Sainz ziet het somber in bij Williams: "Zal maanden nog duren"

Williams heeft in Miami een belangrijke opsteker geboekt dankzij een dubbele puntenfinish van Carlos Sainz en Alex Albon. Toch temperde Sainz na afloop meteen de verwachtingen. Volgens de Spanjaard zal het nog maanden duren vooraleer Williams echt de ommekeer kan inzetten richting de top van het middenveld.

De renstal uit Grove kende een moeilijke start van het seizoen. De FW48 kampte met overgewicht, waardoor Williams in de eerste drie raceweekends amper twee punten wist te verzamelen. In Miami kwam daar verandering in toen Sainz als negende en Albon als tiende over de streep kwamen.

Sainz blijft voorzichtig ondanks vooruitgang

Williams bracht in Miami verschillende upgrades mee en volgens Sainz beginnen die stilaan hun effect te tonen. Toch waarschuwt de voormalig Ferrari-coureur dat het team nog lang niet staat waar het wil staan. “Het zal nog enkele maanden duren voor we echt van een ommekeer kunnen spreken”, vertelde Sainz na afloop in de paddock van Miami.

De Spanjaard denkt dat Williams pas later dit seizoen de echte vruchten zal plukken van het ontwikkelingswerk. “Ik verwacht dat we pas in het laatste derde van het seizoen echt een duidelijke stap vooruit zullen zien. Maar de upgrades werken tenminste en we hebben al wat gewicht van de wagen kunnen halen.”

Williams blijft zoeken naar verdere progressie

Volgens Sainz is er echter nog altijd werk aan de winkel voor Williams. De Mercedes-klant weet dat andere teams eveneens blijven ontwikkelen richting 2026, waardoor het moeilijk is om de krachtsverhoudingen exact in te schatten.

“Er komen de komende races nog enkele nieuwe onderdelen aan”, aldus Sainz. “We moeten de positieve signalen meenemen, maar tegelijk blijven focussen op de zwakke punten van de wagen.” Ook teambaas James Vowles blijft voorzichtig optimistisch en benadrukt dat Williams nog verschillende ontwikkelingen ‘in de pijplijn’ heeft zitten richting het verdere verloop van het seizoen.

  • jd2000

    Posts: 7.702

    Zal maanden duren? Zal seizoenen duren. Weet niet hoe het nu is, maar waarschijnlijk niet veel beter. Drie jaar geleden hadden ze nog een machinepark uit de vorige eeuw dus hopeloos verouderd.

    • 8 mei 2026 - 18:35

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.341
  • Podiums 29
  • Grand Prix 236
  • Land Spanje
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, Spanje
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
Bekijk volledig profiel

Williams
