De kans is groot dat er volgend jaar een aantal Formule 1-races korter zullen zijn dan dit seizoen het geval is. Aangezien de FIA er alles aan doet om de 60/40-verdeling er voor volgend jaar door te krijgen, moeten er een aantal plooien worden gladgestreken. Eén horde lijkt te zijn genomen: een aantal races worden korter in 2027.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorregels, en die hebben voor de nodige controverse gezorgd. Na een regen van klachten van de coureurs, heeft de FIA besloten om vanaf volgend jaar afscheid te nemen van de eerlijke verdeling tussen de verbrandingsmotor en de elektrische componenten. Ze willen een 60/40-verdeling gaan doorvoeren, maar dit weekend bleek dat er meerdere motorfabrikanten dwarsliggen.

Voor welke problemen zorgt dit?

Volgens The Race zorgt het aanpassen van de regels namelijk voor nieuwe problemen. De fabrikanten moeten namelijk de motoren gaan aanpassen. Met de aangepaste regels verbruiken de teams meer brandstof, en dat betekent dat er grotere brandstoftanks in de auto's moeten worden geplaatst voor 2027. Dit veroorzaakt een nieuw probleem, want teams die vanwege financiële redenen het chassis willen meenemen naar volgend jaar, zouden dan hun chassis moeten aanpassen.

Welk plan ligt er op tafel?

Volgens The Race heeft de FIA een oplossing bedacht, en hebben ze steun van de teams gekregen. Ze hebben namelijk bedacht om de races op circuits met een hoog brandstofgebruik te verkorten. Het verkorten van races met één of twee rondjes kan ervoor zorgen dat de teams geen grotere brandstoftanks in hun auto moeten plaatsen.

Daarnaast zou dit kunnen worden gecombineerd met een andere oplossing: het aanpassen van het aantal rondjes dat de coureurs voorafgaand aan de race naar de grid mogen rijden. Als dit wordt gelimiteerd naar slechts één enkel rondje, kan dat ook weer brandstof schelen.

Belangrijke regelwijziging stap dichterbij

De teams zouden het volgens The Race eens zijn met deze veranderingen, waarmee het officieel doorvoeren van de 60/40-verhouding weer een stapje dichterbij komt. Eerder was er wel een principeakkoord bereikt, maar dat betekende nog niet dat alles in kannen en kruiken was.