Vowles heeft oplossingen voor te zware Williams: "Staan in mijn inbox"

Williams kende een moeizame start van het Formule 1-seizoen 2026. Tijdens de Grand Prix van Australië werd duidelijk dat de FW48 kampt met een belangrijk probleem: de auto is te zwaar. Toch kan het team dat niet meteen oplossen, vooral door de strikte budgetlimiet in de sport.

Volgens teambaas James Vowles ligt het probleem technisch gezien nochtans niet zo ingewikkeld. De ingenieurs weten precies welke stappen nodig zijn om het gewicht te verlagen, maar de financiële regels maken een snelle oplossing onmogelijk.

Vowles: "oplossingen liggen al klaar"

Williams moest het openingsweekend in Melbourne afwerken met een duidelijke achterstand op de concurrentie. Dat komt volgens het team grotendeels door het overgewicht van de FW48, dat naar verluidt meer dan twintig kilogram bedraagt.

Toch benadrukt Vowles dat de technische oplossingen al bestaan. “Het is eigenlijk helemaal niet ingewikkeld om het gewicht omlaag te brengen. Alle stappen die we daarvoor moeten zetten, liggen al klaar bij de engineers.”

De teambaas wijst echter naar de realiteit van de budgetlimiet. “Als we zonder budgetplafond zouden werken, had ik die veranderingen morgen al laten doorvoeren. Dan was het probleem binnen een paar weken opgelost. Maar zo werkt het nu eenmaal niet in de Formule 1 van vandaag.”

Williams kiest voor geleidelijke oplossing

Daarom kiest Williams voor een andere aanpak. In plaats van alles tegelijk te vervangen, wil het team het gewicht geleidelijk verlagen via geplande upgrades en door onderdelen pas te vervangen wanneer ze het einde van hun levensduur bereiken.

Die strategie past volgens Vowles ook bij hoe gewichtsreductie normaal werkt in de Formule 1. “Meestal haal je geen grote winst uit één enkel onderdeel. Het gaat om kleine verbeteringen verspreid over de hele auto.”

Coureur Alex Albon bevestigt dat het team al een duidelijk plan heeft om het probleem aan te pakken. “Er ligt een agressief plan klaar om weer vooruitgang te boeken. In de fabriek wordt dag en nacht gewerkt om ons terug te brengen waar we horen.”

Volgens Albon zit er vooral in het gewicht veel rondetijd verborgen. “Als je puur naar de cijfers kijkt, zie je meteen waar de winst zit. Alleen al met een lichtere auto kunnen we een flinke stap vooruitzetten.”

Cyril Ratatouille

Posts: 3.308

Gewoon de coureur eruit gooien en de auto's op afstandbediening besturen. De rijder doet er toch niet meer toe.

  • 16 maa 2026 - 20:25
F1 Nieuws Formule 1 F1 James Vowles Williams

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Skoda F1

    Posts: 537

    Gewoon die dikke Duracell's eruit en mini penlite's erin proppen

    • 16 maa 2026 - 19:16
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.308

      Gewoon de coureur eruit gooien en de auto's op afstandbediening besturen. De rijder doet er toch niet meer toe.

      • 16 maa 2026 - 20:25
  • StevenQ

    Posts: 10.322

    Niet zo negatief james

    • 16 maa 2026 - 19:37

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
