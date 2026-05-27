Sergio Perez heeft zich kritisch uitgelaten over de start van Cadillac in de Formule 1. De Mexicaan vindt dat het team op operationeel vlak grote stappen moet zetten, omdat volgens hem betere resultaten momenteel blijven liggen. Tegelijkertijd benadrukt de voormalig ploeggenoot van Max Verstappen dat hij persoonlijk bewijst nog altijd tot de sterkste coureurs op de grid te behoren.

Na de Grand Prix van Canada liet Perez weten dat Cadillac volgens hem te weinig haalt uit het beschikbare materiaal. Hoewel de Amerikaanse renstal dankzij de ervaring van Perez en Valtteri Bottas niet direct onderaan bungelt, ziet de Mexicaan nog te veel structurele problemen binnen het team.

Perez kritisch op Cadillac: ‘We laten momenteel te veel liggen’

Volgens Perez boekt Cadillac wel vooruitgang qua pure snelheid, maar laat het team het op andere vlakken afweten. De Mexicaan wees daarbij onder meer naar de kwalificatie in Canada, waar een sterk resultaat volgens hem verloren ging door operationele fouten.

“Ik denk dat we operationeel nog veel tekortkomen en dat we qua prestaties niet de stappen zetten die mogelijk zijn”, vertelde Perez in de paddock na afloop van de Grand Prix van Canada. “We moeten ervoor zorgen dat we op dit moment echt alles uit deze wagen halen.”

Perez wist vooraf dat Cadillac een langetermijnproject zou worden, zeker omdat het team zich in allerijl moest voorbereiden na de late toelating tot de Formule 1. Toch heeft de routinier weinig geduld. “Ik ben op dat vlak best ongeduldig”, gaf hij toe. “We moeten snel verbeteren, want momenteel maximaliseren we onze resultaten gewoon niet.”

Perez tevreden over zichzelf: ‘Ik heb bewezen dat ik nog bij de besten hoor’

Ondanks de tegenvallende resultaten kijkt Perez met tevredenheid naar zijn eigen prestaties. Na jaren bij Red Bull Racing, waar hij races won en vicewereldkampioen werd, moet de Mexicaan nu vechten in de achterhoede. Toch voelt hij zich sterker dan ooit.

“Ja, ik ben erg tevreden over mijn niveau”, stelde Perez overtuigd. “Ik ben blij dat ik terug ben en mezelf heb bewezen dat ik nog altijd bij de beste coureurs hoor. Dat geeft me echt een goed gevoel.”

Cadillac wacht nog altijd op de eerste punten van het seizoen, maar Perez houdt hoop op beterschap tijdens de volgende race in Monaco. “Monaco blijft Monaco”, besloot hij. “Dat circuit biedt altijd kansen, dus hopelijk kunnen we daar echt iets moois laten zien.”