Sky Sports weet meer: 'Hamilton tot en met 2028 bij Ferrari'

Lewis Hamilton heeft voorafgaand aan de Grand Prix van Canada hard gereageerd op de aanhoudende speculaties over zijn toekomst in de Formule 1. De zevenvoudig wereldkampioen maakte glashelder dat een afscheid voorlopig totaal niet aan de orde is. Sterker nog: volgens Sky Sports-analist Martin Brundle beschikt Hamilton zelfs over een optie om zijn verblijf bij Ferrari tot en met 2028 te verlengen.

De Brit stapte begin dit seizoen over naar Ferrari met een meerjarig contract, maar de voorbije maanden groeide de twijfel over hoe lang Hamilton nog actief zou blijven in de sport. Kritiek op zijn prestaties en opmerkingen dat hij beter zou stoppen, lijken de 41-jarige coureur echter alleen maar extra te motiveren.

Hamilton duidelijk over toekomst: ‘Ik ben nog lang niet klaar’

In Montréal reageerde Hamilton fel op de geruchten over een mogelijk pensioen. De Ferrari-coureur maakte duidelijk dat hij voorlopig absoluut niet van plan is om de helm aan de haak te hangen.

"Ik zie mensen me voortdurend proberen af te schrijven, maar daar hoeven ze niet op te rekenen. Ik ga nergens heen, dus iedereen kan daar maar beter aan wennen", liet Hamilton duidelijk verstaan voorafgaand aan het raceweekend in Canada.

Volgens Brundle is er bovendien nog veel meer zekerheid over Hamiltons toekomst dan aanvankelijk gedacht. "Voor zover ik begrepen heb, heeft Lewis zelf de mogelijkheid om zijn Ferrari-contract zelfs tot 2028 te verlengen als hij dat wil", vertelt de Sky Sports-analist. "Dat zegt ook veel over hoe hij zelf naar zijn toekomst kijkt."

Brundle ziet ‘oude Hamilton’ weer terug bij Ferrari

Volgens Brundle oogt Hamilton de laatste maanden zichtbaar comfortabeler en gelukkiger dan in de voorgaande jaren. De Brit lijkt beter tot zijn recht te komen met de huidige generatie auto’s dan met de ground effect-wagens van de afgelopen seizoenen.

"Je ziet weer energie bij Lewis die we al een tijd niet meer zagen", stelt Brundle. "Hij oogt vrolijker, meer ontspannen en lijkt veel beter in zijn vel te zitten. Natuurlijk heeft hij met Charles Leclerc een ploegmaat die geweldig presteert, maar Lewis zit duidelijk op een goede plek."

Daarom verwacht Brundle niet dat Hamilton snel uit de Formule 1 verdwijnt. "Formule 1 is nog altijd de kern van alles wat Lewis doet. Hij combineert dat perfect met zijn modeprojecten en zijn stichting. Ik zie hem hier alleen vertrekken als hij daar echt toe gedwongen wordt", besluit de voormalig F1-coureur.

  • jd2000

    Posts: 7.729

    Gelukkig zegt Brundle dit. Hopelijk is het dus niet waar.

    • + 0
    • 23 mei 2026 - 13:21
  • Snorremans

    Posts: 263

    Vanuit Hamilton snap ik het wel...nog effe lekker makkelijk cashen. Maar wat moet Ferrari in vredesnaam nog met hem. Kan Leclerc amper bij houden. Gevoelsmatig denk ik de hype er bij de Tifosi ook wel vanaf is.

    Zou volle bak voor Bearman gaan. Die jongen is er onderhand ook wrl rijp voor.

    • + 0
    • 23 mei 2026 - 14:17
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.356

      Dat ‘amper’ bijhouden valt allemaal wel mee. Is hij zo goed als vroeger? Nee natuurlijk niet.

      Maar Lewis Hamilton in de Ferrari tegenover Sainz, Raikonnen of Bearman heeft op letterlijk elk vlak meer waarde. Op de baan zal het verschil misschien niet zo groot meer zijn, maar waarom zou je in hemelsnaam als Ferrari zijnde Bearman erin zetten als je Hamilton hebt welke prima de punten binnenharkt en 500% meer waarde heeft (ervaring, exposure, marketing etc) dan Bearman. Dat zou op dit moment simpelweg een domme beslissing zijn vanuit bedrijfsoogpunt.

      • + 0
      • 23 mei 2026 - 14:28

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.582
  • Podiums 133
  • Grand Prix 236
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
