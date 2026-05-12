'Williams wil McLaren voor zijn en opent onderhandelingen met Sainz'

Williams wil Carlos Sainz langer aan zich binden. Volgens geluiden uit de paddock zijn de eerste gesprekken inmiddels gestart over een nieuw contract dat de Spanjaard minstens tot eind 2028 in Grove moet houden. Opvallend, want tegelijk blijft Sainz nadrukkelijk genoemd worden als kandidaat voor een terugkeer naar McLaren.

De toekomst van de Spaanse coureur lijkt daarmee plots een belangrijk onderdeel te worden van de rijdersmarkt. Sainz tekende oorspronkelijk een overeenkomst voor twee seizoenen bij Williams, met een optie voor 2027. Die clausule wil het team nu omzetten in een langdurigere verbintenis.

Williams wil snel schakelen met Sainz

Binnen Williams leeft het vertrouwen dat Sainz een sleutelrol kan spelen in de wederopstanding van het team. Daarom zou de renstal volgens GPToday.net al werk maken van een contractverlenging tot minstens 2028.

Het huidige contract van de Spanjaard loopt officieel tot eind 2026, al bezit Williams een optie om hem ook in 2027 aan boord te houden. De Britse formatie zou die afspraak nu willen openbreken en vervangen door een volwaardig contract voor meerdere jaren, om zo meer zekerheid te creëren rond de toekomst.

Dat is geen overbodige luxe, want de naam van Sainz blijft circuleren bij meerdere topteams. Zijn ervaring én constante prestaties maken hem een interessante pion op een transfermarkt die de komende maanden stevig in beweging kan komen.

McLaren-scenario blijft boven markt hangen

Vooral McLaren wordt nadrukkelijk genoemd als mogelijke bestemming. De reden? De onzekerheid rond Oscar Piastri, die volgens geruchten in beeld is om Max Verstappen op termijn op te volgen bij Red Bull Racing.

Mocht Piastri inderdaad vertrekken, dan zou McLaren volgens de speculaties kunnen teruggrijpen naar een oude bekende. Sainz reed tussen 2019 en 2020 al voor het team uit Woking en liet daar een sterke indruk achter, waardoor een comeback niet ondenkbaar lijkt.

Voor Williams lijkt de boodschap in ieder geval duidelijk: het team wil niet afwachten tot de concurrentie zich meldt en probeert Sainz nu al langer vast te leggen. De vraag is alleen of de Spanjaard zijn toekomst vroegtijdig wil vastleggen, of de ontwikkelingen bij McLaren en Red Bull eerst wil afwachten.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Carlos Sainz Jr Williams McLaren

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.226

    Hij is voor ieder team van grote waarde lijkt mij, dus hem voor langere tijd vast te leggen zal 'n goede beslissing zijn.

    • + 0
    • 12 mei 2026 - 16:06
    • The Wolf

      Posts: 802

      Sainz zal toch inmiddels ook wel tot de conclusie gekomen zijn dat een terugkeer naar de top met Williams een sprookje is, had daar nooit moeten tekenen.

      • + 0
      • 12 mei 2026 - 16:33

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.341
  • Podiums 29
  • Grand Prix 236
  • Land ES
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, ES
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
Bekijk volledig profiel

