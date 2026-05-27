Max Verstappen geniet momenteel even van zijn rust na zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring en de Grand Prix van Canada. De Red Bull-coureur laat vanavond echter weer zijn gezicht zien, want hij gaat livestreamen op Twitch met zijn simracevrienden.

Verstappen heeft een aantal drukke weken achter de rug. Hij maakte twee weken geleden zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring, waar hij door technische problemen net naast de zege greep. Hij kon niet rustig bijkomen, want na een paar dagen stapte hij alweer in het vliegtuig naar Montreal voor de Grand Prix van Canada. Hier pakte hij afgelopen weekend zijn eerste podiumplek van het seizoen, waarna hij snel weer naar huis ging.

Wild Wednesday

Zijn fans kunnen zich nu weer verheugen op een andere kant van Verstappen, want hij gaat vanavond livestreamen met zijn vrienden. Verstappen Sim Racing kondigde vandaag aan dat ze vanavond een gebruikelijke 'Wild Wednesday'-livestream houden op hun Twitch-account. De stream zal beginnen rond 18:00 Nederlandse tijd, en Verstappen is één van de aanwezigen.

Wat gaat Verstappen doen?

Verstappen zal zich niet per se gaan bezighouden met een racegame, want zijn simraceteam kondigt aan dat ze de game Arc Raiders gaan spelen. Verstappen was wel vaker te zien in de livestreams, maar kon in de afgelopen weken niet meespelen door zijn deelnames aan de verschillende races.

Verstappens vrienden reageren verheugd op de aankondiging; onder meer Jarno Opmeer en Daniel Juncadella reageren grappend onder de post van Verstappen Sim Racing. Veel fans reageren enthousiast op de aankondiging, al is de kans klein dat Verstappen echt iets los zal laten over de situatie bij Red Bull. Tijdens de streams geeft hij normaal gesproken weinig aandacht aan wat hij op de circuits doet.

Lastige start van het seizoen

Het Formule 1-seizoen verloopt vooralsnog zwaar voor Verstappen, die in Canada wel voor het eerst op het podium stond. Na vijf raceweekenden staat Verstappen op de zevende plaats in het wereldkampioenschap met 43 WK-punten achter zijn naam. Zijn achterstand op WK-leider Andrea Kimi Antonelli is enorm, want de Italiaanse Mercedes-coureur staat tot nu toe op 131 punten.