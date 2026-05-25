Carlos Sainz heeft zich uitgesproken over de ingrijpende regelwijzigingen die voor het Formule 1-seizoen van 2027 op tafel liggen. De Williams-coureur ziet de plannen als een duidelijke stap in de juiste richting, maar vreest tegelijkertijd dat politieke belangen van teams en motorfabrikanten de doorslag zullen geven. Daarom doet de Spanjaard een opvallende oproep aan de FIA en Formula One Management.

Binnen de Formule 1 wordt momenteel intensief gesproken over een herziening van de technische reglementen voor 2027. Eén van de belangrijkste voorstellen is om de balans tussen verbrandingsmotor en elektrische aandrijving te verschuiven naar een verhouding van 60-40, waardoor de V6-motor opnieuw meer vermogen zou leveren. Volgens veel coureurs zou dat de sport ten goede komen.

Sainz vreest politieke spelletjes achter schermen

Sainz liet in Montréal duidelijk merken dat hij positief tegenover de plannen staat, maar waarschuwde tegelijk voor de invloed van fabrikanten die vooral hun eigen belangen verdedigen.

“Er ligt volgens mij een heel interessant voorstel op tafel voor 2027”, stelde Sainz. “Het voelt als een richting waar de sport naartoe zou moeten bewegen. Alleen weten we allemaal hoe het in de Formule 1 gaat: politieke belangen gaan een grote rol spelen en iedereen zal vooral kijken naar wat voor henzelf het voordeligst is.”

De Williams-coureur hoopt daarom dat de sportleiding voet bij stuk houdt. “Ik kan de FIA en Formula One Management alleen maar vragen om vast te houden aan wat zij denken dat het beste is voor de Formule 1”, vervolgde hij. “Zelfs als er gestemd moet worden en teams beginnen tegen te werken, hoop ik dat ze sterk blijven en kiezen voor wat goed is voor de sport.”

Ben Sulayem slaat terug naar klagende teams

Sainz, die eerder naar voren geschoven werd als voorzitter van de rijdersbond (GPDA), kreeg een behoorlijke veeg uit de pan van FIA-president Mohammed Ben Sulayem. De hoogste baas van de autosportfederatie stelde eerder deze week dat de klachten over de nieuwe reglementen alleen maar komen van teams en rijders die achteraan rijden.

Echter wordt er achter de schermen flink doorgewerkt om het reglement te veranderen. Eerder sudderde al door dat mogelijk de felbegeerde V8-motor terugkeert in de koningsklasse van de autosport.