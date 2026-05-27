Kimi Räikkönen twijfelt er niet aan: Kimi Antonelli heeft alles in huis om dit seizoen de jongste wereldkampioen ooit in de Formule 1 te worden. De wereldkampioen van 2007 is diep onder de indruk van de jonge Italiaan, die zondag in Canada alweer zijn vierde opeenvolgende Grand Prix-zege boekte en zo een stevige tik uitdeelde in de titelstrijd.

Dankzij het uitvallen van George Russell in Montréal liep Antonelli uit naar een voorsprong van liefst 43 punten in het wereldkampioenschap. Hoewel er nog zeventien races op de kalender staan, groeit het geloof dat de amper 19-jarige Mercedes-coureur dit seizoen al geschiedenis kan schrijven.

Räikkönen ziet uitzonderlijk talent bij naamgenoot Antonelli

In een zeldzaam interview met journalist Leo Turrini sprak Räikkönen vol bewondering over de prestaties van zijn jonge naamgenoot. De Fin ziet niet alleen pure snelheid, maar vooral een opvallende mentaliteit bij Antonelli. “Ik volg Antonelli met veel sympathie, al is het alleen al omdat we dezelfde naam delen”, klonk het met een glimlach. “Maar los daarvan: hij is gewoon bijzonder goed. Je wint geen vier Grands Prix op rij in de Formule 1 zonder uitzonderlijk talent.”

Volgens Räikkönen bewijst Antonelli week na week dat hij klaar is voor de absolute top. “Natuurlijk helpt het als je over een sterke wagen beschikt, maar dat is altijd zo geweest in deze sport”, stelde de voormalig Ferrari-coureur. “Wat mij vooral opvalt, is de manier waarop hij races aanpakt. Je ziet aan alles dat hij erin gelooft.”

‘Antonelli gaat niet dezelfde fout maken als Piastri’

Waar sommige analisten twijfelen of Antonelli de druk van een titelstrijd wel aankan, maakt Räikkönen zich daar weinig zorgen over. De Fin wijst daarbij naar het recente voorbeeld van Oscar Piastri, die vorig seizoen een comfortabele voorsprong verspeelde in de strijd om het kampioenschap.

“Antonelli oogt opvallend volwassen en ik verwacht niet dat hij zijn focus verliest”, voorspelde Räikkönen. “Hij moet vooral vermijden dezelfde val te maken als Piastri vorig jaar. Op een bepaald moment leek die titel bijna binnen, maar de druk werd hem te veel. Bij Antonelli zie ik dat voorlopig niet gebeuren.”