Williams heeft in Miami een belangrijke opsteker geboekt dankzij een dubbele puntenfinish van Carlos Sainz en Alex Albon. Toch temperde Sainz na afloop meteen de verwachtingen. Volgens de Spanjaard zal het nog maanden duren vooraleer Williams echt de ommekeer kan inzetten richting de top van het middenveld.

De renstal uit Grove kende een moeilijke start van het seizoen. De FW48 kampte met overgewicht, waardoor Williams in de eerste drie raceweekends amper twee punten wist te verzamelen. In Miami kwam daar verandering in toen Sainz als negende en Albon als tiende over de streep kwamen.

Sainz blijft voorzichtig ondanks vooruitgang

Williams bracht in Miami verschillende upgrades mee en volgens Sainz beginnen die stilaan hun effect te tonen. Toch waarschuwt de voormalig Ferrari-coureur dat het team nog lang niet staat waar het wil staan. “Het zal nog enkele maanden duren voor we echt van een ommekeer kunnen spreken”, vertelde Sainz na afloop in de paddock van Miami.

De Spanjaard denkt dat Williams pas later dit seizoen de echte vruchten zal plukken van het ontwikkelingswerk. “Ik verwacht dat we pas in het laatste derde van het seizoen echt een duidelijke stap vooruit zullen zien. Maar de upgrades werken tenminste en we hebben al wat gewicht van de wagen kunnen halen.”

Williams blijft zoeken naar verdere progressie

Volgens Sainz is er echter nog altijd werk aan de winkel voor Williams. De Mercedes-klant weet dat andere teams eveneens blijven ontwikkelen richting 2026, waardoor het moeilijk is om de krachtsverhoudingen exact in te schatten.

“Er komen de komende races nog enkele nieuwe onderdelen aan”, aldus Sainz. “We moeten de positieve signalen meenemen, maar tegelijk blijven focussen op de zwakke punten van de wagen.” Ook teambaas James Vowles blijft voorzichtig optimistisch en benadrukt dat Williams nog verschillende ontwikkelingen ‘in de pijplijn’ heeft zitten richting het verdere verloop van het seizoen.