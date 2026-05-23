Charles Leclerc maakt zich zorgen over de huidige krachtsverhoudingen in de Formule 1. De Ferrari-coureur vreest dat de Italiaanse renstal momenteel vermogen tekortkomt ten opzichte van de concurrentie en ziet vooral Mercedes steeds verder uitlopen. In Montréal sprak de Monegask openlijk over de achterstand én de hoop op extra ontwikkelingsruimte vanuit de FIA.

Ferrari en Mercedes vochten in de openingsfase van het seizoen regelmatig stevige duels uit. Waar Ferrari vaak sterk van start ging in races, bleek Mercedes op de langere termijn dikwijls de betere papieren te hebben. Sinds de updates in Miami lijkt ook McLaren zich nadrukkelijk tussen beide teams te hebben genesteld, waardoor Ferrari terrein lijkt te verliezen in de pikorde.

Leclerc vreest motorachterstand Ferrari

Volgens Leclerc zit Ferrari momenteel vooral op de rechte stukken in de problemen. De Monegask vermoedt dat Mercedes een duidelijke voorsprong heeft qua vermogen en hoopt dat Ferrari daardoor in aanmerking komt voor het nieuwe ADUO-systeem van de FIA, waarmee achterblijvende motorfabrikanten extra ontwikkelingsruimte krijgen.

“Ik denk eerlijk gezegd dat het heel lastig wordt om Mercedes zomaar bij te halen”, vertelde Leclerc in Montréal. “Volgens mij hebben zij momenteel een behoorlijk groot voordeel. Ik weet nog niet zeker of wij onder het ADUO-systeem vallen, maar het zou me verbazen als dat niet zo is.”

Leclerc wees daarbij ook op signalen die hij zelf op de baan merkt. “Op sommige rechte stukken zie ik gewoon dat we iets tekortkomen”, legde hij uit. “Niet alleen tegenover Mercedes, maar soms ook ten opzichte van de Ford-power unit bij Red Bull. Extra ontwikkelingsruimte zou zeker kunnen helpen om dichterbij te komen, alleen weet ik niet of dat voldoende zal zijn om het hele gat te dichten.”

‘Niet alles draait alleen om upgrades’

Tegelijkertijd benadrukte Leclerc dat de verschillen tussen teams niet uitsluitend worden bepaald door nieuwe onderdelen. Volgens de Ferrari-coureur speelt het begrijpen van de extreem complexe generatie auto’s minstens zo’n grote rol als de upgrades zelf.

“Bij deze auto’s draait enorm veel om optimaliseren”, stelde Leclerc. “Ik geloof niet dat alle prestatieverschillen alleen maar door updates komen. Kijk bijvoorbeeld naar Red Bull: tijdens de wintertest zagen ze er heel sterk uit, maar zodra de afstelling niet perfect was, verloren ze veel performance. In Miami leek dat ineens veel beter onder controle.”

Toch blijft ontwikkeling volgens Leclerc cruciaal in de titelstrijd. “Elke week waarin je nieuwe onderdelen ontwikkelt, kun je grote stappen zetten – veel grotere stappen dan vroeger”, besloot hij. “Maar tegelijkertijd proberen teams nog altijd de volledige potentie van deze auto’s te begrijpen. Het hele systeem is ontzettend complex en ook de rijstijl van coureurs speelt daarin een grote rol. Dat maakt deze generatie auto’s zo lastig.”