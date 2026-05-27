Pérez klapt uit de school en wijst naar Cadillac: "Ik hoor bij de beste F1-coureurs"

Pérez klapt uit de school en wijst naar Cadillac: "Ik hoor bij de beste F1-coureurs"

Sergio Perez heeft zich kritisch uitgelaten over de start van Cadillac in de Formule 1. De Mexicaan vindt dat het team op operationeel vlak grote stappen moet zetten, omdat volgens hem betere resultaten momenteel blijven liggen. Tegelijkertijd benadrukt de voormalig ploeggenoot van Max Verstappen dat hij persoonlijk bewijst nog altijd tot de sterkste coureurs op de grid te behoren.

Na de Grand Prix van Canada liet Perez weten dat Cadillac volgens hem te weinig haalt uit het beschikbare materiaal. Hoewel de Amerikaanse renstal dankzij de ervaring van Perez en Valtteri Bottas niet direct onderaan bungelt, ziet de Mexicaan nog te veel structurele problemen binnen het team.

Perez kritisch op Cadillac: ‘We laten momenteel te veel liggen’

Volgens Perez boekt Cadillac wel vooruitgang qua pure snelheid, maar laat het team het op andere vlakken afweten. De Mexicaan wees daarbij onder meer naar de kwalificatie in Canada, waar een sterk resultaat volgens hem verloren ging door operationele fouten.

“Ik denk dat we operationeel nog veel tekortkomen en dat we qua prestaties niet de stappen zetten die mogelijk zijn”, vertelde Perez in de paddock na afloop van de Grand Prix van Canada. “We moeten ervoor zorgen dat we op dit moment echt alles uit deze wagen halen.”

Perez wist vooraf dat Cadillac een langetermijnproject zou worden, zeker omdat het team zich in allerijl moest voorbereiden na de late toelating tot de Formule 1. Toch heeft de routinier weinig geduld. “Ik ben op dat vlak best ongeduldig”, gaf hij toe. “We moeten snel verbeteren, want momenteel maximaliseren we onze resultaten gewoon niet.”

Perez tevreden over zichzelf: ‘Ik heb bewezen dat ik nog bij de besten hoor’

Ondanks de tegenvallende resultaten kijkt Perez met tevredenheid naar zijn eigen prestaties. Na jaren bij Red Bull Racing, waar hij races won en vicewereldkampioen werd, moet de Mexicaan nu vechten in de achterhoede. Toch voelt hij zich sterker dan ooit.

“Ja, ik ben erg tevreden over mijn niveau”, stelde Perez overtuigd. “Ik ben blij dat ik terug ben en mezelf heb bewezen dat ik nog altijd bij de beste coureurs hoor. Dat geeft me echt een goed gevoel.”

Cadillac wacht nog altijd op de eerste punten van het seizoen, maar Perez houdt hoop op beterschap tijdens de volgende race in Monaco. “Monaco blijft Monaco”, besloot hij. “Dat circuit biedt altijd kansen, dus hopelijk kunnen we daar echt iets moois laten zien.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Sergio Perez Cadillac

Reacties (11)

Login om te reageren
  • Flexwing

    Posts: 384

    Het is net zijn vader.

    • + 4
    • 27 mei 2026 - 18:14
    • Rogier hier

      Posts: 6.813

      Volgens mij klopt er een zin niet… er staat: “Hoewel de Amerikaanse renstal dankzij de ervaring van Perez en Valtteri Bottas niet direct onderaan bungelt,” ik denk dat het dit moest zijn: ‘Hoewel de Amerikaanse renstal door de traagheid van Perez en Valtteri Bottas direct onderaan bungelt,’

      • + 2
      • 27 mei 2026 - 20:31
  • StevenQ

    Posts: 10.471

    Hij bedoelt natuurlijk "Ik was teamgenoot van de beste F1 coureur"

    • + 6
    • 27 mei 2026 - 18:37
    • Need5Speed

      Posts: 3.870

      Hij heeft gewoon gelijk!

      Robin hoort bij Batman.
      Obelix hoort bij Asterix.
      Sam Gewisses hoort bij Frodo.
      En Checo hoort bij de beste coureurs.

      • + 0
      • 27 mei 2026 - 22:43
  • Snorremans

    Posts: 271

    Is hij niet toevallig een zoon van Trump? Beide een zelfreflectie van nul komma nul.

    • + 5
    • 27 mei 2026 - 18:42
  • Larry Perkins

    Posts: 65.309

    Bij de beste 5? Nee.
    Bij de beste 10? Nee.
    Bij de beste 16? Wellicht.
    Bij de beste 22? Zeker!

    • + 2
    • 27 mei 2026 - 18:49
  • Joeppp

    Posts: 8.613

    Het komt misschien arrogant over en het past niet bij de nederlandse nuchterheid maar Perez hoort bij de beste. Hij is beter dan de helft van het veld maar qua karakter past hij niet bij een topteam. Een team als Force India pastte hij echt perfect bij maar nu bungelt hij achteraan in een Cadillac en komen er weer praatjes terwijl Cadillac echt wel potentie heeft.

    • + 2
    • 27 mei 2026 - 18:52
  • Bertrand Gachot

    Posts: 677

    Volgens een KI assistent: 782 coureurs die minstens één GP-WK-race reden. Ik zou zeggen hij zit tussen de 300 en 400. Op 1 natuurlijk Fangio, en op plaats 782 sta ik zelf.

    • + 0
    • 27 mei 2026 - 20:25
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.436

    Oké mister p12

    • + 1
    • 27 mei 2026 - 21:23

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MX Sergio Perez -
  • Team Cadillac F1
  • Punten 1.450
  • Podiums 35
  • Grand Prix 212
  • Land MX
  • Geb. datum 26 jan 1990 (36)
  • Geb. plaats Guadalajara, MX
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,73 m
Bekijk volledig profiel

