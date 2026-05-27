user icon
icon

Räikkönen ziet Antonelli de titel pakken: "Hij verliest geen focus zoals Piastri"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Räikkönen ziet Antonelli de titel pakken: "Hij verliest geen focus zoals Piastri"

Kimi Räikkönen twijfelt er niet aan: Kimi Antonelli heeft alles in huis om dit seizoen de jongste wereldkampioen ooit in de Formule 1 te worden. De wereldkampioen van 2007 is diep onder de indruk van de jonge Italiaan, die zondag in Canada alweer zijn vierde opeenvolgende Grand Prix-zege boekte en zo een stevige tik uitdeelde in de titelstrijd.

Dankzij het uitvallen van George Russell in Montréal liep Antonelli uit naar een voorsprong van liefst 43 punten in het wereldkampioenschap. Hoewel er nog zeventien races op de kalender staan, groeit het geloof dat de amper 19-jarige Mercedes-coureur dit seizoen al geschiedenis kan schrijven.

Meer over Kimi Räikkönen Räikkönen roemt 'doodenge' Verstappen: "Echt een fenomeen"

Räikkönen roemt 'doodenge' Verstappen: "Echt een fenomeen"

27 mei

Räikkönen ziet uitzonderlijk talent bij naamgenoot Antonelli

In een zeldzaam interview met journalist Leo Turrini sprak Räikkönen vol bewondering over de prestaties van zijn jonge naamgenoot. De Fin ziet niet alleen pure snelheid, maar vooral een opvallende mentaliteit bij Antonelli. “Ik volg Antonelli met veel sympathie, al is het alleen al omdat we dezelfde naam delen”, klonk het met een glimlach. “Maar los daarvan: hij is gewoon bijzonder goed. Je wint geen vier Grands Prix op rij in de Formule 1 zonder uitzonderlijk talent.”

Volgens Räikkönen bewijst Antonelli week na week dat hij klaar is voor de absolute top. “Natuurlijk helpt het als je over een sterke wagen beschikt, maar dat is altijd zo geweest in deze sport”, stelde de voormalig Ferrari-coureur. “Wat mij vooral opvalt, is de manier waarop hij races aanpakt. Je ziet aan alles dat hij erin gelooft.”

‘Antonelli gaat niet dezelfde fout maken als Piastri’

Waar sommige analisten twijfelen of Antonelli de druk van een titelstrijd wel aankan, maakt Räikkönen zich daar weinig zorgen over. De Fin wijst daarbij naar het recente voorbeeld van Oscar Piastri, die vorig seizoen een comfortabele voorsprong verspeelde in de strijd om het kampioenschap.

“Antonelli oogt opvallend volwassen en ik verwacht niet dat hij zijn focus verliest”, voorspelde Räikkönen. “Hij moet vooral vermijden dezelfde val te maken als Piastri vorig jaar. Op een bepaald moment leek die titel bijna binnen, maar de druk werd hem te veel. Bij Antonelli zie ik dat voorlopig niet gebeuren.”

Pietje Bell

Posts: 34.984

Dit is nog eens iets anders dan een overstekende marmot die in de weg loopt als je
er aan komt rijden!

https://www.instagram.com/p/DY2JC5EtIGR/

  • 1
  • 27 mei 2026 - 16:56
F1 Nieuws Formule 1 F1 Kimi Räikkönen Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (7)

Login om te reageren
  • HarryLam

    Posts: 5.465

    Nou Kimi het seizoen is nog jong.

    • + 0
    • 27 mei 2026 - 16:49
  • Pietje Bell

    Posts: 34.984

    Dit is nog eens iets anders dan een overstekende marmot die in de weg loopt als je
    er aan komt rijden!

    www.instagram.com/p/DY2JC5EtIGR/

    • + 1
    • 27 mei 2026 - 16:56
    • Larry Perkins

      Posts: 65.306

      Die had het ook beter gedaan op de barbecue...

      Beetje Sweet Baby Ray's saus erbij en beetje veel Texels Skuumkoppe. Aanvalluhhhhh!

      • + 0
      • 27 mei 2026 - 19:36
  • NicoS

    Posts: 20.762

    Aan het einde van het seizoen weten we het…..

    • + 0
    • 27 mei 2026 - 17:43
  • SennaS

    Posts: 12.136

    Ik hoop het voor Kimi. De vergelijking met Piastri gaat mank want er nog slechts 5 races gereden.

    • + 0
    • 27 mei 2026 - 18:41
  • rwinn2893

    Posts: 198

    Ik had oprecht nooit meer verwacht iets van Kimi te horen over de F1.

    • + 0
    • 27 mei 2026 - 18:43

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FI Kimi Räikkönen -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Finland
  • Geb. datum 17 okt 1979 (46)
  • Geb. plaats Espoo, Finland
  • Gewicht 62 kg
  • Lengte 1,75 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar