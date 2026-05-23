user icon
icon

Leclerc vreest Ferrari-achterstand: "Ook Red Bull is sneller"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Leclerc vreest Ferrari-achterstand: "Ook Red Bull is sneller"

Charles Leclerc maakt zich zorgen over de huidige krachtsverhoudingen in de Formule 1. De Ferrari-coureur vreest dat de Italiaanse renstal momenteel vermogen tekortkomt ten opzichte van de concurrentie en ziet vooral Mercedes steeds verder uitlopen. In Montréal sprak de Monegask openlijk over de achterstand én de hoop op extra ontwikkelingsruimte vanuit de FIA.

Ferrari en Mercedes vochten in de openingsfase van het seizoen regelmatig stevige duels uit. Waar Ferrari vaak sterk van start ging in races, bleek Mercedes op de langere termijn dikwijls de betere papieren te hebben. Sinds de updates in Miami lijkt ook McLaren zich nadrukkelijk tussen beide teams te hebben genesteld, waardoor Ferrari terrein lijkt te verliezen in de pikorde.

Meer over Ferrari 'Ferrari-coureur Hamilton stopt na dit seizoen met Formule 1'

'Ferrari-coureur Hamilton stopt na dit seizoen met Formule 1'

10 mei
 Norris en Hamilton halen uit: "Formule 1 hoort niet zo te zijn"

Norris en Hamilton halen uit: "Formule 1 hoort niet zo te zijn"

19 mei

Leclerc vreest motorachterstand Ferrari

Volgens Leclerc zit Ferrari momenteel vooral op de rechte stukken in de problemen. De Monegask vermoedt dat Mercedes een duidelijke voorsprong heeft qua vermogen en hoopt dat Ferrari daardoor in aanmerking komt voor het nieuwe ADUO-systeem van de FIA, waarmee achterblijvende motorfabrikanten extra ontwikkelingsruimte krijgen.

“Ik denk eerlijk gezegd dat het heel lastig wordt om Mercedes zomaar bij te halen”, vertelde Leclerc in Montréal. “Volgens mij hebben zij momenteel een behoorlijk groot voordeel. Ik weet nog niet zeker of wij onder het ADUO-systeem vallen, maar het zou me verbazen als dat niet zo is.”

Leclerc wees daarbij ook op signalen die hij zelf op de baan merkt. “Op sommige rechte stukken zie ik gewoon dat we iets tekortkomen”, legde hij uit. “Niet alleen tegenover Mercedes, maar soms ook ten opzichte van de Ford-power unit bij Red Bull. Extra ontwikkelingsruimte zou zeker kunnen helpen om dichterbij te komen, alleen weet ik niet of dat voldoende zal zijn om het hele gat te dichten.”

‘Niet alles draait alleen om upgrades’

Tegelijkertijd benadrukte Leclerc dat de verschillen tussen teams niet uitsluitend worden bepaald door nieuwe onderdelen. Volgens de Ferrari-coureur speelt het begrijpen van de extreem complexe generatie auto’s minstens zo’n grote rol als de upgrades zelf.

“Bij deze auto’s draait enorm veel om optimaliseren”, stelde Leclerc. “Ik geloof niet dat alle prestatieverschillen alleen maar door updates komen. Kijk bijvoorbeeld naar Red Bull: tijdens de wintertest zagen ze er heel sterk uit, maar zodra de afstelling niet perfect was, verloren ze veel performance. In Miami leek dat ineens veel beter onder controle.”

Toch blijft ontwikkeling volgens Leclerc cruciaal in de titelstrijd. “Elke week waarin je nieuwe onderdelen ontwikkelt, kun je grote stappen zetten – veel grotere stappen dan vroeger”, besloot hij. “Maar tegelijkertijd proberen teams nog altijd de volledige potentie van deze auto’s te begrijpen. Het hele systeem is ontzettend complex en ook de rijstijl van coureurs speelt daarin een grote rol. Dat maakt deze generatie auto’s zo lastig.”

AUDI_F1

Posts: 3.816

Na de kwalificatie is er een heel duidelijk hoe de team verhouding ligt:
1 Mercedes
2 McLaren
3 Ferrari
4 Red Bull Racing
5 Racing Bulls (op basis van Lindblad)
6 Williams )op basis van Sainz)
7 Audi
8 Alpine
9 Haas
10 Aston Martin
11 Cadillac

Dus wat hier beweerd wordt in de kop van het artike... [Lees verder]

  • 1
  • 23 mei 2026 - 14:05
F1 Nieuws Formule 1 F1 Charles Leclerc Ferrari GP Canada 2026

Reacties (2)

Login om te reageren
  • AUDI_F1

    Posts: 3.816

    Na de kwalificatie is er een heel duidelijk hoe de team verhouding ligt:
    1 Mercedes
    2 McLaren
    3 Ferrari
    4 Red Bull Racing
    5 Racing Bulls (op basis van Lindblad)
    6 Williams )op basis van Sainz)
    7 Audi
    8 Alpine
    9 Haas
    10 Aston Martin
    11 Cadillac

    Dus wat hier beweerd wordt in de kop van het artikel klopt niet.

    • + 1
    • 23 mei 2026 - 14:05
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.356

      Dit klopt denk ik wel deels, echter, Hamilton maakte een foutje in de hairpin en had in principe op P3 gestaan zonder die fout. Charles voelt zich ook nog niet helemaal lekker, met name het gevoel in de remmen dus er kan nog meer in het vat zitten.

      De rest zit ook niet stil; dat weet ik, ik zeg alleen dat er meer potentie in zit.

      • + 0
      • 23 mei 2026 - 14:30

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.735
  • Podiums 52
  • Grand Prix 177
  • Land MC
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, MC
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar