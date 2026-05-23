Lewis Hamilton heeft voorafgaand aan de Grand Prix van Canada hard gereageerd op de aanhoudende speculaties over zijn toekomst in de Formule 1. De zevenvoudig wereldkampioen maakte glashelder dat een afscheid voorlopig totaal niet aan de orde is. Sterker nog: volgens Sky Sports-analist Martin Brundle beschikt Hamilton zelfs over een optie om zijn verblijf bij Ferrari tot en met 2028 te verlengen.

De Brit stapte begin dit seizoen over naar Ferrari met een meerjarig contract, maar de voorbije maanden groeide de twijfel over hoe lang Hamilton nog actief zou blijven in de sport. Kritiek op zijn prestaties en opmerkingen dat hij beter zou stoppen, lijken de 41-jarige coureur echter alleen maar extra te motiveren.

Hamilton duidelijk over toekomst: ‘Ik ben nog lang niet klaar’

In Montréal reageerde Hamilton fel op de geruchten over een mogelijk pensioen. De Ferrari-coureur maakte duidelijk dat hij voorlopig absoluut niet van plan is om de helm aan de haak te hangen.

"Ik zie mensen me voortdurend proberen af te schrijven, maar daar hoeven ze niet op te rekenen. Ik ga nergens heen, dus iedereen kan daar maar beter aan wennen", liet Hamilton duidelijk verstaan voorafgaand aan het raceweekend in Canada.

Volgens Brundle is er bovendien nog veel meer zekerheid over Hamiltons toekomst dan aanvankelijk gedacht. "Voor zover ik begrepen heb, heeft Lewis zelf de mogelijkheid om zijn Ferrari-contract zelfs tot 2028 te verlengen als hij dat wil", vertelt de Sky Sports-analist. "Dat zegt ook veel over hoe hij zelf naar zijn toekomst kijkt."

Brundle ziet ‘oude Hamilton’ weer terug bij Ferrari

Volgens Brundle oogt Hamilton de laatste maanden zichtbaar comfortabeler en gelukkiger dan in de voorgaande jaren. De Brit lijkt beter tot zijn recht te komen met de huidige generatie auto’s dan met de ground effect-wagens van de afgelopen seizoenen.

"Je ziet weer energie bij Lewis die we al een tijd niet meer zagen", stelt Brundle. "Hij oogt vrolijker, meer ontspannen en lijkt veel beter in zijn vel te zitten. Natuurlijk heeft hij met Charles Leclerc een ploegmaat die geweldig presteert, maar Lewis zit duidelijk op een goede plek."

Daarom verwacht Brundle niet dat Hamilton snel uit de Formule 1 verdwijnt. "Formule 1 is nog altijd de kern van alles wat Lewis doet. Hij combineert dat perfect met zijn modeprojecten en zijn stichting. Ik zie hem hier alleen vertrekken als hij daar echt toe gedwongen wordt", besluit de voormalig F1-coureur.