een vooruitstrevend idee, maar in de praktijk pakte het heel anders uit. De kritiek was groot, en de F1-top en de FIA besloten in te grijpen, en vanaf volgend jaar moet er een 60/40-verdeling gaan gelden. Vanochtend werd echter duidelijk dat de motorfabrikanten op het punt staan deze regelwijzigingen tegen te houden.

Waar zijn de coureurs bang voor?

De coureurs maken zich een beetje zorgen. Williams-coureur Carlos Sainz, ook GPDA-voorzitter, sprak zich in Canada uit bij Motorsport.com: "Er ligt een zeer interessant voorstel voor 2027 op tafel, een voorstel dat volgens mij precies aansluit bij de richting die de sport zou moeten inslaan."

Maar de teams kunnen dit volgens Sainz tegen gaan houden: "Helaas zullen er, zoals altijd in deze sport, politieke belangen meespelen en zullen de verschillende belangen van de grote fabrikanten bepalen wie tegenwerkt en wie juist steun verleent, afhankelijk van wat voor hen het gunstigst is."

Wat vragen de coureurs van de FIA?

Sainz doet dan ook een oproep aan de hoge heren van de sport: "Daarom kan ik de FIA en de FOM alleen maar vragen om vast te houden aan wat ze geloven dat het beste voor de sport is. En zelfs als er gestemd moet worden, hoop ik dat ze standvastig blijven en doen wat goed is voor de Formule 1."

Twee weken geleden zag de race er in Miami al beter uit door regelwijzigingen: "Wat we in Miami hebben gezien, was al een kleine stap vooruit, maar het is nog steeds niet precies waar de Formule 1 zou moeten staan. Voor 2027 ligt er echter een zeer positief en interessant pakket aan wijzigingen klaar. Als je het alleen aan de coureurs zou vragen, zouden we daar allemaal voor zijn en die richting willen inslaan."

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

