user icon
icon

Binotto legt uit: Hierom wil Audi Bortoleto wereldkampioen maken

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Binotto legt uit: Hierom wil Audi Bortoleto wereldkampioen maken

Audi-teambaas Mattia Binotto heeft een opvallend inkijkje gegeven in het proces achter de komst van Gabriel Bortoleto. De Braziliaan wist eind 2024 een zitje bij het toekomstige fabrieksteam te bemachtigen, maar volgens Binotto draaide de doorslaggevende evaluatie niet alleen om snelheid of resultaten op de baan.

Audi wilde namelijk verder kijken dan louter de data. Hoewel Bortoleto zich in de opstapklassen al nadrukkelijk in de kijker reed, besloot Binotto vooral te peilen naar de persoon achter de coureur.

Meer over Audi Uitslag sprintrace op losse schroeven: Bortoleto moet vrezen voor diskwalificatie

Uitslag sprintrace op losse schroeven: Bortoleto moet vrezen voor diskwalificatie

2 mei
 Montoya: "Verstappen en Bortoleto zijn geen vrienden als het er écht om gaat"

Montoya: "Verstappen en Bortoleto zijn geen vrienden als het er écht om gaat"

13 mei

Binotto onder de indruk van volwassenheid Bortoleto

De Italiaan gaf toe dat hij Bortoleto aanvankelijk vooral kende van zijn prestaties in de juniorcategorieën. De jonge Braziliaan had indruk gemaakt door de Formule 3 te winnen en zich ook in de Formule 2 sterk te tonen, maar Binotto wilde meer weten dan enkel rondetijden en statistieken.

“Ik wist natuurlijk wie hij was en kende zijn resultaten, maar ik had hem nog niet echt van dichtbij gevolgd”, legt Binotto uit. “Wat me meteen opviel, was zijn rijstijl, zijn constante prestaties en vooral zijn houding. Ondanks zijn jonge leeftijd kwam hij opvallend volwassen over.”

Volgens de Audi-baas was net die maturiteit een belangrijke factor in het selectieproces. Audi wil bouwen aan een project voor de lange termijn en zocht daarom niet alleen talent, maar ook de juiste mentaliteit.

‘Ik vroeg naar zijn vriendin en zijn vader’

Opvallend genoeg draaiden de gesprekken tussen Binotto en Bortoleto nauwelijks om autosport. De Italiaan besloot bewust onverwachte vragen te stellen om een beter beeld te krijgen van de persoonlijkheid van de Braziliaan.

“Ik stelde hem eigenlijk amper vragen over racen”, onthult Binotto. “Ik vroeg naar zijn vriendin, welke auto hij reed, hoe zijn relatie met zijn vader was… Je zag hem bijna denken: waar gaat dit naartoe?”

Volgens Binotto vertellen racedata slechts een deel van het verhaal. “Snelheid zie je gewoon terug in de cijfers, dat zijn feiten. Maar uiteindelijk draait het om iemands karakter en houding. Dat ontdek je pas echt wanneer je onverwachte vragen stelt.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Mattia Binotto Gabriel Bortoleto Audi

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 64.989

    Wat heeft dit met de 24 uur van de Nürburgring te maken?

    • + 0
    • 14 mei 2026 - 18:23
    • Pietje Bell

      Posts: 34.750

      🤣 Helemaal niets en ook niet met het Battery WC!
      Is Binotto al naar de kapper geweest? Max ziet er weer goed uit nu hij zijn scheerapparaat terug heeft gevonden.

      • + 0
      • 14 mei 2026 - 18:39
    • Pietje Bell

      Posts: 34.750

      Nog 1 uur en 17 minuten en het gaat weer beginnen.
      Max voor het eerst hier in het donker.

      • + 0
      • 14 mei 2026 - 18:43
    • Larry Perkins

      Posts: 64.989

      Oh, hier al over 56 minuten...

      • + 0
      • 14 mei 2026 - 19:04
    • JH56

      Posts: 360

      Precies, wat hebben Binotto, Audi en Bortoleto met MVToday te maken????

      • + 0
      • 14 mei 2026 - 19:18
  • Larry Perkins

    Posts: 64.989

    "Toen Gabi vertelde dat hij niet van gluiperige politieke spelletjes hield en Verstappen zijn mentor is, was het contract in feite al door mij ondertekend", aldus Mattia Binotto.

    • + 0
    • 14 mei 2026 - 19:03

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Mattia Binotto -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Italië
  • Geb. datum 3 nov 1969 (56)
  • Geb. plaats , Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Audi
Bekijk volledig profiel
show sidebar