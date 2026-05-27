user icon
icon

Verstappen gaat weer livestreamen: Simraceteam komt met aankondiging

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen gaat weer livestreamen: Simraceteam komt met aankondiging

Max Verstappen geniet momenteel even van zijn rust na zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring en de Grand Prix van Canada. De Red Bull-coureur laat vanavond echter weer zijn gezicht zien, want hij gaat livestreamen op Twitch met zijn simracevrienden.

Verstappen heeft een aantal drukke weken achter de rug. Hij maakte twee weken geleden zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring, waar hij door technische problemen net naast de zege greep. Hij kon niet rustig bijkomen, want na een paar dagen stapte hij alweer in het vliegtuig naar Montreal voor de Grand Prix van Canada. Hier pakte hij afgelopen weekend zijn eerste podiumplek van het seizoen, waarna hij snel weer naar huis ging.

Meer over Max Verstappen Kijk hier live en gratis naar de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen

Kijk hier live en gratis naar de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen

16 mei
 Mercedes genoot van Verstappen: "Eén van de beste GT3-coureurs ter wereld"

Mercedes genoot van Verstappen: "Eén van de beste GT3-coureurs ter wereld"

18 mei

Wild Wednesday

Zijn fans kunnen zich nu weer verheugen op een andere kant van Verstappen, want hij gaat vanavond livestreamen met zijn vrienden. Verstappen Sim Racing kondigde vandaag aan dat ze vanavond een gebruikelijke 'Wild Wednesday'-livestream houden op hun Twitch-account. De stream zal beginnen rond 18:00 Nederlandse tijd, en Verstappen is één van de aanwezigen. 

Wat gaat Verstappen doen?

Verstappen zal zich niet per se gaan bezighouden met een racegame, want zijn simraceteam kondigt aan dat ze de game Arc Raiders gaan spelen. Verstappen was wel vaker te zien in de livestreams, maar kon in de afgelopen weken niet meespelen door zijn deelnames aan de verschillende races.

Verstappens vrienden reageren verheugd op de aankondiging; onder meer Jarno Opmeer en Daniel Juncadella reageren grappend onder de post van Verstappen Sim Racing. Veel fans reageren enthousiast op de aankondiging, al is de kans klein dat Verstappen echt iets los zal laten over de situatie bij Red Bull. Tijdens de streams geeft hij normaal gesproken weinig aandacht aan wat hij op de circuits doet.

Lastige start van het seizoen

Het Formule 1-seizoen verloopt vooralsnog zwaar voor Verstappen, die in Canada wel voor het eerst op het podium stond. Na vijf raceweekenden staat Verstappen op de zevende plaats in het wereldkampioenschap met 43 WK-punten achter zijn naam. Zijn achterstand op WK-leider Andrea Kimi Antonelli is enorm, want de Italiaanse Mercedes-coureur staat tot nu toe op 131 punten.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 34.984

    Opmerkelijk dat Dani Juncadella in Monaco is.
    Je ziet in de verte de villa's en appartementen van Mareterra waar Max woont.
    Er is van daaruit een heel lang wandelpad naar waar hij de foto genomen heeft.
    Nelson Piquet jr postte gisteren vanaf diezelfde plek kiekjes met zijn dochtertje.

    ibb.co/HLH38rfp

    • + 0
    • 27 mei 2026 - 16:21
  • gridiron

    Posts: 3.462

    Is dat niet de definitie van simracen dat het live wordt gestreamd, in dit geval door één van de zijprojecten van Verstappen en niet noodzakelijk door Verstappen zelf.

    • + 0
    • 27 mei 2026 - 18:07
    • Pietje Bell

      Posts: 34.984

      "Is dat niet de definitie van simracen dat het live wordt gestreamd"

      Nee, want gisteren hebben Max en L*lham samen uren gesimd en dat was nergens te zien.
      Ook heeft Max honderden keren de Nürburgring op de sim gereden en dat was ook nooit te zien. Zou niet goed zijn als ze niets op de sim privé kunnen doen.

      • + 0
      • 27 mei 2026 - 19:01
    • gridiron

      Posts: 3.462

      Correctie van een sieraden wedstrijd met verschillende teams

      • + 0
      • 27 mei 2026 - 19:37
  • Bertrand Gachot

    Posts: 675

    Kijk en daarom kom ik graag op deze site, om de laatste ins- and outs over de f1 te lezen, dit is echt van onschatbare informatieve waarde: Ik vat het even samen :

    Ze gaan een Wild Wednesday'-livestream houden op hun Twitch-account. Verstappen zal zich niet per se gaan bezighouden met een racegame, want zijn simraceteam kondigt aan dat ze de game Arc Raiders gaan spelen.

    • + 0
    • 27 mei 2026 - 20:30
  • Larry Perkins

    Posts: 65.306

    Weer prachtige promotie voor Intertoys...

    • + 0
    • 27 mei 2026 - 20:32

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.488
  • Podiums 128
  • Grand Prix 238
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar