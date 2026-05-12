Williams wil Carlos Sainz langer aan zich binden. Volgens geluiden uit de paddock zijn de eerste gesprekken inmiddels gestart over een nieuw contract dat de Spanjaard minstens tot eind 2028 in Grove moet houden. Opvallend, want tegelijk blijft Sainz nadrukkelijk genoemd worden als kandidaat voor een terugkeer naar McLaren.

De toekomst van de Spaanse coureur lijkt daarmee plots een belangrijk onderdeel te worden van de rijdersmarkt. Sainz tekende oorspronkelijk een overeenkomst voor twee seizoenen bij Williams, met een optie voor 2027. Die clausule wil het team nu omzetten in een langdurigere verbintenis.

Williams wil snel schakelen met Sainz

Binnen Williams leeft het vertrouwen dat Sainz een sleutelrol kan spelen in de wederopstanding van het team. Daarom zou de renstal volgens GPToday.net al werk maken van een contractverlenging tot minstens 2028.

Het huidige contract van de Spanjaard loopt officieel tot eind 2026, al bezit Williams een optie om hem ook in 2027 aan boord te houden. De Britse formatie zou die afspraak nu willen openbreken en vervangen door een volwaardig contract voor meerdere jaren, om zo meer zekerheid te creëren rond de toekomst.

Dat is geen overbodige luxe, want de naam van Sainz blijft circuleren bij meerdere topteams. Zijn ervaring én constante prestaties maken hem een interessante pion op een transfermarkt die de komende maanden stevig in beweging kan komen.

McLaren-scenario blijft boven markt hangen

Vooral McLaren wordt nadrukkelijk genoemd als mogelijke bestemming. De reden? De onzekerheid rond Oscar Piastri, die volgens geruchten in beeld is om Max Verstappen op termijn op te volgen bij Red Bull Racing.

Mocht Piastri inderdaad vertrekken, dan zou McLaren volgens de speculaties kunnen teruggrijpen naar een oude bekende. Sainz reed tussen 2019 en 2020 al voor het team uit Woking en liet daar een sterke indruk achter, waardoor een comeback niet ondenkbaar lijkt.

Voor Williams lijkt de boodschap in ieder geval duidelijk: het team wil niet afwachten tot de concurrentie zich meldt en probeert Sainz nu al langer vast te leggen. De vraag is alleen of de Spanjaard zijn toekomst vroegtijdig wil vastleggen, of de ontwikkelingen bij McLaren en Red Bull eerst wil afwachten.