Audi-teambaas Mattia Binotto heeft een opvallend inkijkje gegeven in het proces achter de komst van Gabriel Bortoleto. De Braziliaan wist eind 2024 een zitje bij het toekomstige fabrieksteam te bemachtigen, maar volgens Binotto draaide de doorslaggevende evaluatie niet alleen om snelheid of resultaten op de baan.

Audi wilde namelijk verder kijken dan louter de data. Hoewel Bortoleto zich in de opstapklassen al nadrukkelijk in de kijker reed, besloot Binotto vooral te peilen naar de persoon achter de coureur.

Binotto onder de indruk van volwassenheid Bortoleto

De Italiaan gaf toe dat hij Bortoleto aanvankelijk vooral kende van zijn prestaties in de juniorcategorieën. De jonge Braziliaan had indruk gemaakt door de Formule 3 te winnen en zich ook in de Formule 2 sterk te tonen, maar Binotto wilde meer weten dan enkel rondetijden en statistieken.

“Ik wist natuurlijk wie hij was en kende zijn resultaten, maar ik had hem nog niet echt van dichtbij gevolgd”, legt Binotto uit. “Wat me meteen opviel, was zijn rijstijl, zijn constante prestaties en vooral zijn houding. Ondanks zijn jonge leeftijd kwam hij opvallend volwassen over.”

Volgens de Audi-baas was net die maturiteit een belangrijke factor in het selectieproces. Audi wil bouwen aan een project voor de lange termijn en zocht daarom niet alleen talent, maar ook de juiste mentaliteit.

‘Ik vroeg naar zijn vriendin en zijn vader’

Opvallend genoeg draaiden de gesprekken tussen Binotto en Bortoleto nauwelijks om autosport. De Italiaan besloot bewust onverwachte vragen te stellen om een beter beeld te krijgen van de persoonlijkheid van de Braziliaan.

“Ik stelde hem eigenlijk amper vragen over racen”, onthult Binotto. “Ik vroeg naar zijn vriendin, welke auto hij reed, hoe zijn relatie met zijn vader was… Je zag hem bijna denken: waar gaat dit naartoe?”

Volgens Binotto vertellen racedata slechts een deel van het verhaal. “Snelheid zie je gewoon terug in de cijfers, dat zijn feiten. Maar uiteindelijk draait het om iemands karakter en houding. Dat ontdek je pas echt wanneer je onverwachte vragen stelt.”