Williams kende een moeizame start van het Formule 1-seizoen 2026. Tijdens de Grand Prix van Australië werd duidelijk dat de FW48 kampt met een belangrijk probleem: de auto is te zwaar. Toch kan het team dat niet meteen oplossen, vooral door de strikte budgetlimiet in de sport.

Volgens teambaas James Vowles ligt het probleem technisch gezien nochtans niet zo ingewikkeld. De ingenieurs weten precies welke stappen nodig zijn om het gewicht te verlagen, maar de financiële regels maken een snelle oplossing onmogelijk.

Vowles: "oplossingen liggen al klaar"

Williams moest het openingsweekend in Melbourne afwerken met een duidelijke achterstand op de concurrentie. Dat komt volgens het team grotendeels door het overgewicht van de FW48, dat naar verluidt meer dan twintig kilogram bedraagt.

Toch benadrukt Vowles dat de technische oplossingen al bestaan. “Het is eigenlijk helemaal niet ingewikkeld om het gewicht omlaag te brengen. Alle stappen die we daarvoor moeten zetten, liggen al klaar bij de engineers.”

De teambaas wijst echter naar de realiteit van de budgetlimiet. “Als we zonder budgetplafond zouden werken, had ik die veranderingen morgen al laten doorvoeren. Dan was het probleem binnen een paar weken opgelost. Maar zo werkt het nu eenmaal niet in de Formule 1 van vandaag.”

Williams kiest voor geleidelijke oplossing

Daarom kiest Williams voor een andere aanpak. In plaats van alles tegelijk te vervangen, wil het team het gewicht geleidelijk verlagen via geplande upgrades en door onderdelen pas te vervangen wanneer ze het einde van hun levensduur bereiken.

Die strategie past volgens Vowles ook bij hoe gewichtsreductie normaal werkt in de Formule 1. “Meestal haal je geen grote winst uit één enkel onderdeel. Het gaat om kleine verbeteringen verspreid over de hele auto.”

Coureur Alex Albon bevestigt dat het team al een duidelijk plan heeft om het probleem aan te pakken. “Er ligt een agressief plan klaar om weer vooruitgang te boeken. In de fabriek wordt dag en nacht gewerkt om ons terug te brengen waar we horen.”

Volgens Albon zit er vooral in het gewicht veel rondetijd verborgen. “Als je puur naar de cijfers kijkt, zie je meteen waar de winst zit. Alleen al met een lichtere auto kunnen we een flinke stap vooruitzetten.”