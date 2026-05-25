Sainz blijft op deur van de FIA kloppen: "Formule 1 hoort niet zo te zijn"

Carlos Sainz heeft zich uitgesproken over de ingrijpende regelwijzigingen die voor het Formule 1-seizoen van 2027 op tafel liggen. De Williams-coureur ziet de plannen als een duidelijke stap in de juiste richting, maar vreest tegelijkertijd dat politieke belangen van teams en motorfabrikanten de doorslag zullen geven. Daarom doet de Spanjaard een opvallende oproep aan de FIA en Formula One Management.

Binnen de Formule 1 wordt momenteel intensief gesproken over een herziening van de technische reglementen voor 2027. Eén van de belangrijkste voorstellen is om de balans tussen verbrandingsmotor en elektrische aandrijving te verschuiven naar een verhouding van 60-40, waardoor de V6-motor opnieuw meer vermogen zou leveren. Volgens veel coureurs zou dat de sport ten goede komen.

Sainz vreest politieke spelletjes achter schermen

Sainz liet in Montréal duidelijk merken dat hij positief tegenover de plannen staat, maar waarschuwde tegelijk voor de invloed van fabrikanten die vooral hun eigen belangen verdedigen.

“Er ligt volgens mij een heel interessant voorstel op tafel voor 2027”, stelde Sainz. “Het voelt als een richting waar de sport naartoe zou moeten bewegen. Alleen weten we allemaal hoe het in de Formule 1 gaat: politieke belangen gaan een grote rol spelen en iedereen zal vooral kijken naar wat voor henzelf het voordeligst is.”

De Williams-coureur hoopt daarom dat de sportleiding voet bij stuk houdt. “Ik kan de FIA en Formula One Management alleen maar vragen om vast te houden aan wat zij denken dat het beste is voor de Formule 1”, vervolgde hij. “Zelfs als er gestemd moet worden en teams beginnen tegen te werken, hoop ik dat ze sterk blijven en kiezen voor wat goed is voor de sport.”

Ben Sulayem slaat terug naar klagende teams

Sainz, die eerder naar voren geschoven werd als voorzitter van de rijdersbond (GPDA), kreeg een behoorlijke veeg uit de pan van FIA-president Mohammed Ben Sulayem. De hoogste baas van de autosportfederatie stelde eerder deze week dat de klachten over de nieuwe reglementen alleen maar komen van teams en rijders die achteraan rijden. 

Echter wordt er achter de schermen flink doorgewerkt om het reglement te veranderen. Eerder sudderde al door dat mogelijk de felbegeerde V8-motor terugkeert in de koningsklasse van de autosport. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Carlos Sainz Jr Williams

Reacties (7)

Login om te reageren
  • da_bartman

    Posts: 6.620

    Volgens mij is Carlos Max' contactpersoon bij de GPDA. Zij formuleren hun kritiek ieder weekend het zelfde.

    • + 1
    • 25 mei 2026 - 19:10
    • schwantz34

      Posts: 42.062

      Das best opmerkelijk, want in diezelfde kritiek die Max telkens uitspreekt zit nooit geen ene woord Spaans! ;)

      • + 4
      • 25 mei 2026 - 21:00
  • NicoS

    Posts: 20.758

    Hij zegt precies wat Max zegt, in belang van de sport….. en daarin hebben ze helemaal gelijk.
    Zal mij benieuwen of de FIA weer zwicht voor de belangen van de motor leveranciers, en zich dus weer laten “gijzelen”.
    Hopelijk zeggen ze zoek het maar uit, en zorg maar dat je de zaken op orde krijgt om weer fatsoenlijk te kunnen racen……
    Waar een wil is is een weg, en wil niet ligt op het kerkhof, en kan niet ligt er naast……
    Ze hebben nog driekwart jaar om deze aanpassingen te maken, en dat kan nooit een probleem zijn.
    Ja kost geld, maar so be it…..
    Wat mij betreft krijgen de teams extra financiële ruimte om dit aan te passen, alles is mogelijk als men wil.

    • + 8
    • 25 mei 2026 - 19:13
    • nr 76

      Posts: 7.445

      Een aantal teams wil de basis van 2026 gebruiken voor 2027, met een flink aantal aanpassingen.
      Maar als het vermogen van de ice toeneemt, moeten de brandstoftanks groter worden. En sommige teams zijn al aan het ontwikkelen op die 2026 basis, zoals Ferrari.

      • + 0
      • 25 mei 2026 - 19:46
    • da_bartman

      Posts: 6.620

      "moeten de brandstoftanks groter worden" dat speelt maar bij een paar circuits ( oa Monza) . Dat schijnt makkelijk te ondervangen te zijn door op die circuits een paar rondjes (+/- 3) te rijden. Is dus een van die drogredenen om de veranderingen niet door te zetten

      • + 0
      • 25 mei 2026 - 22:15
  • 919

    Posts: 4.415

    Ja, nu weten we het wel, feit is, je hebt gewoon een slechte auto en je wint niet meer. Je zou niet klagen als je weer aan het winnen was!

    Oh... Het is Sainz en niet Verstappen...

    /s

    • + 3
    • 25 mei 2026 - 20:02
  • Larry Perkins

    Posts: 65.262

    Toen Verstappen na de tests aan het begin van het seizoen (na in 2023 opnieuw) met kritiek kwam zei Sainz nog dat hij eerst wat GP's wou afwachten voor te oordelen over de nieuwe regels.
    Mooi om te zien dat Carlos woord heeft gehouden en nu - net als Max - helder en oprecht is in zijn bevindingen...

    • + 5
    • 25 mei 2026 - 20:47

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.341
  • Podiums 29
  • Grand Prix 236
  • Land Spanje
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, Spanje
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Williams
Williams
Bekijk volledig profiel
